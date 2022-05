Kviečiame svarbiausias sekmadienio karo naujienas sekti tv3.lt:

12:24 | NATO derybos dėl Suomijos ir Švedijos narystės „sėkmingai juda pirmyn“

Derybos, kuriose siekiama išsklaidyti Turkijos abejones dėl Suomijos ir Švedijos planų stoti į NATO, „sėkmingai juda pirmyn“, sekmadienį pareiškė Kroatija, kelioms aljanso narėms tikintis, kad dvi Šiaurės šalys greitai prisijungs prie organizacijos.

„Manau, kad diskusijos sėkmingai juda pirmyn ir tikiuosi, kad šiandien turėsime galutinę vaisingą diskusiją ir pasieksime gerą rezultatą, kuriuo parodysime savo solidarumą ir tai, kad kalbame vienu balsu“, – pareiškė Kroatijos užsienio reikalų ministras Gordanas Grličius-Radmanas, atvykęs į Berlyną derybų su NATO kolegomis.

Dieną anksčiau Suomijos ir Švedijos užsienio reikalų ministrai prisijungė prie derybų su gynybos aljanso šalių, įskaitant Turkiją, diplomatijos vadovais, pasinaudoję galimybe tiesiogiai aptarti Ankaros nepritarimą jų planams stoti į NATO.

Turkija jau seniai kaltina Šiaurės valstybes ir ypač Švediją, turinčią gausią turkų imigrantų bendruomenę, priglobiant ekstremistines kurdų grupuotes ir JAV gyvenančio pamokslininko Fethullah Guleno (Fetchulos Giuleno) šalininkus. Ankara ieško F. Guleno dėl nepavykusio bandymo 2016 metais surengti valstybės perversmą.

Kartu Ankara davė suprasti, jog yra pasirengusi aptarti šiuos klausimus su būsimomis NATO kandidatėmis.

12:16 | NATO: Rusijos puolimas Ukrainoje atrodo išsikvepiantis

Rusijos kariuomenės puolimas Ukrainoje atrodo išsikvepiantis, sekmadienį pareiškė vienas aukšto rango NATO pareigūnas, taip pat išreiškęs viltį, kad Kyjivas šį karą laimės.

NATO šalių diplomatijos vadovai sekmadienį Berlyne aptars tolesnę paramą Ukrainai, taip pat Suomijos, Švedijos ir kitų šalių pastangas įstoti į Vakarų karinį aljansą, padidėjus Rusijos keliamai grėsmei.

„Rusijos brutali invazija praranda pagreitį, – žurnalistams sakė NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Mircea Geoana (Mirčia Džoanė). – Žinome, kad su Ukrainos žmonių ir kariuomenės drąsa ir su mūsų pagalba Ukraina gali laimėti šį karą.“

M. Geoana pirmininkauja susitikimui Berlyne, nes NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas šiuo metu sveiksta po koronaviruso infekcijos. Pasak pareigūno, Ukrainos rėmėjai yra „vieningi – esame stiprūs, toliau padėsime Ukrainai laimėti šį karą“.

Vienas iš svarbiausių susitikimo Berlyne klausimų – Aljanso, dabar turinčio 30 narių, plėtros planai.

Suomija ir Švedija jau atliko pirmųjų žingsniu stojimo į bloko link, o Sakartvelas vėl atnaujino šias diskusijas, nors Maskva perspėja, kad kaimyninės šalys dėl to sulauks pasekmių.

„Suomija ir Švedija jau yra artimiausios NATO partnerės“, – pabrėžė M. Geoana ir išreiškė viltį, kad sąjungininkai Helsinkio ir Stokholmo siekius įvertins teigiamai.

11:55 | Baerbock: Vokietija yra pasirengusi Švedijos ir Suomijos įstojimui į NATO

Suomija ir Švedija svarsto prisijungti prie NATO. Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Bearbock sako, kad Vokietija yra pasiruošusi greitam ratifikavimo procesui.

„Vokietija parengė viską, kad ratifikavimo procesas vyktų greitai. Jei jie nuspręs prisijungti, galės prisijungti greitai... Turime užtikrinti, kad suteiksime jiems saugumo garantijas, neturi būti pereinamojo laikotarpio, pilkosios zonos, kur jų statusas būtų neaiškus“, – ministrės pranešimą cituoja „Reuters“.

Pasak „the Guardian“, ratifikavimo procesas gali užtrukti metus, o per jį šalys nebūtų apsaugotos pagal NATO 5-ąjį straipsnį, garantuojantį, kad išpuolis prieš vieną sąjungininką yra išpuolis prieš visus.

11:34 | Papildoma informacija apie ataką Lvivui: Rusija paleido keturias raketas

„Ukrinform“ pateikia dar daugiau informacijos apie Rusijos pajėgų ataką Lvive. Lvivo srities karinės administracijos vadovas Maksimas Kozickis praneša, kad Rusija smogė ukrainiečių karinės infrastruktūros objektui, jis buvo visiškai sunaikintas.

Rusija į jį pataikė keturiomis sparnuotosiomis raketomis.

„Keturios priešo raketos pataikė į vieną iš karinės infrastruktūros objektų Lvivo srityje. Objektas visiškai sunaikintas. Naujausiais duomenimis, aukų ir nukentėjusiųjų nėra. Niekas nesikreipė į medikus“, – cituojamas M. Kozickis.

Dar dvi raketos virš Lvivo srities buvo numuštos. Raketos paleistos ankstų sekmadienio rytą, apie 4:30.

11:08 | Kyjive apsilankiusi JAV senatorių delegacija susitiko su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu

JAV Senato respublikonų lyderis Mitchas McConnellas ir keletas kitų respublikonų senatorių šeštadienį susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu per iš anksti neskelbtą vizitą Kyjive, tapusį naujausiu amerikiečių solidarumo su Rusijos užpulta šalimi ženklu.

V. Zelenskio paskyroje platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše matyti susitikime sostinėje dalyvavę amerikiečių senatoriai M. McConnellas, Susan Collins, Johnas Barrasso ir Johnas Cornynas. Prezidentas per „Instagram“ parašė, kad šis vizitas yra „stiprus abiejų partijų paramos Ukrainai signalas, pasiųstas Jungtinių Valstijų Kongreso ir Amerikos žmonių“.

Vizitas buvo surengtas Senatui dedant pastangas patvirtinti beveik 40 mlrd. dolerių (38,4 mlrd. eurų) pagalbos paketą Ukrainai. Be kita ko, planuojama skirti 6 mlrd. dolerių (5,76 mlrd. eurų) skirti Ukrainos žvalgybai paremti, aprūpinti karine technika ir amunicija bei kariams apmokyti. Dar 4 mlrd. dolerių (3,84 mlrd. eurų) turėtų būti skirta Ukrainos ir NATO sąjungininkių kariuomenėms vystyti.

Šio paketo priėmimą ketvirtadienį sutrikdė senatorius Randas Paulas (Rendas Polas), pareikalavęs, kad būtų paskirtas generalinis inspektorius, tikrinsiantis, kaip šios lėšos yra naudojamos. Tačiau neabejojama, kad paketas bus galiausiai priimtas ir kad tai gali įvykti jau ateinančią savaitę, nes triuškinama dauguma Kongreso narių remia pastangas paremti Ukrainos kovą su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.

„Jie [ukrainiečiai] teprašo išteklių, reikalingų apsiginti nuo šios pamišėliškos invazijos, – šią savaitę sakė M. McConnellas. – Ir jiems ši pagalba reikalinga dabar.“

Senatorių viešnagė tapo jau antru aukšto lygio JAV Kongreso delegacijos vizitu Ukrainoje per pastarąsias dvi savaites. Gegužės 1-ąją Kyjive apsilankė Atstovų Rūmų pirmininkė demokratė Nancy Pelosi (Nensi Pelouzi) kartu su grupe demokratų kongresmenų. Jie pažadėjo V. Zelenskiui, kad Jungtinės Valstijos rems Ukrainą „kol ši kova bus baigta“.

Praeitą savaitgalį, kai Amerikoje buvo minima Motinos diena, vakarų Ukrainoje apsilankė JAV pirmoji ponia Jill Biden. Ji susitiko su V. Zelenskio žmona Olena Zelenska.

10:47 | Raketos į Lvivą galimai paleistos iš povandeninių laivų

Pateikiama dar daugiau informacijos apie ataką Lvive. Sekmadienio rytą Rusijos pajėgos smogė karinės infrastruktūros objektui Lvivo srityje. Sparnuotosios raketos buvo paleistos iš Juodosios jūros, spėjama, iš povandeninių laivų, rašo UNIAN.

„Rasistai surengė kelis raketų smūgius Lvivo srityje, siekdami sunaikinti svarbiausius infrastruktūros objektus. Tikėtina, kad sparnuotosios raketos buvo paleistos iš povandeninių laivų“, – rašoma Vakarų operatyvinės vadovybės pranešime.

Pranešama, kad Ukrainos pajėgos sunaikino dvi okupantų sparnuotąsias raketas.

10:34 | Suomijos vyriausybė paskelbs oficialų sprendimą dėl stojimo į NATO

Suomijos vyriausybė sekmadienio popietę oficialiai paskelbs sprendimą dėl ketinimų teikti prašymą įstoti į NATO, tvyrant padidėjusiai įtampai dėl Rusijos invazijos Ukrainoje, pranešė visuomeninis transliuotojas YLE.

Šis sprendimas bus priimtas per vyriausybės Užsienio ir saugumo politikos komiteto ir prezidento Sauli Niinisto bendrą posėdį.

Suomijos lyderiai 13 val. vietos (ir Lietuvos) laiku prasidėsiančioje spaudos konferencijoje, kuri bus tiesiogiai transliuojama, pristatys sprendinius dėl valstybės saugumo, sakoma YLE pranešime.

Per spaudos konferenciją prezidentūroje pasisakys S. Niinisto, ministrė pirmininkė Sanna Marin, užsienio reikalų ministras Pekka Haavisto ir gynybos ministras Antti Kaikkonenas.

Pirmadienį sprendimą dėl šalies stojimo į NATO svarstys Suomijos parlamentas.

Rusijai vasario 24 dieną įsiveržus į Ukrainą, Suomijoje ir Švedijoje smarkiai pasikeitė politinė ir viešoji nuomonė narystės NATO klausimu: dauguma suomių ir švedų dabar jai pritaria kaip atgrasymo nuo galingosios rytinės kaimynės agresijos priemonei.

Helsinkis ir Stokholmas jau ilgą laiką bendradarbiauja su NATO, todėl tikimasi, kad abi šalys galės greitai prisijungti prie Aljanso.

Pabrėždamas, kad geopolitinė padėtis yra įtempta, P. Haavisto paragino kuo daugiau NATO narių demonstruoti „aiškią paramą“ Suomijai nuo paraiškos pateikimo akimirkos iki galutinio įstojimo.

Tačiau Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas penktadienį pareiškė, kad Ankara neturi „teigiamos nuomonės“ dėl Suomijos ir Švedijos galimybės įstoti į NATO, ir apkaltino šias valstybes suteikiant prieglobstį kurdų „teroro organizacijoms“.

Tokia Ankaros pozicija gali tapti rimta kliūtimi potencialiam Helsinkio ir Stokholmo prisijungimui prie Vakarų gynybos aljanso.

Visgi P. Haavisto šeštadienį sakė, kad Helsinkis neabejoja, jog pavyks rasti sprendimą, galintį įtikinti Ankarą nebeprieštarauti Suomijos ketinimui stoti į NATO.

10:11 | Rusija ant „Azovstal“ numetė fosforo arba padegamąsias bombas – Ukraina

Rusijos okupantai pirmą kartą nuo karo pradžios ant Mariupolyje esančios plieno gamyklos „Azovstal“ numetė fosforo arba padegamąsias bombas, rašo ukrainiečių naujienų agentūra UNIAN.

Miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka teigia, kad tai įvyko šeštadienį.

„Mariupolis. „Azovstal“. Vėl – iš dangaus, jūros, žemės. Vakar okupantai pirmą kartą prieš Mariupolio gynėjus panaudojo padegamąsias arba fosforo bombas (išvadas paliksime specialistams)“, – cituojamas P. Andriuščenka.

Pasak jo, patys okupantai teigia naudoję 9M22C padegamuosius sviedinius su termito sluoksniais. Jų degimo temperatūra yra apie 2–2,5 tūkst. laipsnių. Minėta agentūra teigia, kad degimo beveik neįmanoma sustabdyti.

„Pragaras pakilo į žemę. Į „Azovstal“. Neįtikėtina, kaip mūsų gynėjai laikosi“, – pridūrė jis.

09:49 | NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja: Rusijos invazija prarado tempą

NATO paskelbė, kad Rusijos invazija Ukrainoje prarado tempą. Ukraina gali laimėti šį karą su partnerių parama, „Telegram“ skelbia UNIAN.

„Žiauri Rusijos invazija praranda pagreitį, o dėl didžiulės sąjungininkų ir partnerių paramos milijardais dolerių – karinės, finansinės ir humanitarinės paramos, žinome, kad Ukrainos žmonių ir kariuomenės drąsos dėka ir su mūsų pagalba galima laimėti karą“, – teigė NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Mircea Joane.

JK gynybos ministerija kiek anksčiau sekmadienį taip pat pranešė, kad rusų puolimas Donbaso kryptimi yra praradęs tempą ir gerokai atsilieka nuo plano.

09:35 | Blinkenas ir Stoltenbergas apgailestauja dėl Putino karo Ukrainoje

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad apgailestauja dėl „pražūtingo prezidento V. Putino karo Ukrainoje“, rašo „Sky news“.

A. Blinkenas ir J. Stoltenbergas Švedijai ir Suomijai nusprendus prisijungti prie NATO, šeštadienį kalbėjosi apie būsimus susitikimus.

„Šiandien (šeštadienį – aut. past.) valstybės sekretorius Antony J. Blinkenas telefonu kalbėjosi su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu dėl gegužės 14–15 d. Berlyne vyksiančio NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo“, – cituojamas Valstybės departamento pranešimas.

„Jie apgailestavo dėl prezidento Vladimiro Putino pražūtingo karo Ukrainoje, pakartojo savo paramą Ukrainos žmonėms ir Ukrainos teritoriniam vientisumui ir aptarė, kaip svarbu, kad NATO išlaikytų tvirtas atgrasymo ir gynybos priemones“, – teigiama jame.

Pokalbio metu taip pat aptartas pasirengimas birželio 28–30 d. Madride įvyksiančiam NATO aukščiausiojo lygio susitikimui.

09:14 | Lvive smogta karinei infrastruktūrai

Pateikiama šiek tiek daugiau informacijos apie rusų ataką Lvivui. UNIAN praneša, kad Rusijos pajėgos smogė Lvive esančiai karinei infrastruktūrai.

„Lvovo srities gyventojai! Šiandien, gegužės 15 d., apie 04.30 val. buvo suduotas raketinis smūgis vienam iš karinės infrastruktūros objektų. Kol kas informacijos apie žuvusiuosius ir sužeistuosius nėra. Naikinimo faktas ir pobūdis yra aiškinamasi“, – cituojamas Lvivo srities karinės administracijos vadovas Maksimas Kozickis.

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lvive nugriaudėjo keli sprogimai. Pranešama, kad paryčiais mieste ėmė kaukti oro pavojaus sirenos.

Liudininkai teigė danguje užfiksavę pėdsakus, panašius į priešlėktuvinių gynybos sistemų darbą.

08:52 | JK žvalgyba: nuo karo pradžios Rusija, tikėtina, neteko trečdalio sausumos pajėgų

Tikėtina, kad Rusija prarado trečdalį sausumos pajėgų, kurias skyrė invazijai į Ukrainą, praneša JK gynybos ministerija.

Naujausioje ataskaitoje ministerija pranešė, kad Rusijos puolimas Donbase „prarado pagreitį ir smarkiai atsilieka nuo grafiko“, rašo „Sky news“.

Žvalgyba priduria, kad per pastarąjį mėnesį Rusijai nepavyko pasiekti jokių „reikšmingų teritorinių laimėjimų“.

„Rusijos pajėgas vis labiau riboja sumažėję pajėgumai, vis dar žema moralė ir sumažėjęs kovinis efektyvumas“, – teigiama pranešime.

„Mažai tikėtina, kad per artimiausias 30 dienų Rusija smarkiai paspartins savo judėjimo į priekį tempą“, – priduria JK gynybos ministerija.

Maskva į Donbasą nusitaikė po nesėkmingo bandymo užimti Kyjivą.

Penktadienį Ukraina ir vienas amerikiečių analizės centras pareiškė, kad Rusija pralaimėjo mūšį dėl Charkivo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/VBPIqyrgA5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos