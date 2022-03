Karas Ukrainoje. Šalis bando atremti diversantus – rusai persirenginėja ukrainiečių kariais

Svarbiausios naujienos apie karą Ukrainoje:

07:55 | Ukrainos pajėgos susiduria su diversantais

Ukrainos gynybos ministerija skelbia naujausią informaciją apie Rusijos karinių pajėgų veiksmus kovo 1 dieną.

„Nuo pat dienos pradžios priešas pergrupavo kariuomenę ir iš oro šaudė raketomis bei bombomis. Plačiai naudoja sabotažo ir žvalgybos komandas, kad atakuotų civilinę ir karinę infrastruktūrą. Siverskio regione tęsiasi gynybiniai mūšiai, siekiant neleisti priešui veržtis į sostinę iš šiaurės rytų krypties.

Černigovo priemiestyje buvo pastebėtas atskirų priešo diversantinių žvalgybinių grupių pasirodymas, kuris, remiamas šarvuočių, bandė įsiveržti į miestą, tačiau buvo sunaikintas Ukrainos gynėjų“, – savo „Facebook“ paskyroje skelbia Ukrainos gynybos ministerija.

Ministerijos teigimu, kitose vietovėse Ukrainos ginkluotųjų pajėgų tankai ir mechanizuoti daliniai, remiami orlaivių ir artilerijos, toliau vykdo gynybines kovas prie okupuotų sienų.

„Priešo ugnis atremiama visomis turimomis priemonėmis <...> Kijevo gynybos pajėgos ir toliau gina miestą, prižiūri išorines gynybos ir kritinės valstybės infrastruktūros sienas, neleisdamos okupaciniams daliniams priartėti prie sostinės priemiesčių.

Imamasi aktyvių priemonių identifikuoti ir sunaikinti priešo diversantines žvalgybines grupes, kurios, nepaisydamos tarptautinės humanitarinės teisės normų, persirengusios Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, nacionalinės gvardijos ir nacionalinės policijos karine uniforma, bando infiltruotis į Kijevą tarp mūsų karių“, – rašė ministerija.

Taip pat ministerija tvirtina, kad Ukrainos karinės pajėgos „mažina priešo moralę ir norą laimėti“.

„Buvo pranešta apie ištisų dalinių dezertyravimo ir savanoriškos nelaisvės atvejus“, – rašė ministerija.

07:29 | Gynybos ministerija praneša apie smūgius Rusijos pajėgoms

Ukrainos gynybos ministerija skelbia apie pirmadienį Ukrainos pajėgų laimėjimus prieš Rusijos pajėgas. Tarp jų – penki numušti rusų lėktuvai.

„Per okupantų antskrydį į Vasilkovą ir Brovarus Ukrainos naikintuvų pilotai perėmė ir numušė du Rusijos lėktuvus. Ukrainos naikintuvų darbą užbaigė priešlėktuvinių raketų divizijos S-300, pataikiusios į tris okupantų lėktuvus. Taigi oro pajėgos numušė penkis naikintuvus. Pirminiais duomenimis, tai Su-30 ir Su-35“, – praneša ministerija savo „Facebook“ paskyroje.

Taip pat, pasak ministerijos, priešlėktuvinė raketų sistema „Buk M-1“ netoli Kijevo numušė sparnuotąją raketą ir priešo malūnsparnį.

„Ukrainos atakos lėktuvai Su-25 dirbo vienetais ir poromis ir paleido keletą raketų bei bombų smūgių į šarvuočių ir priešo pajėgų kolonas Kijevo ir Žitomyro regionuose.

Sėkmingai dirbo ir bombonešiai. Karinių oro pajėgų Su-24m Černigovo srityje ir netoli Berdjansko surengė mažiausiai keturis niokojančius bombardavimus tankų kolonose, mechanizuotos įrangos kolonose, motorinėse kolonose su kuru ir tepalais.

Na, o tradiciškai ir vėl švenčiame „Bayraktar TB2“ ekipažų juvelyrikos darbus. Šį kartą – trys taikiniai – priešo tankas ir dvi priešlėktuvinės raketų sistemos „Buk“! Laimėkime kartu! Šlovė Ukrainai!“ – rašė Ukrainos gynybos ministerija.

07:18 | JAV nesureikšmina rusų branduolinių pajėgų perėjimo prie sustiprintos kovinės parengties

JAV prezidentas Joe Bidenas ir kiti aukšto rango amerikiečių pareigūnai nesureikšmina Rusijos branduolinių pajėgų perėjimo prie sustiprintos kovinės parengties grėsmės, Ukrainoje vykstant karui su įsiveržusiomis rusų pajėgomis.

Paklaustas, ar amerikiečiai turėtų nerimauti dėl branduolinio karo Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui įsakius savo šalies branduolinėms pajėgoms pereiti prie aukšto lygio kovinės parengties, J. Bidenas pirmadienį ramiai pareiškė: „Ne.“

Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as sakė, kad Vašingtonas „nemato jokios priežasties“ keisti JAV branduolinių pajėgų parengties lygius, o vienas aukšto rango gynybos pareigūnas sakė, kad Pentagonas nepastebėjo jokio apčiuopiamo Rusijos branduolinės pozicijos pokyčio, nepaisant sekmadienio V. Putino pranešimo.

Pentagonas ir toliau „peržiūri, analizuoja ir stebi“ Rusijos poziciją, sakė Gynybos departamento atstovas Johnas Kirby.

Gynybos sekretorius Lloydas Austinas „patenkintas strategine Jungtinių Valstijų atgrasymo pozicija ir mūsų gebėjimu apginti tėvynę“, žurnalistams sakė J. Kirby.

07:03 | Chersonas blokuojamas

Chersono meras Igoris Kolykhayevas pranešė, kad miestą blokuoja Rusijos kariuomenė.

„Rusijos kariuomenė pastatė kelio užtvaras Chersono prieigose. Sunku pasakyti, kaip situacija vystysis toliau“, – sakė jis.

Kiek anksčiau antradienio rytą BBC pranešė, kad Chersone girdėti galingi sprogimai. Chersono valdžia savo „Facebook“ paskyroje taip pat pranešė esanti apsupta Rusijos karių, bet miestą tebekontroliuoja Ukrainos pajėgos.

06:56 | Šimtai šūkstančių paliko namus

Per Rusijos inicijuotą karą iš Ukrainos išvyko daugiau nei 500 000 pabėgėlių, rodo Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros duomenys. Mažiausiai 160 000 žmonių buvo perkelti šalies viduje po Rusijos puolimo Ukrainoje.

06:52 | Rusija plečia cenzūrą

Rusijos cenzorius „Roskomnadzor“ ėmė blokuoti puslapius, rašančius apie Rusijos invaziją į Ukrainą, praneša „The Kyiv Independent“. Tarp užblokuotų puslapių – Sibiro naujienų puslapis Taiga.info, Rusijos vadinamą „karinę operaciją“ įvardijęs plataus masto karu.

06:42 | Australija skirs 50 mln. dolerių Ukrainos gynybai remti ir 25 mln. humanitarinei pagalbai

Australija skirs 50 mln. JAV dolerių (44,7 mln. eurų) Ukrainos gynybai remti ir dar 25 mln. dolerių (22,3 mln. eurų) humanitarinei pagalbai, antradienį pranešė CNN.

Australijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas per spaudos konferenciją pareiškė, kad letalinės ir neletalinės ginkluotės pagalbos pakete, skirtame padėti Ukrainai atremti ją užpuolusios Rusijos pajėgas, bus raketų. Pasak jo, prieštankinių raketų naudojimas Ukrainos pajėgoms nepaprastai pasiteisino.

„Mes atsiliepiame į prezidento Zelenskio prašymą: jis pasakė, kad mums reikia amunicijos, o ne pavėžėjimo, ir būtent tai mes darome... mes suteiksime 50 mln. JAV dolerių Ukrainai paremti letaline ir neletaline (ginkluote)... kalbame apie raketas, kalbame apie amuniciją“, – sakė S. Morrisonas.

06:21 | Zelenskis pasmerkė Rusijos išpuolį Charkove

„Rusijos pajėgos šiandien žiauriai apšaudė Charkovą“, – vėlų pirmadienio vakarą išplatintoje kalboje sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Nors anksčiau Rusijos karinės pajėgos sakė šaudančios tik į karinius objektus, Charkove buvo apšaudyti civilių gyvenamieji namai, gatvės, tuzinai žmonių žuvo.

„Rusai žinojo, kur šauna. Niekas pasaulyje neatleis jums už nekaltų žmonių nužudymą. Čia Ukraina. Čia Europa. Čia 2022-ieji“, – kalbėjo prezidentas.

06:12 | Zelenskis siekia, kad Rusija būtų išstumta iš visų pasaulio uostų ir oro uostų

V. Zelenskis pirmadienį pareiškė siekiantis, kad Rusijos lėktuvams ir laivams būtų uždrausta naudotis užsienio oro ir jūrų uostais, kad Maskva būtų nubausta dėl atakos prieš jo šalį.

„Turime uždaryti šios valstybės patekimą į visus uostus, visus kanalus ir visus pasaulio oro uostus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ sakė jis, ragindamas tarptautinę bendruomenę „apsvarstyti galimybę visiškai uždaryti dangų Rusijos raketoms, lėktuvams ir sraigtasparniams“.

V. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją „bombardavus ir apšaudžius“ Ukrainos teritoriją pirmadienį, taip siekiant daryti „spaudimą“ Kijevui per derybas dėl ugnies nutraukimo.

Kalbėdamas apie Maskvos spaudimo kampaniją prieš Ukrainos lyderius, vaizdo kreipimesi V. Zelenskis rusus paragino „nešvaistyti laiko“.

06:09 | Vienas smūgis nusinešė 70 gyvybių

Per Rusijos artilerijos smūgį sekmadienį šiaurės rytiniame Ochtyrkos mieste žuvo iki 70 Ukrainos karių, teigia Sumų regiono valstybinės administracijos vadovas Dmitrijus Žyvytskis.

Jo teigimu, smūgis sunaikino Ukrainos karinį dalinį, o gelbėtojai ir savanoriai dirba, kad ištrauktų kūnus iš griuvėsių.

„Žuvo daug žmonių. Šiuo metu kapinėse ruošiamos vietos apie 70 žuvusių Ukrainos karių“, – „Telegram“ paskelbė Žyvytskis.

❗️At least 70 #Ukrainian servicemen were killed in #Akhtyrka , #Sumy region, when #Russian artillery fired on a military unit. This was reported by the head of the Sumy regional administration Dmitry #Zhivitsky . pic.twitter.com/IpgtumwjIS

06:01 | Oro pavojus

Skirtinguose Ukrainos miestuose iš pat ankstaus antradienio ryto aidi oro pavojaus sirenos. Vietos žiniasklaida praneša apie sirenas, skambančias Vinicoje, Rivnėje, Ternopilyje, Čerkasuose, Umanėje ir Voluinės srityje. Gyventojai įspėjami slėptis.

05:40 | Padėtis aplink Kijevą įtempta

„Padėtis aplink Kijevą tebėra įtempta. Polesėje priešas ir toliau bando atnaujinti puolimą sostinės kryptimi. Rusijos okupacinės pajėgos taiko taktiką, kad sunaikintų infrastruktūrą ir paleistų raketų bei bombų smūgius į gyvenvietes, nepaisydamos tarptautinės humanitarinės teisės“, – praneša Ukrainos gynybos ministerija.

Vis dėlto ji pažymi, kad „Juodojoje jūroje dėl nepalankių oro sąlygų karinio jūrų laivyno išsilaipinimo operacija artimiausiomis dienomis mažai tikėtina“.

„Priešui nepasisekė nė vienoje srityje“, – pridūrė ministerija.

05:30 | JAV žvalgyba: Rusijos puolimas atsilieka nuo plano

Rusijos invazija į Ukrainą atsilieka nuo plano dėl nuožmaus Ukrainos karinių pajėgų ir gyventojų pasipriešinimo, be to, dėl Rusijos įrangos ir logistikos nesklandumų, teigia su JAV žvalgybos duomenimis susipažinęs JAV senatorius Chrisas Murphy.

„Patvirtinama, kad rusai atsilieka nuo savo plano. Ukrainiečiai nuožmiai priešinasi, be to, buvo daug rusiškos įrangos ir logistikos gedimų“, – teigė jis „Twitteryje“.

Just leaving classified briefing on Ukraine crisis. A few takeaways that I can share:



1/ Confirmation that the Russians have fallen behind their timeline. Ukrainian resistance has been fierce and there have been multiple Russian equipment and logistics failures.

