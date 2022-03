Karas Ukrainoje. Tragedijos išvengti pavyko – Ukraina užgesino gaisrą atominėje elektrinėje

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:48 | Tarnybos: gaisras užgesintas

Ukrainos pagalbos tarnybos patvirtino, kad gaisras Zaporožės atominės elektrinės mokymo pastate pagaliau užgesintas po to, kai ankstų penktadienio rytą kilo gaisras Rusijos pajėgoms apšaudžius elektrinę.

„06:20 gaisras Zaporožės AE mokymo pastate Energodare buvo užgesintas. Aukų nėra“, – praneša tarnybos.

06:24 | Lokalizavo gaisrą

Ukrainos pagalbos tarnybos patvirtino, kad gaisras Zaporožės atominės elektrinės pastate buvo lokalizuotas prieš pat 6 valandą ryto:

„05:55 gaisras Zaporožės AE mokymo pastate Enerhodare buvo lokalizuotas 2 tūkstančių kvadratinių metrų plote“, – praneša tarnybos.

06:15 | Situaciją stebi 24/7 režimu

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) teigia, kad dėl „rimtos padėties“, susiklosčiusios Zaporožės atominėje elektrinėje, savo Incidentų ir ekstremalių situacijų centrui pavedė dirbti visą parą septynias dienas per savaitę.

IAEA puts its Incident and Emergency Centre (@IAEAIEC) in full 24/7 response mode due to serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in #Ukraine. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossas pridūrė, kad yra „labai susirūpinęs“ dėl padėties ir kalbėjosi su Ukrainos ministru pirmininku Denysu Šmyhaliu, kad galėtų stebėti ir palaikyti glaudžius ryšius su Ukrainos branduolinės energetikos reguliuotoju ir operatoriumi.

06:04 | Dešimtys ugniagesių

Ukrainos Ekstremaliųjų situacijų ministerija praneša, kad gesinant gaisrą Zaporožėje dirba 40 ugniagesių ir 10 automobilių. Iki gelbėjimo tarnyboms pavyko pasiekti gaisrą, ugnis liepsnojo apie valandą.

05:50 | Nutraukė apšaudymą

Energodaro meras Dmytro Orlovas praneša, kad Zaporožės apšaudymas nutrauktas. Iki šiol gelbėjimo tarnybos pranešė negalinčios užgesinti elektrinėje kilusio gaisro dėl nuolatinio apšaudymo.

05:44 | Kariai neleidžia užgesinti gaisro

Ukrainos pagalbos tarnybos teigia, kad Rusijos kariai neleidžia jiems užgesinti gaisro, kuris ir toliau dega Zaporožės atominėje elektrinėje po apšaudymo. 4 val. ryto oficialioje „Telegram“ paskyroje paskelbtame atnaujinime Ukrainos Valstybinė gelbėjimo tarnyba nurodė:

„Okupantai neleidžia SES padaliniams [Ukrainos visuomenės gelbėjimo komandoms] pradėti likviduoti gaisro padarinių“.

Agentūra nurodė, kad vienas iš gamyklos mokymo komplekso pastatų „ir toliau dega“, pridūrė, kad „ugnis apėmė trečią, ketvirtą ir penktą penkių aukštų pastato aukštus“.

05:30 | Yra sužeistųjų, gaisras dar nenumalšintas

Energodaro meras Dmytro Orlovas praneša, kad Zaporožės atominėje elektrinėje yra sužeistųjų, skelbia „Nexta“.

Kiek po 5 val. ryto praneša, kad vienas iš atominės elektrinės pastatų tebedega.

05:24 | Jungtinė Karalystė nerimauja

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas Zaporožės atominėje elektrinėje kilusį gaisrą aptarė su Volodymyru Zelenskiu ir pavadino Putino „neapgalvotus veiksmus“ keliančius pavojų Europos saugumui.

Dauningo gatvės atstovė spaudai pavadino situaciją „keliančia didelį nerimą“:

„Abu lyderiai sutarė, kad Rusija turi nedelsdama nutraukti ataką prieš elektrinę ir leisti avarinėms tarnyboms nevaržomai patekti į elektrinę. Premjeras sakė, kad dėl neapgalvotų prezidento Putino veiksmų dabar gali kilti tiesioginė grėsmė visos Europos saugumui.

Jis sakė, kad Jungtinė Karalystė padarys viską, ką gali, kad padėtis toliau nepablogėtų.

Premjeras sakė, kad artimiausiomis valandomis sieks surengti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį, o Jungtinė Karalystė nedelsdama iškels šį klausimą su Rusija ir artimais partneriais. Abu lyderiai sutarė, kad ugnies nutraukimas yra labai svarbus“, – kalbėjo atstovė spaudai, praneša The Guardian.

05:08 | JAV stebi situaciją Zaporožėje

JAV prezidentas Joe Bidenas pasikalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu apie padėtį šios šalies pietuose esančioje atominėje elektrinėje, kuri, kaip nurodė vietos pareigūnai, yra šturmuojama Rusijos pajėgų, pranešė vienas aukšto rango amerikiečių pareigūnas.

Pasak pareigūno, abu prezidentai pasikalbėjo pasipylus pranešimams, kad Zaporožės atominėje jėgainėje, kuri yra didžiausia Europoje, kilo gaisras, kai ją atakavo Rusijos pajėgos.

J. Bidenas paragino Rusiją liautis šaudyti į atominę elektrinę ir įleisti į kompleksą avarinių tarnybų brigadas. Amerikiečių pareigūnas sakė, kad „padidėjusio spinduliuotės lygio“ požymių nėra.

„Prezidentas Bidenas kartu su prezidentu Zelenskiu ragino Rusiją sustabdyti savo karinius veiksmus toje teritorijoje ir leisti ugniagesiams bei avarinių tarnybų darbuotojams patekti į tą vietą“, – sakoma Baltųjų rūmų paskelbtoje lyderių pokalbio santraukoje.

Aukšto rango JAV pareigūnas sakė, kad „mūsų naujausia informacija rodo, jog padidėjusio spinduliuotės lygio požymių nėra; mes atidžiai stebime“.

04:56 | Zelenskis kaltina Rusiją „branduoliniu terorizmu“, kartojant Černobylį

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą kreipėsi į Europą, prašydamas pagalbos po Ukrainos atominės elektrinės atakos.

„Europa turi pabusti dabar. Didžiausia atominė stotis Europoje dega. Šiuo metu Rusijos tankai apšaudo branduolinius dalinius. Tai yra rezervuarai, kurie turi šiluminį regėjimą, todėl jie žino, kur šaudo. Jie tam ruošėsi.

Kreipiuosi į visus ukrainiečius ir europiečius, į visus žmones, žinančius žodį „Černobylis“, kurie žino, kiek kančių ir aukų sukėlė sprogimas atominėje stotyje. Tai buvo pasaulinė nelaimė. Šimtai tūkstančių žmonių kovojo su jos pasekmėmis. Dešimtys tūkstančių žmonių buvo evakuoti.

Rusija nori tai pakartoti, bet šešis kartus sunkiau.

Europiečiai, prašau, atsibuskite. Pasakykite savo politikams, kad Rusijos kariuomenė apšaudo Zaporožės atominę elektrinę, Enerhodaro miestą. Čia yra šeši maitinimo blokai. Šeši. Vienas blokas sprogo Černobylyje.

Visus įspėjame, kad ne viena tauta apšaudė atomines elektrines. Pirmą kartą žmonijos istorijoje teroristinė valstybė įvykdo branduolinį terorizmą.

Rusijos propagandistai grasino pasaulį apibarstyti branduoliniais pelenais. Dabar tai nėra grėsmė. Tai realybė. Nežinome, kuo baigsis gaisras stotyje, kai įvyks sprogimas, duok Dieve, jis neįvyks. Mūsų vaikinai visada saugojo stotį, todėl nebuvo provokacijų, minų.

Turime sustabdyti Rusijos kariuomenę. Pasakykite savo politikams: Ukrainoje yra 15 branduolinių blokų. Jei įvyks sprogimas, tai bus mūsų visų pabaiga, Europos pabaiga, Europos evakuacija. Tik neatidėliotini Europos veiksmai gali sustabdyti Rusijos kariuomenę ir užkirsti kelią Europos žūčiai nuo nelaimės atominėje stotyje“, – į pasaulį kreipėsi V. Zelenskis.

Gaisrą Zaporožės atominėje elektrinėje penktadienį V. Zelenskis aptarė ir su JAV prezidentu Joe Bidenu.

04:47 | Kol kas nutraukė apšaudymą

Zaporožės atominės elektrinės atstovas spaudai Andrejus Tuzas sakė, kad apšaudymas kol kas buvo sustabdytas, tačiau padėtis yra labai neaiški. Kalbėdamas su BBC Rusijos tarnyba, jis sakė:

„Jie bombardavo viską, ką galėjo, įskaitant blokus ir visa kita. Dabartinė informacija tikslinama, sunku viską pasakyti. [Į stotį] išvažiavo baltas automobilis, Rusijos kariuomenės atstovai. Jis mirksi su priekiniais žibintais. Dabar sprendžiama, ar į juos bus kreiptasi dėl derybų, ar kaip elgtis toliau“, – sakė elektrinės atstovas.

04:44 | Radiacijos lygis nepakilo

Radiacinės ir priešgaisrinės saugos sąlygos Zaporožės atominėje elektrinėje yra „normaliose ribose“, pranešė Ukrainos Valstybinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba.

„Energodaro mieste Zaporožės AE trečiasis energijos blokas buvo atjungtas nuo vieningos energetikos sistemos (veikia tik 4 blokas). Iš šešių maitinimo blokų šiuo metu veikia vienas. Radiacinės ir priešgaisrinės saugos sąlygos atominėse elektrinėse yra normos ribose. Gaisro būklė AE yra normali“, – „Telegram“ paskelbė tarnyba.

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) teigia žinanti pranešimus apie apšaudymą Zaporožės atominėje elektrinėje ir palaikanti ryšius su Ukrainos valdžia.

TATENA teigimu, Ukraina pranešė agentūrai, kad daug rusų tankų ir pėstininkų „pralaužė užkardą“ į Enerhodaro miestą, esantį už kelių kilometrų nuo Zaporožės atominės elektrinės (AE).

Generalinis direktorius Rafaelis Mariano Grossi ragino nedelsiant sustabdyti jėgos naudojimą Enerhodare ir paragino ten veikiančias karines pajėgas susilaikyti nuo smurto prie atominės elektrinės.

Jis pridūrė, kad TATENA ir toliau konsultuojasi su Ukraina ir kitomis šalimis, siekdama suteikti „maksimalią įmanomą pagalbą šaliai“, nes ji siekia išlaikyti branduolinę saugą ir saugumą.

04:39 | Gaisras atominėje elektrinėje

Dėl Rusijos karinių pajėgų bombardavimo, didžiausioje Europos atominėje elektrinėje, esančioje Zaporožėje, Ukrainoje, kilo gaisras. Apie tai pranešė elektrinės darbuotojai ir netoliese esančio Enerhodaro miesto meras.

„Dėl nuolatinio priešo apšaudymo didžiausios atominės elektrinės Europoje pastatuose ir blokuose dega Zaporožės atominė elektrinė“, – „Telegram“ apie 1.30 val. pranešė Enerhodaro meras Dmytro Orlovas.

Miesto meras vaizdo žinute ragino Rusijos karines pajėgas nedelsiant nutraukti gamyklos apšaudymą.

Jis anksčiau sakė, kad Ukrainos pajėgos miesto pakraštyje kaunasi su Rusijos kariais ir pranešė, kad Rusijos karinė kolona juda atominės elektrinės link. Vėlų ketvirtadienio vakarą mieste pasigirdo garsūs artilerijos ir raketų šūviai.

„Dėmesio! Zaporožės AE apšaudo Rusijos Federacijos technika. Didžiausioje Europoje atominėje elektrinėje iškyla reali branduolinio pavojaus grėsmė. Mes reikalaujame paliaubų iš sunkiosios Zaporožės AE technikos!“ – „Telegram“ paskelbė vienas elektrinės darbuotojas.

Apie 2.30 val. darbuotojas pridūrė, kad ugniagesiams nepavyko atvykti į gaisro vietą dėl kariuomenės apšaudymo.

Pranešimus apie elektrinėje kilusį gaisrą patvirtino ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Jis perspėjo, kad sprogimas gali turėti pražūtingų padarinių.

„Rusijos kariuomenė iš visų pusių šaudo į Zaporožės AE – didžiausią atominę elektrinę Europoje. Gaisras jau kilo. Rusai privalo NEDELSDAMI nutraukti ugnį, leisti ugniagesius, nustatyti apsaugos zoną!“ – „Twitter“ rašė D. Kuleba.

Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai

► Ukraina ir Rusija per antrą derybų ratą nuo Maskvos invazijos pradžios ketvirtadienį susitarė sukurti humanitarinius koridorius civiliams evakuoti.

► Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė turįs informacijos, kad Baltarusijos pajėgoms įsakyta prisidėti prie Rusijos invazijos į provakarietišką šalį.

► Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko teigė, kad Rusijos kariuomenė apsupo Mariupolį. Pirmoji dienos pusėje Ukrainos kariuomenė skelbė, kad Rusijos pajėgos tebėra „nesėkmingos“ tomis kryptimis, kuriomis veržiasi, o pietinis Ukrainos Mariupolio miestas lieka ukrainiečių rankose.

► Per pastarąją parą Rusijos išpuoliai Ukrainos mieste Charkove nusinešė 34 civilių gyvybes, dar 285 žmonės buvo sužeisti.

► Nuo karo pradžios žuvo 9000 rusų karių, teigia Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Taip pat Ukrainos kariuomenė numušė rusų lėktuvą SU-30 virš naktį aršiai bombarduoto Kijevo priemiesčio rajono Irpinės.

► Tarptautinės reitingų agentūros „Fitch“ ir „Moody's“ ketvirtadienį sumažino Rusijos valstybės skolos reitingus iki vadinamojo „šlamšto“ statuso.

► Vokietija padidins savo karinę pagalbą Rusijos užpultai Ukrainai ir į konflikto zoną nusiųs 2 700 priešlėktuvinių raketų.

► Pirmoji nevalstybinė TSRS radijo stotis „Echo Moskvy“ nutraukia savo veiklą. Tokių drastiškų veiksmų žiniasklaidos priemonė buvo priversta imtis po to, kai šalies cenzoriai uždraudė „Echo Moskvy“ ir „Dožd“ transliacijas šalyje.

► Rusijos ir Baltarusijos atletai išmesti iš Paralimpinų žaidynių.

► Maždaug 80 proc. iš daugiau nei 170 000 karių, kuriais Rusija kelis mėnesius supo Ukrainą prieš įsiveržimą, dabar yra šalies viduje, nors Ukrainos pasipriešinimas, Rusijos logistikos problemos bei resursų trūkumas sulėtino jų judėjimą, sako Pentagonas.

► Nuo karo pradžios Ukrainą paliko milijonas pabėgėlių, praneša Jungtinės Tautos.

► Ankstyvomis ketvirtadienio valandomis Kijeve po Rusijos aviacijos antskrydžių įvyko sprogimai. Apie 3 val. nakties nugriaudėjo mažiausiai keturi sprogimai.