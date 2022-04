Karas Ukrainoje. Rusija toliau bombarduoja Mariupolį, sprogimas nugriaudėjo ir Mykolajive

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai šeštadienį:

08:35 | Kremliaus kritikui V. Kara-Murzai skirtas kardomasis kalinimas

Rusų opozicionierius Vladimiras Kara-Murza, vienas pagrindinių Rusijoje tebegyvenančių Kremliaus ir jo karo Ukrainoje kritikų, penktadienį buvo paskelbtas „užsienio agentu“ ir suimtas už tariamai melagingos informacijos apie Rusijos kariuomenę skleidimą.

Maskvos Basmano rajono teismas 40-mečiui V. Kara-Murzai skyrė kardomąjį kalinimą iki birželio 12 dienos, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė opozicionieriaus advokatas Vadimas Prochorovas.

Anksčiau penktadienį V. Prochorovas sakė, kad V. Kara-Murzai iškelta baudžiamoji byla dėl tariamai melagingos informacijos skleidimo.

Vakaruose išsilavinimą įgijęs aktyvistas ir žurnalistas V. Kara-Murza buvo artimas opozicijos lyderio Boriso Nemcovo, kuris 2015 metais buvo nužudytas netoli Kremliaus, bendražygis.

Opozicionierius teigia, kad dėl savo politinės veiklos jis buvo du kartus apnuodytas – 2015 ir 2017 metais. Nepaisant šių incidentų, jis liko gyventi Rusijoje.

08:25 | Rusija toliau bombarduoja Mariupolį

Rusija toliau bombarduoja Mariupolį, kur „Azovostal“ gamykloje, kartu su šimtais civilių, yra įsikūrę paskutiniai miesto gynėjai, rašoma Ukrainos generalinio štabo naujausiame pranešime.

Rusijos pajėgos „toliau blokuoja mūsų dalinius „Azovostal“ gamyklos rajone ir pradeda oro antskrydžius aplink miestą“, – rašoma pranešime.

Rytiniuose Donecko ir Luhansko regionuose buvo atmuštos aštuonios priešo atakos, sunaikinti devyni tankai, kuro tanklaivis ir kita karinė technika.

08:21 | Rusija gali pasitelkti dar daugiau samdinių

NATO pripažįsta, kad naujoms atakoms Donbase, Rusija gali pasitelkti daugiau nei tūkstantį „Wagner“ samdinių, įskaitant aukšto rango organizacijos narius. Tačiau kol kas neaišku, kaip šie samdiniai būtų integruoti į dalinius, esančius Ukrainoje, praneša „Unian“.

Kartu aukšto rango NATO pareigūnas pažymėjo, kad dabartiniai Rusijos Federacijos veiksmai Donbase, kur jos kariai bando veržtis Kramatorsko link, rodo dar agresyvesnes operacijas ateityje.

08:16 | JK žvalgyba: Mariupolyje toliau vyksta aktyvi kova

Aktyvios kovos ir toliau vyksta Mariupolyje, JK Gynybos ministerija paskelbė naujausioje žvalgybos informacijoje.

Mūšiais Rusijos bandymai užimti miestą buvo nesėkmingi ir dar labiau sulėtino juos Donbase, rašoma pranešime.

