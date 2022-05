Karas Ukrainoje. Rūsiuose laikomi ir kankinami apie 500 Chersono gyventojų, sunaikinti dar 2 rusų karo laivai

Gegužės 9-osios, dienos, kai Rusijai mini pergalės Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją dieną, pasaulis laukia su nerimu. Vakarai sako, kad Rusija šią dieną gali imtis provokacijų, taip pat gali būti, kad būtent gegužės 9-ąją Rusija paskelbs atvirą karą Ukrainai.

08:10 | Rusija perkelia savo pajėgas iš Sirijos

Rusija skubiai perkelia savo pajėgas į Ukrainą iš Sirijos, tviteryje rašo prezidento kanceliarijos vasdovas Michailas Podoliakas.

„Maskva pasiduoda savo pozicijoms arba įmeta keletą (nereikšmingų) malkų į karo duobę Ukrainoje. Viskas pagal planą, tiesa? Na, planas buvo puikus. Patikimas kaip šveicariškas laikrodis“, – rašė jis.

🇷🇺 is withdrawing forces from Syria by handing over ISIS military bases – Israel media. Moscow surrenders its position or throws a few (trifling) firewood into the pit of war in 🇺🇦. Everything is according to the plan, right? Well, the plan was great. As reliable as Swiss watch.