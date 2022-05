Kviečiame svarbiausias sekmadienio karo naujienas sekti tv3.lt:

14:52 | Kuleba susitiko su Blinkenu

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba Berlyne susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu. Savo „Twitter“ paskyroje ministras vėliau pranešė, kad buvo susitarta bendradarbiauti siekiant užtikrinti, jog Ukrainos maisto eksportas pasiektų Afrikos ir Azijos vartotojus.

„Į Ukrainą keliauja daugiau ginklų ir kitos pagalbos. Sutarėme glaudžiai bendradarbiauti siekdami užtikrinti, kad Ukrainos maisto produktų eksportas pasiektų Afrikos ir Azijos vartotojus. Dėkingi sekretoriui Blinkenui ir JAV už jų lyderystę ir neabejotiną paramą“, – socialiniuose tinkluose rašė D. Kuleba.

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ