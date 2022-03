Karas Ukrainoje. Rusija perėmė Chersono kontrolę – paskelbė apribojimų gyventojams sąrašą

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

05:23 | Chersono kontrolę perėmė Rusijos pajėgos

Pietinio Ukrainos miesto Chersono kontrolę perėmė Rusijos karinės pajėgos, vėlų trečiadienio vakarą pranešė miesto meras Igoris Kolychajevas.

„Šiandien miesto taryboje buvo ginkluotų lankytojų. Mes su komanda esame taikūs žmonės, savo pusėje neturėjome nei ginklų, nei agresijos. Mes neturime Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mieste, čia tik civiliai ir žmonės, kurie nori čia GYVENTI!“ – trečiadienį apie 22 val. parašytame „Facebook“ įraše sakė Chersono meras.

Trečiadienį skambėjo prieštaringi teiginiai dėl Chersono kontrolės – vienu metu Rusija skelbė perėmusi jo kontrolę, tačiau Ukraina tai paneigė. I. Kolichajevas nurodė, kad derėjosi su įsiveržusia kariuomene.

„Aš jiems nieko nežadėjau. Tiesiog neturiu ką pažadėti. Mane domina tik normalus mūsų miesto gyvenimas! Tiesiog paprašiau nešaudyti žmonių“, – pridūrė jis.

Kartu I. Kolichajevas paskelbė, kokių taisyklių nuo šiol bus laikomasi mieste. Mieste galima pasirodyti tik dienos metu, 20 val. iki 6 val. galioja komendanto valanda. Į miestą leidžiama atvykti automobiliams, gabenantiems maistą, vaistą ir kitus būtinus dalykus. Mašinos turi važinėti minimaliu greičiu.

Teigiama, kad netrukus veiklą atnaujins viešasis transportas, o pėstiesiems bus liepiama „vaikščioti po vieną, daugiausiai – du“.

„Kariškiai nebus provokuojami. Sustokite pareikalavus. Jie nekonfliktuoja. Mes parodėme, kad stengiamės apsaugoti miestą ir bandome pašalinti invazijos pasekmes. Kol kas taip yra. Ukrainos vėliava virš mūsų. O kad miestas liktų toks pat, turi būti laikomasi šių reikalavimų“, – akcentavo meras.

04:57 | Kieve girdėti sprogimai

Ankstyvomis ketvirtadienio valandomis Kijeve po Rusijos aviacijos antskrydžių įvyko sprogimai. Apie 3 val. nakties nugriaudėjo mažiausiai keturi sprogimai.

Ukrainos valstybinė specialioji ryšių tarnyba taip pat paskelbė pavojaus signalą prieš pat 3 valandą nakties ir parašė: „Oro pavojus Kijeve!“

04:40 | Tragiškas incidentas

Septyni kariškiai žuvo nukritus sraigtasparniui rytinėje Rumunijos dalyje prie Juodosios jūros, beieškant dingusio naikintuvo ir jo piloto, praneša Ukrainos gynybos ministerija.

Sraigtasparnis IAR 330-Puma trečiadienį sudužo Gura Dobrogei rajone, 11 km nuo aerodromo, ir žuvo visi septyni juo skridę žmonės, praneša AFP.

Jis ieškojo naikintuvo MiG 21 LanceR, netrukus po to, kai šis per oro patruliavimo misiją prarado radijo ryšį su valdymo bokštu ir dingo iš radaro.

„MiG 21 LanceR lėktuvo piloto paieškos ir gelbėjimo operacijos vis dar vyksta“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

Pareigūnai vis dar tiria sraigtasparnio katastrofos priežastis.

Pasak ministerijos, sraigtasparnio pilotas pranešė apie nepalankias oro sąlygas ir jam buvo liepta grįžti į bazę.

„Dar anksti įvardinti galimas nelaimės priežastis. Žinoma, buvo nepalankios oro sąlygos, bet dabar negalime komentuoti“, – vietos televizijai sakė generolas Konstantinas Spanu.

04:33 | Milijonas pabėgėlių

Nuo karo pradžios Ukrainą paliko milijonas pabėgėlių, praneša Jungtinės Tautos.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.