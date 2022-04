Karas Ukrainoje. Rusija pripažino išvežusi apie 1 mln. ukrainiečių

REKLAMA

Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas davė interviu kinų naujienų agentūrai „Xinhua“, kuriame pripažino, jog į Rusiją šiuo metu yra išvežta apie 1,02 ukrainiečių iš Ukrainos, taip pat separatistų kontroliuojamų Donecko ir Luhansko sričių.

Savo interviu S. Lavrovas kalbėjo ir apie derybas tarp Ukrainos bei Rusijos ir pareiškė, jog, be kitų dalykų, deramasi ir dėl sankcijų atšaukimo Rusijai. Vis tik kadangi derybos vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos, o sankcijas Rusijai pritaikė Vakarų valstybės, tai Rusijos užsienio reikalų ministro teiginius reiktų vertinti kritiškai, juolab, kad Rusija ir užpuolė Ukrainą. Kol kas viešų interpretacijų, ką toks S. Lavrovo pareiškimas dėl sankcijų galėtų reikšti, nepasirodė.

11.03 | Šeštadienį apšaudytas Charkivo miestas

Rusijos pajėgos šeštadienį artilerijos ugnimi apšaudė antrą didžiausią Ukrainos miestą Charkivą. Per apšaudymus vienas žmogus žuvo, penki buvo sužeisti, „Telegram“ kanale pranešė Charkivo regiono karinė administracija. Nors Ukraina atsiėmė Charkivo kontrolę, tačiau miestas patiria nuolatinius apšaudymus.

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainos pajėgos sako atkovojusios strategiškai svarbų Ruska Lozova kaimelį netoli Charkivo ir evakavo šimtus gyventojų.

10.43 | Pentagonas: JAV apmoko Ukrainos karius Vokietijoje

JAV kariuomenė pradėjo naują Ukrainos karių mokymų programą Vokietijos kariniuose objektuose, penktadienį pranešė Pentagono atstovas Johnas Kirby.

„Mokymai grindžiami pradiniu artilerijos parengimu, kurį Ukrainos pajėgos jau įgijo kitose vietose, taip pat apima mokymus naudoti radiolokacijos sistemas ir šarvuotąją techniką, kuri, kaip pastaruoju metu buvo skelbta, taps pagalbos saugumo srityje dalimi“, – per spaudos konferenciją sakė J. Kirby.

Ukrainiečių karius Vokietijoje apmoko Floridos nacionalinės gvardijos nariai, bendradarbiavę su Kyjivo pajėgomis dar prieš Maskvos pajėgų invaziją į provakarietišką kaimynę, prasidėjusią vasario 24 dieną.

Pasak J. Kirby, JAV vykdo Ukrainos karių mokymus Vokietijoje ir kitose Europos šalyse.

„Šios naujos treniruotės yra tiesioginė parama pagal pastaruosius JAV pagalbos saugumo srityje paketus, turinčius padėti Ukrainai šiandien laimėti mūšio lauke ir sustiprinti savo pajėgas ateityje. Tai naujos ginkluotės sistemos, ir su jomis susiję mokymai stiprins Ukrainos pajėgumus atremti atnaujintą Rusijos puolimą Rytų Ukrainoje“, – pabrėžė atstovas.

REKLAMA

REKLAMA

10.42 | Ukrainos Generalinis štabas: Rusija iki šiol neteko 23 200 karių

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas praneša, jog nuo vasario 24 dienos iki šio šeštadienio Rusija neteko 23 200 karių, 1008 tankų, 2445 pėstininkų kovos mašinų, 1707 transporto priemonių, 436 artilerijos sistemų, 151 salvinės ugnies sistemos, 77 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 155 sraigtasparnių, 190 karinių orlaivių, 76 kuro talpyklų ir 8 laivų.

10.36 | Rusijos pajėgos apšaudė du evakuacinius autobusus

Popasnos meras Mykola Khanatovas pranešė, kad iš Popasnos miesto rytinėje Luhansko srities dalyje buvo evakuotas 31 žmogus. Kadangi miestą nori palikti daugiau žmonių, administracija pasiuntė du papildomus autobusus, bet Rusijos pajėgos apšaudė juos. Kol kas informacijos apie žuvusiuosius ar sužeistus nėra, autobusų vairuotojai nepasiekiami.

10.28 | Rusijos pajėgos pagrobė keletą šimtų tūkstančių tonų grūdų

Ukrainos žemės ūkio viceministras Tarasas Vysockis pranešė, kad Rusijos pajėgos pagrobė apie kelis šimtųs tūkstančių tonų grūdų iš teritorijų, kurias okupavo pradėjusi karą prieš Ukrainą. Apie tai jis pareiškė duodamas komentarą Ukrainos nacionalinei televizijai, o jo mintis cituoja naujienų agentūra „Reuters“.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak T. Vysockio, Rusijso pajėgos pagrobė didžiąją dalį iš 1,5 mln. tonų grūdų, sandėliuotų okupuotose teritorijose. Ukrainos užsienio reikalų ministerija kiek anksčiau irgi apkaltino Rusiją vagiant grūdus iš okupuotų teritorijų, o tai kelia grėsmę ir dėl pasaulio aprūpinimo grūdais.

09.59 | Lavrovas pripažino, ką į Rusiją išvežta apie 1 mln. ukrainiečių

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pripažino, kad nuo vasario 24 dienos į Rusiją išvežta daugiau nei 1 mln. ukrainiečių. Kalbėdamas kinų naujienų agentūrai „Xinhua“ jis vartojo žodį „evakuoti“, esą gyventojai buvo evakuoti iš karo apimtų teritorijų.

Ukraina teigia, kad Rusija naudodama jėgą išveža tūkstančius ukrainiečių, o humanitariniai koridoriai, kurie leistų pasitraukti žmonėms ten, kur jie norėtų, nuolat trikdomi.

S. Lavrovas teigia, kad iš Ukrainos, „Donecko liaudies respublikos“ ir „Luhansko liaudies respubliklikos“ iš viso išvežta 1,02 mln. žmonių, iš kurių esą 120 tūkst. yra trečiųjų šalių piliečiai.

REKLAMA

REKLAMA

Anot Jungtinių Tautų, iki šiol iš Ukrainos dėl Rusijos pradėto karo išvyko 5,4 mln. ukrainiečių.

09.49 | Britai: rusams kol kas nesiseka ištaisyti savo trūkumų

Britų Gynybos ministerija: Rusijos pajėgos priverstos jungti ir perdislokuoti savo kovinius vienetus iš šiaurės rytinės Ukrainos dalies, kurioje puolimas buvo nesėkmingas. Manoma, kad dauguma šių kovinių vienetų karių gali būti prastos moralės.

Pasak ministerijos, Rusija tikisi ištaisyti buvusias klaidas, todėl koncentruoja kovinius pajėgumus, trumpina tiekimo linijas bei stengiasi supaprastinti vadovavimo ir kontrolės grandinę.

Tačiau taktiniame lygmenyje koordinacija lieka su trūkumais. Britų nuomone, kovinių vienetų lygmens gebėjimų trūkumai, nepakankama parama iš oro lemia, kad Rusija nepajėgia visiškai išnaudoti savo smogiamosios jėgos, nepaisant kai kurių vietos lygmens patobulinimų.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/TU1DzgHpEu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mfMgJGMqAL REKLAMA REKLAMA April 30, 2022

09.33 | Luhansko srityje sunaikinti gyvenamieji pastatai ir mokyklos

Luhansko srities administracijos vadovas Serhijus Gaidai pranešė, kad praėjusią dieną dėl artilerijos smūgių buvo sunaikinta 20 gyvenamųjų pastatų ir dvi mokyklos.

09.10 | Rusijoje užsidegė jėgainė

Rusijos Sachalino srities, Tomarinskio rajone, netoli Ilinskoje gyvenvietės užsidegė GRES-2 jėgainė, pranešė „Nexta“. Apie gaisro priežastis nepranešama.

A major fire broke out at #Sakhalin's GRES-2 Power Station near the village of Ilyinskoe in #Tomarinsky District, #Russia. pic.twitter.com/qyEFl6asm0 — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2022

07.54 | „Rosatom“ ketina perimti Zaporižios AE Ukrainoje

Ukraina informavo Tarptautinę atominės energetikos agentūrą, kad Rusijos valstybinė korporacija „Rosatom“ atsiuntė aštuonis branduolinių elektrinių specialistus į Ukrainos Zaporižios atominė jėgainę. Šie asmenys reikalavo konfidencialių duomenų apie elektrinės veikimą, jos administraciją ir bendrą būklę.

REKLAMA

REKLAMA

07.51 | Ore Rusija neteko vieno orlaivio ir 9 dronų

Ukrainos oro pajėgos praneša, kad per praėjusią dieną Rusija neteko vieno Su-25 kovinio orlaivio ir devynių Orlan-10 nepilotuojamų orlaivių.

07.48 | Ukrainos pajėgos atrėmė 14 atakų Donecko ir Luhansko regionuose

Remiantis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kasdiene ataskaita, per praėjusią dieną Rusijos pajėgos Donecko ir Luhansko regionuose neteko 11 tankų, 7 artilerijos pabūklų, 27 šarvuotų mašinų, vienos kovinės transporto priemonės ir 14 kitų transporto priemonių.

07.39 | Putinas ketina dalyvauti G20 lyderių susitikime

Jungtinės Valstijos jau yra pasmerkusios Rusijos dalyvavimą G20 valstybių susitikimuose, tačiau Vakarų šalys svarsto galimas reakcijas paaiškėjus, jog būsimame lyderių susitikime ketina dalyvauti ir Vladimiras Putinas. CNN rašo, kad penktadienį G20 rengėjai sulaukė patvirtinimo, kad po pusės metų vyksiančiame viršūnių susitikime ketina dalyvauti ir V. Putinas. Anksčiau žemesnio lygmens G20 susitikimuose kai kurių šalių atstovai boikotavo Rusijos atstovų pasisakymus, bet kaip bus elgiamasi šiuo atveju nėra susitarta. Kalbama, kad Rusija galėtų pasmerkti renginio šeimininkė Indonezija, bet kaip bus elgiamasi iš tiesų nėra aišku.

REKLAMA

REKLAMA

07.14 | Tariantis dėl taikos Rusija siekia sankcijų atšaukimo

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas teigia, kad derybos dėl taikos tarp Kyjivo ir Maskvos yra sunkios ir kad sankcijų Rusijai atšaukimas yra derybų dalis, pranešė „Reuters“. S. Lavrovas taip pat sako, kad abi pusės dirba ties galimo taikos susitarimo tekstu. Anksčiau Ukrainos prezidenats V. Zelenskis yra sakęs, kad sankcijų Rusijai atšaukimas negali būti derybų objektu.

07.03 | Zelenskis: „Rusijos pajėgos sugeba būti dar ciniškesnės nei naciai prieš 80 metų“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kasdieniniame savo kreipimesi į gyventojus pasidalijo naujausiomis žiniomis. Pasak jo, Rusija siekia paversti Donbasą negyvenama teritorija kaip kad pavertė Mariupolį koncentracijos stovykla vidury griuvėsių. Anot prezidento, rusai dabar yra ciniškesni nei naciai Antrojo pasaulinio karo metais.

„Charkivo regione situacija yra sudėtinga, bet mūsų karinės pajėgos, mūsų žvalgyba pasiekė svarbių taktinių sėkmių. Donbase okupantai daro viską, kad sunaikintų gyvybę visoje teritorijoje. Nuolatiniai brutalūs bombardavimai, nuolatinės Rusijos atakos į infrastruktūrą ir gyvenamuosius rajonus parodo, jog Rusija nori šias teritorijas paversti negyvenamomis. Todėl mūsų šalies gynyba, mūsų žmonių apsauga yra kova už gyvybę“, - socialiniuose tinkluose išplatintame pranešime į šalies žmones kreipėsi V. Zelenskis.

REKLAMA

REKLAMA

„Šiame kare viskas yra nuspręsta Lysyčianskui, Severodoneckui, Popasnai, Kramatorskui, Slovjanskui, Marinkai ir kitiems miestams bei Donbaso bendruomenėms – visas jas Rusijos pajėgos siekia paversti griuvėsiais. Jie gyvuos, tik jei Ukraina laimės. Jeigu laimės Rusijos okupantai ir realizuos savo planus bent iš dalies, jie vis dar turi pakankamai artilerijos ir aviacijos, kad sunaikintų visą Donbasą. Taip, kaip sunaikino Mariupolį. Miestą, kuris buvo vienas labiausiai išsivysčiusių regione, bet tapo Rusijos koncentracijos stovykla vidury nuolaužų. Okupantų įsakymu padėtis dalyje Mariupolio, kurį iš dalies vis dar kontroliuojame, labai nedaug skiriasi nuo to, ką naciai padarė okupuotoms teritorjoms Rytų Europoje. Bet Rusijos pajėgos sugeba būti dar ciniškesnės nei naciai prieš 80 metų. Tuo metu okupantai bent nesakė, kad Mariupolio gyventojai ir miesto gynėjai patys žudosi“, - kalbėjo Ukrainos prezidentas.

REKLAMA

REKLAMA

V. Zelenskis dėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui, Kongresui dėl neseniai patvirtintos vadinamosios lend lease programos, pagal kurią JAV galės laisviau tiekti ginkluotę Ukrainai. Pasak prezidento, tokia pati programa padėjo Europai kautis prieš nacius Antrojo pasaulinio karo metais, ji padės Ukrainai sumušti ideologinius nacių pasekėjus ir dabar. V. Zelenskis pavadino tai įrodymu, kad laisvasis pasaulis yra pajėgus gintis prieš tironiją.

Savo pasisakyme jis taip pat paminėjo, jog Ukrainos vyriausybė svarsto įvairius variantus, kaip pašalinti degalų trūkumą rinkoje, nes daugelyje šalies regionų žmonės stovi eilėse, siekdami įsigyti degalų, o jų kaina šoko į aukštumas. Tokia padėtis susiklostė, nes Rusijos pajėgos naikina šalies infrastruktūrą, o tai pakerta gamybą, tiekimą, sunaikina saugyklas. Be to, Rusija yra užblokavusi Ukrainos jūrų uostus, tad šalis negali degalų laisvai įsivežti. V. Zelenskis pažadėjo, kad vyriausybė šią problemą išspręs per savaitę, daugiausiai per dvi.

Prezidentas užsiminė ir apie tai, kad laikinai rusų okupuotame Chersono regione kalbama apie perėjimą prie rusiško rublio zonos. Jis teigia, jog tokie bandymai paversti Ukrainos teritoriją rusiška nepasiteisins, Rusija pati dėl to kentės.