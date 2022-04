Per ataką Lvive žuvo mažiausiai 6 žmonės

Kviečiame svarbiausius pirmadienio įvykius sekti su tv3.lt:

13:27 | Charkive žuvo vienas žmogus

Charkive keli sviediniai nukrito netoli humanitarinės pagalbos skirstymo vietos, praneša vietos žiniasklaida.

Vienas žmogus žuvo, dar šeši buvo sužeisti, pranešė Greitosios medicinos pagalbos centras, tviteryje rašo Nexta.

In #Kharkiv, several shells fell near the point of distribution of humanitarian aid, local media report.



One person died, six more were injured, said in the Center for Emergency Medical Care.



April 18, 2022

13:02 | Paskelbtas skęstančio Rusijos kraislerio vaizdo įrašas

Socialinėje erdvėje išplatintas trijų sekundžių vaizdo įrašas, kuriame, kaip teigiama, matomas skęstantis Rusijos kraisleris „Moskva“.

Nėra oficialiai patvirtina, ar vaizdo įraše matomas laivas – „Moskva“.

Video of the Moskva on fire before it sank after being targeted by Ukrainian Neptun missiles. https://t.co/qXXAlX9ZLf pic.twitter.com/WXBPD3RzTr — Rob Lee (@RALee85) April 18, 2022

12:34 | Lvivo meras Rusiją apkaltino genocidu

„Tai yra genocidas, tai yra sąmoningas ukrainiečių naikinimas“, – po nugriaudėjusių Rusijos raketų smūgių Lvive Ukrainos televizijos kanalui „1+1“ sakė miesto mero Andrijus Sadovas.

A. Sadovas taip pat pridūrė, per pirmadienio išpuolį Lvive žuvo šeši žmonės, o 11 buvo sužeista, tarp jų ir vaikas. Iš pradžių iš regiono vadovo girdėjome, kad tarp žuvusiųjų yra vaikas.

Anot jo, dviejų sužeistųjų būklė buvo kritinė

12:32 | Rusijos paskolinti paveikslai dėl sankcijų įstrigo Seule

Dešimtys garsių menininkų paveikslų, įskaitant Vasilijaus Kandinskio ir Kazimiro Malevičiaus darbus iš Rusijos muziejų, po parodos liko įstrigę Seule dėl skrydžių draudimų, įvestų Maskvai surengus invaziją į Ukrainą, pirmadienį pranešė parodos organizatoriai.

Maždaug 50 menininkų avangardistų paveikslai, paskolinti Rusijos muziejų, nuo gruodžio mėnesio buvo eksponuojami Seule esančiame meno centre „Sejong“.

Tačiau vasario 24 dieną Rusijai įsiveržus į Ukrainą Vakarų šalys, įskaitant Jungtines Valstijas ir Europos Sąjungos valstybes, įvedė precedento neturinčių sankcijų Maskvai.

Nors paroda Seule baigėsi sekmadienį, tačiau paveikslai lieka Pietų Korėjos sostinėje, nes dėl Rusijai paskelbtų skrydžių sankcijų jų neįmanoma parskraidinti į Maskvą, naujienų agentūrai AFP sakė vienas organizatorių.

Pasak Seulo parodos organizatorių, meno kūrinius parodai paskolino keturios Rusijos institucijos, įskaitant Žemutinio Naugardo valstybinį dailės muziejų ir Jekaterinburgo dailės muziejų.

12:29 | Ispanija vėl atidarys savo ambasadą Kyjive

Ispanijos ambasada Kyjive bus atidaryta „artimiausiomis dienomis“, pirmadienį pareiškė ministras pirmininkas Pedro Sanchezas.

Ispanija prisijungs prie kelių kitų šalių, jau sugrąžinusių savo diplomatus į Ukrainos sostinę po Rusijos pajėgų atsitraukimo.

Ispanų diplomatinė delegacija buvo evakuota iš Kyjivo į Lenkiją netrukus po to, kai vasario 24 dieną Rusija įsiveržė į Ukrainą.

„Netrukus, artimiausiomis dienomis, Ukrainoje vėl atidarysime Ispanijos ambasadą Kyjive, taip dar kartą pademonstruodami Ispanijos vyriausybės ir Ispanijos visuomenės įsipareigojimą Ukrainos žmonėms“, – sakė P. Sanchezas interviu privačiai televizijai „Antena 3“.

Ispanija Ukrainai siunčia karinę įrangą, humanitarinę pagalbą ir priima ukrainiečių pabėgėlius.

Turkija jau sugrąžino savo ambasadą Ukrainoje atgal į Kyjivą. Rusijos pajėgoms puolant Kyjivą Turkija praeitą mėnesį ambasadą perkėlė į Černivcius netoli Rumunijos sienos.

Prancūzija praėjusią savaitę pranešė, kad sugrąžins savo ambasadą į Kyjivą iš vakarinio Lvivo miesto.

12:25 | Rusijoje nebebus pasiekiami JAV televizijos kanalai

JAV kino kompanija Paramount nustos transliuoti savo televizijos kanalus Rusijoje nuo balandžio 20 d. Tai apima kanalus: Paramount Comedy, vaikams skirtą Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons ir Nick Jr. Visi MTV muzikos kanalai taip pat nustos transliuoti Rusijoje, tviteryje praneša Nexta.

#Paramount stops broadcasting its TV channels in #Russia from April 20. This includes Paramount Comedy, children's #Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons and Nick Jr. All of #MTV's music channels will also stop broadcasting in Russia. pic.twitter.com/U3gnTJ6het — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2022

12:08 | Rusijos pajėgos surengė atakas Donecko srityje

Rusijos pajėgos per pastarąją parą apšaudė 9 gyvenvietes Donecko srityje. Atakų metu žuvo 2 civiliai, praneša tviteryje Kyiv Independent.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, dar devyni žmonės buvo sužeisti. Taip pat apgadinta mažiausiai 20 civilinių objektų, tarp jų – gyvenamieji pastatai, geležinkelio infrastruktūra ir stadionas.

12:01 | Kyjivas antrą dieną iš eilės stabdo civilių evakuaciją iš Rytų Ukrainos

Ukraina pirmadienį pranešė antrą dieną iš eilės stabdanti civilių gyventojų evakuaciją iš karo krečiamos šalies rytinės dalies miestų, kaltindama Rusijos pajėgas blokuojant ir apšaudant evakuacijos kelius.

„Deja, šiandien, balandžio 18 dieną, humanitarinių koridorių nebus. Pažeisdami tarptautinę humanitarinę teisę Rusijos okupantai nesiliauja blokuoti ir apšaudyti humanitarinius kelius“, – sakoma premjero pavaduotojos Irynos Vereščuk pareiškime socialiniuose tinkluose.

11:57 | Perimta Kreminos kontrolė

Luhansko apskrities vadovas Serhiy Gaidai „Telegram“ kanale skelbia, kad rusų pajėgos užėmė Kreminą. Pranešime teigiama, kad evakuacija iš miesto yra negalima.

11:42 | Nušauti keturi civiliai

„Sky News“ praneša, kad Ukrainos rytuose buvo nušauti keturi evakuotis bandantys civiliai. Ukrainos Luhansko srities vadovas pranešė, kad nušauti civiliai bandė pabėgti iš Kreminos miesto. Daugiau informacijos tikimasi pateikti vėliau.

11:35 | Humanitariniai koridoriai pirmadienį nebus atidaryti

Jau antrą dieną iš eilės nebus atidaromi humanitariniai koridoriai, praneša Sky News. Tai reiškia, kad civilių iš apgultų teritorijų išgelbėti nepavyks.

Ankstesnių humanitarinių koridorių atidarymas leido žmonėms išeiti iš pavojingų zonų ir atgabenti humanitarinę pagalbą.

11:26 | JK lygina Mariupolio apgultį su Čečėnija

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija prilygino Rusijos išpuolius Mariupolyje su Rusijos siekiu užkariauti Čečėniją 1999 m.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3ukVqHHIOX



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6rh9bFfFUs — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 18, 2022

11:13 | Sunaikintas pastatas Mariupolyje stovėjo per du pasaulinius karus

Šokiruojantis palyginimas, kuriuo dalijasi Ukrainos užsienio reikalų ministerija: rodomas pastatas Mariupolyje prieš ir per Rusijos invaziją.

Ironiška, kad pastatas, esantis gatvėje, vadinamoje Taikos aveniu, dabar iš dalies sunaikintas – anksčiau išgyvenęs du pasaulinius karus.

Ukrainos valdžia pranešė, kad beveik visi pastatai Mariupolyje – kadaise klestėjusiame uostamiestyje – nukentėjo nuo Rusijos smūgių.

11:05 | Lvive sutriko geležinkelių veikla

Kaip praneša Ukrainos geležinkeliai, į Lvivą vis dar atvykstantys traukiniai vėluoja prie įvažiavimo į miestą. Šiuo metu eismas atnaujintas.

„Atnaujinimas: dėl prie Lvivo laukiančių traukinių susikaupimo galimas vėlavimas atvykti į stotį. Geležinkeliai stengiasi kuo labiau sumažinti vėlavimo laiką“, – skelbiame feisbuke.

11:03 | Per ataką žuvo vaikas

Lvivo meras Andrijus Sadovas pateikė daugiau informacijos apie šio ryto Rusijos raketų ataką.

Jo teigimu, viena iš raketų pataikė į automobilių remonto dirbtuves vakariniame mieste. Per paskutinius smūgius iš viso žuvo šeši žmonės, 11 žmonių buvo sužeista, tarp jų vienas vaikas, tviteryje paskelbė jis.

A. Sadovas pridūrė, kad buvo apgadinta apie 40 automobilių, paviešindamas vienos transporto priemonės apdegusių liekanų nuotrauką.Meras taip pat rašė, kad smūgio banga išdaužė netoliese esančio viešbučio langus. Juo naudojosi iš kitų vietovių evakuoti ukrainiečiai.

Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт — шиномонтаж.



Попередньо загинуло 6 людей.

11 поранено, серед них 1 дитина.



Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.



Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці. pic.twitter.com/HgqoiR05Yv — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) April 18, 2022

10:27 | Per atakas Lvive žuvo 6 žmonės

Pirmadienį per raketų atakas Lvive žuvo šeši žmonės, o aštuoni buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai.

Mieste nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios nebuvo daug kovų, palyginus su kitais miestais – rusų pajėgos įvykdė keletą antskrydžių, įskaitant vieną, prieš kelias savaites smogusią kuro saugyklai.

Lvivas yra apie 70 km nuo sienos su Lenkija.

Rusijos pajėgos atakavo Lvivą (7 nuotr.) Rusijos pajėgos atakavo Lvivą (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos atakavo Lvivą (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos atakavo Lvivą (nuotr. SCANPIX) +3 Rusijos pajėgos atakavo Lvivą (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos atakavo Lvivą (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos atakavo Lvivą (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos atakavo Lvivą (nuotr. SCANPIX)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusijos pajėgos atakavo Lvivą

10:22 | Prancūzija karo Ukrainoje nesiruošia vadinti genocidu

Prancūzija nemano, kad būtų teisinga įvykiu Ukrainoje vadinti genocidu.

Tai sakė Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Clémentas Bonas, tviteryje praneša Nexta.

#France does not consider it correct to apply the term "#genocide" to the events in #Ukraine.



This was said by Clément Bon, Secretary of State for the French Ministry of Foreign Affairs. pic.twitter.com/ui9Pmk1kxr — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2022

10:14 | Popiežius pasmerkė karą Ukrainoje

Popiežius Pranciškus paragino siekti taikos ir pasmerkė tai, ką jis pavadino „beprasmiu“ karu Ukrainoje per savo kasmetinę žinią „Urbi et Orbi“ („Miestui ir pasauliui“ – liet.) Šv. Petro aikštėje, kur kalbėjo dešimtims tūkstančių žmonių.

Pope Francis called for peace and condemned what he called the "senseless" war in Ukraine during his annual "Urbi et Orbi" ("To the City and the World") message in St. Peter's Square, where he spoke to tens of thousands of faithful. https://t.co/6xqJucrvgw April 18, 2022

09:59 | Po atakos Lvivo traukinių stotyje matomi juodi dūmai

Po atakos iš 4-osios Lvivo traukinių stoties matyti juodi dūmai. Kol kas nepranešama apie aukas ar žalą.

BREAKING: Black smoke seen from train station 4 reported missile strikes at Lviv train station no reports of casualties or damage yet. Can hear air raid sirens and ambulance in background pic.twitter.com/EN04bhTolv — James Levinson (@james_levinson) April 18, 2022

09:41 | Shmyhalas: Ukraina kovos „iki galo“ Mariupolyje

Ukraina pažadėjo „kovoti absoliučiai iki galo“ Mariupolyje, kur paskutinė žinoma uosto pasipriešinimo kišenė yra plytinčioje plieno gamykloje su tuneliais.

Ministras pirmininkas Denysas Shmyhalas teigė, kad ukrainiečiai ir toliau kovos sugriautame mieste, nes Rusijos raketos taip pat smogė kitose šalies dalyse, praneša Sky News.

09:25 | Anušauskas pranešė apie perduotą Lietuvos karinę paramą Ukrainai

Lietuvos krašto apsaugo ministras Arvydas Anušauskas pirmadienį feisbuke pranešė apie perduotą Lietuvos karinę paramą Ukrainai:

„Lietuvos, kartu su amunicija, perduoti sunkieji 120 mm. minosvaidžiai jau Ukrainos gynyboje.

Apie apimtis ir kitas detales – kaip, kada ir pan. dabar neskelbsime, bet laikomės ukrainiečių pasiūlyto principo – iš pradžių tiekimas, o po to skelbimas, skatinantis ir kitas, neapsisprendusias valstybes, teikti paramą Ukrainai.

Bet kokiu atveju tai rimtas ginklas, kurio taip pat reikėjo Ukrainos kariuomenei. Sunkusis 120 mm minosvaidis yra bataliono netiesioginės ugnies palaikymo ginklas, skirtas pėstininkų padaliniams paremti. Sunkiojo minosvaidžio funkcijos – iki 7 km nuotoliu naikinti priešą ir slopinti jo ugnies priemones (artilerijos baterijas ir pan.)“, – feisbuke pranešė A. Anušauskas.

09:22 | Luhansko srityje per rusų apšaudymą žuvo du žmonės

Luhansko srities gubernatorius Serhiy Haidai sako, kad per rusų apšaudymą žuvo du žmonės, sudegė olimpinis sporto kompleksas.

Pasak Luhansko srities gubernatoriaus, Rusijos pajėgos apšaudė Zolotę, žuvo mažiausiai du žmonės ir keturi buvo sužeisti, praneša Kyiv Independent.

09:11 | Atakuotas Lvivas

Vakarų Ukrainoje esančiame Lvivo mieste pirmadienį nugriaudėjo keli sprogimai, kuriuos, kaip manoma, sukėlė raketų smūgiai, pranešė liudininkai ir pareigūnai.

Lvivo meras Andrijus Sadovas socialiniame tinkle „Twitter“ pirmadienį ryte rašė: „Penki taiklūs raketų smūgiai į Lvivą. Atitinkamos tarnybos jau išvyko į vietą. Išsamesnę informaciją sužinome“.

‼️5 прицільних ракетних ударів по Львову.

Відповідні служби вже виїхали на місце.

Детальнішу інформацію з‘ясовуємо — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) April 18, 2022

Tuo metu Lvivo regiono gubernatorius Maksymas Kozyckis pranešė apie keturis raketų smūgius.

Apie smūgių padarinius ir nukentėjusiuosius kol kas nepranešama.

08:54 | Zelenskis sako pakvietęs Macroną išvysti genocido Ukrainoje įrodymų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad pakvietė Prancūzijos lyderį Emmanuelį Macroną į savo šalį, kad jis savo akimis išvystų įrodymus, jog Rusijos pajėgos vykdė genocidą.

„Kalbėjausi su juo vakar, – sakė V. Zelenskis CNN per interviu, kuris buvo įrašytas penktadienį, bet parodytas sekmadienį. – Tiesiog pasakiau jam, kad noriu, jog jis suprastų, kad tai ne karas, o ne kas kita kaip genocidas. Pakviečiau jį atvykti, kai turės galimybę. Jis atvyks ir pamatys, ir esu tikras, kad supras.“

Ukrainos lyderis sakė manantis, kad E. Macronas vengia vartoti sąvoką „genocidas“, kurią J. Bidenas yra pavartojęs kalbėdamas apie karą Ukrainoje, nes galvoja, kad tai pakenktų diplomatinio bendradarbiavimo su Rusija galimybėms.

Ukrainos prezidentas anksčiau sakė, kad E. Macrono atsisakymas vartoti šį terminą Kyjivui buvo „labai skausmingas“.

08:52 | Rusijos kariuomenė pradėjo raketų smūgius Dniepropetrovsko srityje

Dniepropetrovsko srities gubernatorius Valentynas Rezničenka sakė, kad sritis anksti balandžio 18-osios rytą patyrė ataką, tačiau „60 proc. raketų buvo numušta Ukrainos oro gynybos sistemų“.

08:45 | Rusijos pajėgos planuoja apšaudyti Chersoną

Odesos regiono karinės administracijos atstovas spaudai Serhijus Bračiukas „Telegram“ rašė, kad Rusijos pajėgos planuoja apšaudyti Chersoną ir melagingai apkaltinti Ukrainos kariuomenę.

08:39 | Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą žuvo 205 vaikai

Ukrainos generalinė prokuratūra pirmadienį praneša, kad per Rusijos karą Ukrainoje žuvo 205 vaikai, daugiau nei 362 buvo sužeisti.

Manoma, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes jie neapima vaikų aukų laikinai užimtose teritorijose ir tų, kur vyksta karo veiksmai.

08:26 | Rusų kariai pagrobė Zaporožės apskrities administracijos vadovo sūnų

Rusijos kariai pagrobė 16-metį vaikiną Vladislavą Buryaką, Zaporožės apskrities administracijos vadovo sūnų.

„Kreipiuosi į visą žmoniją – padėkite man, prašau. Tegul visas pasaulis žino, kad rusai vagia vaikus Ukrainoje. Padėkite mano vaikui kuo greičiau grįžti namo“, – kreipėsi pagalbos jo tėvas.

🇷🇺 kidnapped 16-yo Vladislav Buryak, son of head of Zaporizhia Obl Administr.



"I appeal to all mankind-help me, please. Let the whole world know that Russians are stealing children in Ukraine. Help my child get home ASAP," his father begshttps://t.co/yOMShMUFr9 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 17, 2022

08:07 | Užfiksuotas degantis kreiseris

„OSINTtechnical“ tviterio paskyroje paskelbta degančio Rusijos kreiserio „Moskva“ nuotrauka.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

08:01 | Įspėja, kad ateinanti savaitė Luhanske bus sunki

Ukrainos naujienų agentūros UNIAN pranešime teigiama, kad Rytų Ukrainoje esančio Luhansko srities gyventojai buvo raginami nedelsiant evakuotis.

„Kita savaitė gali būti sunki. [Tai] gali būti paskutinis kartas, kai dar turime galimybę jus išgelbėti“, – cituojamas Luhansko srities administracijos vadovas Sergejus Gaidai.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos ruošiasi žiauriai Rusijos puolimui šiame regione.

07:48 | Austrijos kancleris: Putinas mano, kad laimi karą

Austrijos kancleris Karlas Nehammeris NBC sakė manantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „laikosi savo karo logikos“, po pokalbio su juo šią savaitę.

K. Nehammeris taip pat pridūrė, kad V. Putinas tiki, kad laimi karą Ukrainoje.

Austrijos kanceleris buvo pirmasis Europos lyderis, susitikęs su V. Putinu Maskvoje po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.

Jis sakė: „Turime pažvelgti jam į akis ir mes turime jį supriešinti su tuo, ką matome Ukrainoje“.

07:45 |Kyjive kaukė sirenos

Pirmadienio rytą Ukrainos sostinėje Kyjive kaukė sirenos:

Air raid sirens just now once again in Kyiv pic.twitter.com/MxTmQNt2LZ — Deborah Haynes (@haynesdeborah) April 18, 2022

07:38 | Zelenskis apdovanojo ginkluotųjų pajėgų karius

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Ukrainos sekmadienį didvyrio titulą suteikė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams.

Apie tai praneša Ukrainos gynybos ministerija feisbuke.

07:33 | Rusijos pajėgos nesiliauja smogiavusios raketomis į svarbiausios Ukrainos infrastruktūros objektus

Rusijos pajėgos tęs kovas, siekdamos patekti į Chersono regioną, pranešė šalies gynybos ministerija.

Departamentas naujausiame atnaujinime pridūrė: „Iš viso 87 priešininko bataliono taktinės grupės dalyvauja karinių užduočių sudaryme Ukrainos teritorijoje. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos baigia formuoti agresyvią grupę Rytų operacijų zonoje“.

„Oponentas taip pat nesiliauja smogęs raketomis į svarbiausios Ukrainos infrastruktūros objektus“, – teigiama jame.

Pranešime rašoma, kad per paskutinę dieną įvyko 12 „priešo“ atakų, o Ukrainos pajėgos sugebėjo sunaikinti 10 Rusijos tankų.

07:27 | JAV progines monetas papildė Zelenskio atvaizdas

JAV prezidento Joe Bideno administracija Ukrainai ir jos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui skyrė dvi progines monetas iš serijos „Istorijos akimirkos“, praneša tviteryje praneša Euromaidan Press.

The US Presidential Administration dedicated two commemorative coins in the "Historical Moments" series to Ukraine and its President Volodymyr Zelenskyy pic.twitter.com/X1aejzYRVW — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 18, 2022

07:20 |Rusija gali planuoti apriboti judėjimą Mariupolyje

Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka sako, kad Rusijos kariai išduoda „judėjimo leidimus“ tiems, kurie lieka mieste.

Įtarimus jis sekmadienį „Telegram“ pareiškė pasidalindamas nuotrauka, kurioje matosi besirikiuojantys žmonės.

„Šimtai piliečių turi stovėti eilėje, kad gautų leidimą, be kurio kitą savaitę bus neįmanoma ne tik judėti tarp miesto rajonų, bet ir būti gatvėse“, – rašė jis.

P. Andriuščenka užsiminė, kad okupacinės pajėgos tikriausiai renka informaciją apie mieste likusius asmenis arba filtruoja juos.

BBC nesugebėjo savarankiškai patikrinti pareigūno teiginių.

07:05 | Ukrainos gynybos ministerija pasidalino sunaikinto Černihivo pastato nuotrauka

Ukrainos gynybos ministerija pasidalino nuotrauka, kurioje, kaip teigiama, yra vieno iš Černihivo žymių pastatų liekanos.

Socialinėje erdvėje paskelbtame įraše nurodoma, kad toje vietoje, kur kadaise stovėjo biblioteka, dabar išlikęs penkių metrų krateris.

Ministerija tvirtino, kad jį sunaikino rusiška 500 kg. bomba.

Until just recently, there was a library, one of Chernihiv's landmarks buildings. Now there is a 5-meter crater from the russian 500-kilogram bomb. Chernihiv, Kharkiv, Mariupol—each city bears the same signature: “The russian world paid a visit there.”

Photo by Marko Melnyk. pic.twitter.com/FIlwmbMdUB — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2022

06:56 | Ukraina užpildė narystės ES klausimyną

„Šiandien galiu pasakyti, kad dokumentą (klausimyną dėl kandidatės į ES statuso suteikimo – aut. past.) užbaigė Ukrainos pusė“, – sekmadienio vakarą Ukrainos visuomeniniam transliuotojui sakė prezidento Volodymyro Zelenskio biuro vadovo pavaduotojas Ihoris Žovkva.

Jis pridūrė, kad Europos Komisija turės pateikti rekomendaciją dėl Ukrainos atitikties būtiniems narystės kriterijams:„Tikimės, kad rekomendacija... bus teigiama, ir tada kamuolys bus ES valstybių narių pusėje“.

I. Žovkva pridūrė, kad Ukraina tikisi gauti šalies kandidatės į ES statusą birželį per numatytą Europos Vadovų Tarybos susitikimą.

Europos Vadovų Taryba susitiks birželio 23–24 d. pagal jos interneto svetainėje paskelbtą tvarkaraštį.

„Toliau turėsime pradėti stojimo derybas. Ir kai surengsime tas derybas, jau galėsime kalbėti apie Ukrainos visateisę narystę ES“, – sakė I. Žovkva.

06:46 | Lietuvos prokurorai Hagoje dalyvaus pasitarime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje tyrimo

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir jos pavaduotojas Gintas Ivanauskas Nyderlandų mieste Hagoje dalyvaus koordinaciniame pasitarime dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui Ukrainoje tyrimo.

„Lietuvos atstovai pristatys mūsų šalyje atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų Ukrainoje, bus diskutuojama bendradarbiavimo tarp šalių klausimais“, – BNS informavo Generalinė prokuratūra.

Anot jos, Lietuvoje atliekamo tyrimo tikslas yra rinkti ir dokumentuoti iš Ukrainos į kitas Europos šalis besitraukiančių žmonių parodymus, rinkti visą įmanomą medžiagą, kuri galėtų būti panaudojama patraukiant kaltus asmenis baudžiamojon atsakomybėn.

Lietuvos Generalinė prokuratūra kovo pradžioje pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų Rusijai užpuolus Ukrainą. Tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso 100 straipsnį dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, 110 straipsnį dėl agresijos ir 111 straipsnį dėl draudžiamų karo atakų.

06:44 | Zelenskis kreipėsi į delsiančius suteikti Ukrainai ginklų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad kiekvienas delsimas suteikti ginklų su agresore kovojančiai šaliai „yra leidimas Rusijai atimti ukrainiečių gyvybes“.

V. Zelenskis taip pat teigia, kad Rusijai ruošiantis pradėti naują puolimą rytuose, tie, kurie nesiryžta siųsti Ukrainai reikalingų ginklų, „turėtų žinoti, kad šio mūšio likimas taip pat priklauso nuo jų“.

06:37| Rusijos kariai iš Mariupolio priverstinai išvežė apie 150 vaikų

Rusijos kariai iš Mariupolio priverstinai išvežė apie 150 vaikų, praneša Kyiv Independent.

Krymo žmogaus teisių grupė balandžio 17 d., remdamasi Mariupolio mero Petro Andriuščenkos patarėjo pranešimu, skelbia, kad daugelis vaikų buvo paimti iš ligoninių ir nėra našlaičiai.

06:29| Estija priėmė 30 tūkst. karo pabėgėlių

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Estija, šalis, kurioje gyvena 1,3 mln. gyventojų, priėmė 30 tūkst. karo pabėgėlių, praneša CNN.

06:25| Zelenskis aptarė šalies finansinio stabilumo užtikrinimo planą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Tarptautinio valiutos fondo direktore Kristalina Georgieva sekmadienį aptarė šalies finansinio stabilumo užtikrinimą ir pasirengimo planą šalies atstatymui po karo.

Discussed with IMF Managing Director @KGeorgieva the issue of ensuring Ukraine's financial stability & preparations for post-war reconstruction. We have clear plans for now, as well as a vision of prospects. I’m sure cooperation between the IMF & 🇺🇦 will continue to be fruitful. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2022

06:11| Podoliakas pasidalino vaizdo įrašu apie mergaitę bunkeryje

Ukrainos prezidento patarėjas Michailas Podoliakas pasidalijo emocingu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota bunkeryje gyvenanti ketverių metų mergaitė.

„Noriu grįžti namo“, – jame sako užfiksuota jauna mergina bunkeryje.

M.Podoliakas paaiškino, kad mergaitė – ketverių Alisa ir ji gyvena Mariupolyje – apgultame uostamiestyje, kuris nuo karo pradžios patekęs į atakų užtvarą.

Vaizdo įraše ji sako norinti būti evakuota ir nori pasisveikinti su savo močiute.

M.Podoliakas rašė: „Aišku, kas bus, kai Rusija ten pateks. Ar pasaulis gali juos išgelbėti?“

This is Alice, she is 4. She lives in one of the bunkers in #Mariupol with relatives of the military. It is clear what will happen when 🇷🇺 gets there. Can the world save them? Yes, if @Pontifex level leaders get together and help to get them out of there. Spread this, please. pic.twitter.com/TJf5e4oUvB — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2022

6:03| Kuleba apie Mariupolį: miesto „nebėra“

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sekmadienį CBD laidoje „Face the Nation“ sakė, kad Mariupolio miesto „nebėra“. Jo teigimu, Rusija „nusprendė bet kokia kaina sulyginti miestą su žeme“.

Pietryčių uostamiestį niokojo nuolatiniai Rusijos puolimai beveik du mėnesius.

6:00| Zelenskis perspėja apie artėjantį Rusijos puolimą Rytų Ukrainoje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį perspėjo apie artėjantį Rusijos pajėgų puolimą rytinėje šalies dalyje.

„Rusijos kariuomenė ruošiasi puolimo operacijai mūsų šalies rytuose. Tai prasidės artimiausiu metu“, – sakė Zelenskis.

„Jie nori sunaikinti Donbasą. Sunaikinti viską, kas kadaise suteikė šlovę šiam pramoniniam regionui. Kaip Rusijos kariai naikina Mariupolį, jie tą patį nori padaryti ir su kitais miestais ir bendruomenėmis Donecko ir Luhansko srityse“.

Charkovo mieste V. Zelenskis sakė, kad sekmadienį per Rusijos apšaudymą žuvo penki gyventojai, o dar 15 buvo sužeisti. Jis pridūrė, kad per pastarąsias keturias dienas mieste 18 žmonių žuvo ir 106 buvo sužeisti.

5:50| Į Ukrainą iš Lenkijos grįžo daugiau nei išvyko

Pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios į šalį iš Lenkijos grįžo daugiau žmonių nei išvyko, rašo BBC.

Pranešama, kad vis daugiau grįžta arba aplankyti giminių, arba grįžti į savo namus. Kai kurie keliantys namo sako, kad pasiliks, nepaisydami pareigūnų įspėjimų, kad kol kas nesaugu grįžti į Kyjivą

Lenkijos pasienio tarnybos duomenys rodo, kad šeštadienį į Ukrainą atvyko 22 000 žmonių, o išvyko 19 200 žmonių.

