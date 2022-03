Karas Ukrainoje. Raketų antskrydžiai naujose teritorijose, pranešama apie Rusijos pajėgų apsuptus miestus

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

05:10 | Apsuptas Mariupolis

Po antradienio nakties pranešama, kad Rusijos karinės pajėgos apsupo Ukrainos uostamiestį Mariupolį. Jungtinės Karalystės gynybos ministerija taip pat anksčiau pareiškė mananti, kad miestas prie Azovo jūros yra apsuptas kartu su Charkovu šiaurės rytuose ir Chersonu.

Mariupol surrounded, defenders holed up for a last stand. Was there just three weeks ago. Now it's about to be destroyed. https://t.co/tyREVyWQtD

Kaip teigia Mariupolio meras Vadimas Boychenka, šiuo metu uostamiesčio ligoninėse yra 128 sužeisti asmenys.

04:42 | Smūgiai Ukrainos miestams

Mažiausiai du žmonės žuvo ir trys buvo sužeisti per Rusijos karinių pajėgų antskrydį karinėje bazėje Žitomyre, šiaurės vakarų Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad raketų smūgiai apgadino netoliese esančius gyvenamuosius namus, kai kurie iš jų užsiliepsnojo. Išpuolis įvyko vėlų antradienio vakarą.

Be to, Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka teigia, kad Rusijos karinės pajėgos paleido sparnuotąją raketą į daugiabutį netoli Žitomyro Pavlušenkos ligoninės.

⚡️Russian forces fired a cruise missile at an apartment building nearby Zhytomyr’s Pavlusenko hospital. 2 people are confirmed to have been killed & 3 injured.



Adviser to the Interior Minister Anton Herashchenko says the missile was aimed at the base of Zhytomyr’s 95th Brigade.