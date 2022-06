Karas Ukrainoje. Rusai smogė Vrubovkai ir šturmavo Severodonecką: skelbiami naujausi okupantų planai

Kviečiame svarbiausius šeštadienio įvykius sekti su naujienų portalu tv3.lt:

10:08 | Ukraina: Rusija „planuoja Kijevo gyventojams išduoti SSRS pasus“

Rusija „planuoja Kijevo regiono gyventojams išduoti SSRS pasus“, jei vietovę užims Kremliaus pajėgos, pareiškė Ukrainos saugumo tarnyba.

Pareigūnai pasidalijo keliomis nuotraukomis, kuriose buvusios SSRS pasų blankai, rasti netoli Makarovo miesto.

Oficialioje Ukrainos saugumo tarnybos Telegram paskyroje teigiama, kad žvalgybos duomenimis, Rusijos pajėgos planavo sukurti okupacinę administraciją ir surengti pseudoreferendumą, kad paskelbtų vietinę respubliką.

Manoma, kad Maskva norėjo registruoti visus gyventojus ir priverstinai išdalinti SSRS pasus mainais į Ukrainos dokumentus, bent jau pirmą kartą prieš išduodant rusiškus dokumentus.

09:54 | Zelenskis atsakė į peticiją panaikinti draudimą keliauti karinio amžiaus vyrams

Volodymyras Zelenskis oficialiai sureagavo į peticiją „Panaikinti draudimą vyrams nuo 18 iki 60 metų išvykti iš Ukrainos ir įvesti karo prievolės prioritetą mobilizuojant savanorius“. Jis nurodė premjerui Denysui Smihaliui spręsti peticijoje iškeltus klausimus.

Šalies vadovo reakcija pasirodė po pačia peticija, sulaukusia daugiau nei 27 tūkst. parašų .

09:48 | Rusija įtraukė įtariamus kankinimų atvejus tiriančią grupę į „užsienio agentų“ sąrašą

Rusija penktadienį įtraukė į „užsienio agentų“ sąrašą nevyriausybinę organizaciją, tiriančią įtariamus kankinimo atvejus, tęsdama bet kokių kritikos balsų tildymo šalyje politiką.

Komitetas prieš kankinimus buvo įtrauktas į Teisingumo ministerijos internetu paskelbtą atnaujintą „užsienio agentų“ sąrašą.

„Užsienio agento“ statusas, nuo sovietmečio turintis neigiamą konotaciją, įpareigoja asmenis ir organizacijas atskleisti finansavimo šaltinius ir žymėti visą savo medžiagą, įskaitant įrašus socialiniuose tinkluose, antraip jiems gresia baudos. Šią priemonę Maskva plačiai naudoja prieš oponentus, žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus, kaltinamus užsiimant užsienio finansuojama politine veikla.

2000 metais įkurtas Komitetas prieš kankinimus dėjo pastangas, kad Rusijos institucijos tirtų įtariamus netinkamo saugumo tarnybų elgesio su sulaikytaisiais ir kaliniais atvejus, taip pat imtųsi priemonių tokiems pažeidimams užkardyti.

Organizacija taip pat stebėjo žmogaus teisių padėtį Čečėnijoje.

Komitetas prieš kankinimus „užsienio agentu“ jau buvo pripažintas 2015 ir 2016 metais. Grupė mėgino išvengti šios etiketės pasinaikindama ir iš naujo įsikurdama.

Nuo Maskvos karinės invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną dešimtys Rusijos intelektualiojo elito atstovų ir žurnalistų paliko savo šalį, valdžiai didinant spaudimą paskutiniams likusiems kritikuojantiems balsams ir žiniasklaidai.

Balandį Rusija paskelbė uždaranti keliolikos tarptautinių organizacijų, įskaitant žmogaus teisių grupes „Human Rights Watch“ ir „Amnesty International“, vietos biurus.

09:30 | Rusai smogė Vrubovkai, įžengė į Orechovą ir šturmavo Severodonecką

Rusijos kariai su TOC-1 liepsnosvaidžių sistemomis smogė Vrubovkos kaimui Luhansko srityje ir pateko į Orechovo kaimą, sunaikindami infrastruktūrą.

Apie tai feisbuke pranešė Luhansko karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidaijus.

„Naktį priešas panaudojo liepsnosvaidžio reaktyvinę sistemą – sudegė daug namų. Priešas griauna ir miestą, ir chemijos pramonę. Vakar per eilinį apšaudymą buvo apgadintas asociacijos geležinkelio depas. Taip pat užfiksuoti smūgiai plytų ir tyrimų gamyklų pastate“, – teigia jis.

Jis taip pat nurodo, kad birželio 10 d. priešas iš įvairių ginklų atidengė ugnį į Severodonecką ir kitus miestus.

09:15 | Ukraina skelbia nukautų Rusijos karių skaičius

Nuo vasario 24 iki birželio 11 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino apie 32 050 Rusijos karių, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Šis skaičius yra 150 žmonių didesnis nei praėjusią dieną.

Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino:

Teigiama, kad didžiausius nuostolius Rusijos pajėgos patyrė Severodonecko Bahmuto kryptimis.

09:02 | Ukraina: Rusija ruošiasi pulti Slavjanską ir Siverską

Rusai ruošiasi pulti Slavjanską ir Siverską, feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Priešas sutelkia dėmesį į kariuomenės paruošimą puolimui Slavjanske. Kaupia amunicijos, degalų ir tepalų atsargas puolimui prieš Slavjanską ir Siverską“, – rašoma pranešime.

Anksčiau JAV karo studijų institutas teigė, kad Rusijos kariuomenė padarė pažangą puldami Slavjanską.

08:45 | Rusijos pajėgos Chersono srityje stato įtvirtintus kontrolės punktus

Ukrainos ginkluotosios pajėgos praneša, kad Rusijos pajėgos sutelkia dėmesį į savo pozicijų stiprinimą tobulindamos 2-osios ir 3-iosios gynybos linijų fortifikacinę įrangą pietiniuose Ukrainos regionuose.

Netoli tiltų per 400 kilometrų ilgio Šiaurės Krymo kanalą, jungiantį okupuotą Krymą su Dniepro upe, buvo įrengti patikros punktai gelžbetoniniais įtvirtininimais.

08:35 | Zelenskis: „Rusija nori sunaikinti kiekvieną Donbase esantį miestą“.

Savo naktinėje kalboje prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusija nori sunaikinti kiekvieną regiono miestą, kaip tai padarė Volnovachoje ir Mariupolyje.

„Visi šie kadaise laimingų miestų griuvėsiai, juodi gaisrų pėdsakai, sprogimų krateriai – tai viskas, ką Rusija gali duoti savo kaimynams, Europai ir pasauliui“, – sakė Zelenskis.

08:25 | Ukrainoje nagrinėjama daugiau nei 16 tūkst. baudžiamųjų bylų dėl Rusijos karo nusikaltimų

Ukrainos generalinė prokuratūra praneša, kad šalyje nagrinėjamos 16 486 baudžiamosios bylos, susijusios su Rusijos kariuomenės įvykdytais karo nusikaltimais.

Šiuo metu tiriama 111 įtariamųjų.

08:15 | JT: karas Ukrainoje gali nustumti iki 49 milijonų žmonių į badą

Jungtinės Tautos (JT) perspėja, kad Rusijos karas Ukrainoje gali nustumti iki 49 milijonų žmonių į badą arba į badą panašias sąlygas dėl pražūtingo poveikio pasauliniam maisto tiekimui ir kainoms.

„Žmonėms visame pasaulyje karas kartu su kitomis krizėmis grasina išlieti precedento neturinčią bado ir nepriteklių bangą, palikdama socialinį ir ekonominį chaosą“, – kalbėjo JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas.

Rusijos vykdoma Ukrainos uostų blokada jau pakėlė pasaulines maisto kainas ir gresia katastrofišku maisto stygiumi kai kuriose pasaulio vietose, pranešė JT.

07:57 | Rusija pasitraukė iš Pasaulio turizmo organizacijos

Rusijos vyriausybė pritarė šalies užsienio reikalų ministerijos siūlymui pasitraukti iš Pasaulio turizmo organizacijos

Tai Jungtinių Tautų agentūra, atsakinga už tvaraus ir visuotinai prieinamo turizmo skatinimą, praneša „Nexta“

Pasitraukimo priežastis – Rusijos puolimas prieš Ukrainą.

⚡️ #Russia has withdrawn from the World Tourism Organization. This is the #UN agency in charge of promoting sustainable and universally accessible tourism. The reason behind this is the #Russian attack on #Ukraine . pic.twitter.com/OZjjrC1LyO

07:51 | VDU Švietimo akademijoje Vilniuje atidaromas Ukrainos centras, pasveikins Olena Zelenska

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje sostinėje šeštadienį bus atidarytas Ukrainos centras, į renginio dalyvius nuotoliu kreipsis Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska.

Oficialaus atidarymo metu simbolinę juostelę perkirps Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė, Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Bešta ir VDU rektorius Juozas Augutis, pranešė Prezidentūra.

Lietuvos ir Ukrainos pirmųjų ponių inicijuotas ir globojamas Ukrainos centras įsteigtas siekiant ukrainiečių bendruomenei Lietuvoje sukurti atvirą kultūros, švietimo ir bendruomeninių paslaugų erdvę.

„Džiaugiuosi, kad idėja tapo realybe. Tai – pirmasis pasaulyje tokio pobūdžio centras, kuris ne tik telks ukrainiečių bendruomenę, bet ir rūpinsis jos poreikiais“, – VDU pranešime spaudai sako D. Nausėdienė.

Pasak Lietuvos pirmosios ponios, centras prisidės prie aktyvios akademinės veiklos, intelektualų potencialo telkimo, kultūrinės diplomatijos, Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje pristatant Ukrainą, jos kultūrą ir šalies išskirtinumą, o ateityje padės Ukrainai pasirengti narystei Europos Sąjungoje.

Centrui vadovaus Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Algirdas Kumža.

07:40 | Jungtinės Tautos: mirties bausmė Ukrainos užsienio kovotojams yra karo nusikaltimas

Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras birželio 10 d. pasmerkė mirties nuosprendį, kurį trims užsienio kovotojams Ukrainoje skyrė Rusijos okupuotos Donecko srities teismas.

„Tokie teismo procesai prieš karo belaisvius prilygsta karo nusikaltimui“, – sakė JT žmogaus teisių biuro atstovė Ravina Shamdasani.

07:32 | Ukrainos partizanai padėjo šalies ginkluotosioms pajėgoms sunaikinti Rusijos bazes Chersone

Partizanų žvalgai nukreipė artilerijos smūgius į dvi Rusijos bazes okupuotame Chersono regione, žuvo dešimtys priešo karių, rašo „UNIAN“.

Ukrainos partizanai Rusijos okupantų užnugaryje padeda ginkluotosioms pajėgoms suduoti mirtinus smūgius. Teigiama, kad partizanai, įskaitant civilius ar buvusius karius, pateikė informacijos, prisidėjusios prie ginkluotųjų pajėgų atakos prieš dvi Rusijos bazes Chersono srityje.

07:19 | Okupuotų Zaporožės srities dalių piliečiams okupantai žada Rusijos pasus

Kaip praneša „Kyiv Independent“, Rusijos pareigūnas regione Vladimiras Rogovas teigia, kad okupuotų Zaporožės srities dalių gyventojai Rusijos pasus gali gauti jau nuo birželio 11 d.

Anksčiau V. Rogovas Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad kviečia tarptautinius stebėtojus apsilankyti okupuotose teritorijose prieš vadinamąjį referendumą dėl prisijungimo prie Rusijos.

07:02 | Ukrainos abiturientai pozuoja karo draskomame fone

Buvusi pirmoji Ukrainos švietimo ir mokslo ministro pavaduotoja Inna Sovsuna penktadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė nuotraukas, kuriose Ukrainos abiturientai pozuoja karo draskomame fone.

„Tai amžiams išliks šių abiturientų atmintyje. Ir jų metraščiuose“, – rašė ji.

Photo of graduates of one of the schools in the city of #Chernihiv in Northern #Ukraine.#Russia severely damaged the city in February-March.

This will forever remain in the memory of these high school graduates. And in their yearbooks. pic.twitter.com/3FcyKG5bVR

