Karas Ukrainoje. Pranešta apie pavojingus dūmus, naktį žuvo bent keli vaikai

Portalas tv3.lt pateikia svarbiausias naujienas apie karą Ukrainoje:

7:03 | Žuvo septynerių mergaitė

Rusams apšaudžius Achtyrką, žuvo šeši žmonės. Tarp jų – septynerių metų mergaitė, praneša The Kyiv Independent.

⚡️Six people, including a seven-year-old girl, killed in Russian shelling of Okhtyrka, in Sumy Oblast the Governor Dmitry Zhivitsky said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

6:52 | Oro pavojus

Ankstyvą šeštadienio rytą, apie 6:00 vietiniu laiku, dviejuose Ukainos miestuose paskelbtas oro pavojus, praneša BBC.

Oro pavojaus perspėjimai buvo paskelbti Rivnėje ir Lucke.

6:48 | Programišiai įsilaužė į Čečėnijos vyriausybės puslapį

Programišių grupė „Anonymous“ skelbia įsilaužusi į Čečėnijos vyriausybės puslapį ir jį išjungusi, praneša BBC.

Čečėnija yra Rusijos respublika. Jos lyderis Ramzanas Kadyrovas yra artimas Vladimiro Putino sąjungininkas.

„Anonymous“ penktadienį paskelbė „kibernetinį karą“ Rusijai ir surengė keletą kibernetinių atakų Rusijos vyriausybės tinklalapiuose, įskaitant Rusijos gynybos ministerijos interneto svetainės panaikinimą kelioms valandoms.

6:42 | Ukraina dėkoja dėl SWIFT

Ukrainos ministras pirmininkas dėkoja Vakarams priėmus sprendimą pašalinti Rusiją iš SWIFT.

„Ukrainos žmonės to niekada nepamirš“, – rašo jis.

Grateful to all our partners I talked today - 🇨🇦, 🇵🇱, 🇱🇹, 🇱🇻, 🇪🇪, 🇳🇱, 🇨🇿, 🇸🇰, 🇸🇮, 🇹🇩, 🇸🇪, 🇨🇭, 🇱🇺, @EU_Commission 🇪🇺! Appreciate your support and real help in this dark time. Ukrainian people will never forget this! Keep holding the line! We are on our land! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 26, 2022

6:40 | Pavojingi dūmai

BBC skelbia, kad Vasylkiv sprogus naftos saugyklai, vietiniai gyventojai yra raginami saugotis pavojingų dūmų. Gyventojams nurodoma užsidaryti langus.

6:29 | Pietų Korėja: raketos paleidimas yra „nepageidautinas“

Pietų Korėjos Nacionalinė saugumo taryba pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketos paleidimas sekmadienį yra „nepageidautinas“, praneša CNN.

Sekmadienio rytą vietos laiku Šiaurės Korėjai paleidus balistinę raketą, taryba surengė nepaprastąjį posėdį, kuriame išreiškė „didelį susirūpinimą ir didelį apgailestavimą“.

6:14 | nukentėjo dujotiekis

Pranešama, kad Charkove nuo sprogimo nukentėjo dujotiekis.

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

6:08 | Apšaudyta radioatyviųjų atliekų saugojimo aikštelė

Pranešama, kad naktį apie 1:20 masiškai bombarduojant Kijevą, sviediniai pataikė į Radono sąjungos radioaktyviųjų atliekų laidojimo aikštelę.

Apie tai telefonu pranešė įmonės darbuotojai. Šiuo metu žalos dydžio įvertinti neįmanoma.

4:52 | Charkove žuvo civilis

Charkove artilerijai smogus į devynių aukštų gyvenamąjį namą žuvo moteris, skelbia CNN.

4:23 | Kijeve žuvo šešerių berniukas

Per susirėmimus Kijeve žuvo šešerių merų berniukas, praneša CNN televizija. Dar keli civiliai buvo sužaloti.

Kijevo ligoninės gydytojas teigė, kad tarp sužeistųjų yra du paaugliai ir trys suaugusieji.

3:45 | Rusijos lėktuvams uždrausta skristi per Vokietiją

Vokietija uždraudė Rusijos lėktuvams skristi per savo oro erdvę, praneša CNN. Ruošiamasi šį apribojimą įgyvendinti.

3:40 | Rusijai nesiseka taip, kaip ji norėtų

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Jungtinės Karalystės gynybos ministerija paskelbė, kad Rusijos pajėgos kenčia nuo logistikos iššūkių ir stipraus Ukrainos pasipriešinimo. Todėl Rusijai nesiseka taip, kaip ji norėtų, skelbia CNN.

Nurodoma, kad Rusijos pajėgos patiria daug nuostolių, o daug karių Ukrainoje pateko į nelaisvę.

„Pranešama, kad Rusijos vyriausybė apribojo prieigą prie keleto socialinių tinklų platformų, tikriausiai bandydama nuo savo žmonių nuslėpti detales, susijusias su padėtimi Ukrainoje“, – pridūrė ji.

02:26 | Filmuotoje medžiagoje matyti, kad po Rusijos puolimo Charkove užsiliepsnojo dujotiekis.

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

02:06 | Daugybė sprogimų Kijeve, Vasilkivas buvo taikinys

Kijevo žurnalistai praneša apie daugybę sprogimų visame mieste, nes manoma, kad Rusija pradeda tolesnį puolimą prieš Ukrainos sostinę, skelbia theguardian.com.

Ukrainos pareigūnai perspėjo Kijevo ir kitų miestų gyventojus ruoštis antskrydžiams, kurie, atrodo, prasidėjo ankstyvą valandą vietos laiku. CNN parodė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas didelis gaisras netoli Kijevo centro, o „Kyiv Post“ pranešė, kad Vasilkovo naftos bazė, esanti maždaug 10 mylių į pietus nuo Kijevo, dega.

Ukrainos ambasadorė JAV Oksana Markarova interviu CNN patvirtino pranešimus, kad Vasilkivas buvo taikinys.

01:41 | Netoli Vasylkivo, Kijevo apskrityje, panašu, nugriaudėjo du didžiuliai sprogimai

Panašu, kad du didžiuliai sprogimai, nušvietę naktinį dangų, įvyko aplink Vasylkivą, maždaug už 30 kilometrų į pietus nuo Kijevo. Vasylkive yra didelis karinis aerodromas ir daug kuro bakų. Pasak Ukrainos pareigūnų, šioje vietovėje penktadienio vakarą vyko įnirtingos kautynės.

Pasak Vasilkovo merės Natalijos Balasynovych, miestas ir aerodromas patyrė smarkų balistinių raketų apšaudymą. „Priešas nori sunaikinti viską aplinkui, bet jam nepavyks. Laikykimės!"

01:35 | Žuvo Ramzanui Kadyrovoui artimas generolas Magomedas Tušajevas

Netoli Hostomelio numušta Rusijos specialiųjų pajėgų kolona „Kadyrovitai“, taip pavadinta Čečėnijos Respublikos vadovo Ramzano Kadyrovo vardu.

Channel 24 šaltinių teigimu, Ukrainos kariuomenė susprogdino 56 tankų ešeloną, kuriame buvo ir generolas Magomedas Tušajevas, kuris žuvo.

01:18 | Stipriai apšaudomas Charkovas

Kharkiv is under heavy air strikes now.



Video: Pravda Gerashchenko/ Telegram pic.twitter.com/UNTVrmyCFS — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

00:58 | Kijeve įvyko didžiulis sprogimas

Anksti sekmadienį naktinį dangų į pietvakarius nuo Kijevo nušvietė labai stiprus sprogimas, skelbia CNN.

Atrodė, kad sprogimas buvo nutolęs 20 kilometrų nuo Ukrainos sostinės centro. Naktinis dangus nušvito kelioms minutėms.

00:28 | Baltieji Rūmai: JAV, ES ir JK sutarė iš SWIFT pašalinti „pasirinktus“ Rusijos bankus

Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė ir Kanada susitarė pašalinti iš SWIFT tarpbankinių atsiskaitymų sistemos „pasirinktus“ bankus.

REKLAMA

Taip pat sutarta įvesti suvaržymus Rusijos centriniam bankui.

00:10 | Ukraina reikalauja bausti Rusiją už karo nusikaltimus

Ukraina reikalauja nubausti Rusiją už karo nusikaltimus kariniame tribunole dėl taikymosi į civilius, skelbia CNN.

Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Shmyhalas apkaltino Rusiją karo nusikaltimais, kai kariai taikėsi į civilius, ir pareiškė, kad Maskvai teks susidurti su „kariniu tribunolu“. Per šeštadienį surengtą spaudos konferenciją Shmyhalas sakė, kad Rusija apšaudė vaikų darželius, gyvenamuosius kvartalus ir „autobusus su vaikais“.

23:55 | Daugėja pranešimų, kad vaikų onkologinė ligoninė nukentėjo nuo artilerijos ugnies

Baisus pranešimas iš Kijevo, kur, atrodo, Okhmadyt vaikų vėžio ligoninė nukentėjo nuo artilerijos ugnies. Praėjusiais metais ligoninė laimėjo dotaciją, kuri leido jai gauti „modernią įrangą ir galingą telemedicinos centrą minimaliai invazinei chirurgijai“, pranešė „Lviv Now“, apie tai skelbia theguardian.com.

Prieš pat vidurnaktį nuskambėjo sirenos, įspėjančios apie oro pavojų, skelbia BBC.

In 30-60 mins #Kyiv will be under attack never seen before.#Russia will hit us with all they have. Main Bessarabka market is a target. All parliamentary chats are exploding — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 26, 2022

22:55 | Rusija apšaudo Kijevą, laukiama stiprios atakos netrukus

Liudininkai praneša, kad miestas yra apšaudytas iš daugkartinių raketų sistemų. Yra pranešimų, kad pataikyta į vaikų ligoninę, žala tikslinama. Vis tik kituose naujienų kanaluose tokios informacijos nėra.

⚡️Russian artillery fire has struck Kyiv's children's cancer hospital Okhmadyt, killing one child and wounding two, along with two adults, TSN reported.



Eyewitnesses reported that the city is under fire from multiple-launch rocket systems. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

Ukrainos sostinės politikai praneša, kad Kijeve per pusvalandį-valandą, dar iki vidurnakčio galimi įnirtingi mūšiai. Apie tai parašė Ukrainos parlamentarė Violeta Orlova.

„Per artimiausią pusvalandį ar valandą fašistinis režimas išmes ant Kijevo viską, ką turi, visą mirtiną uraganą. Prašau, visi į slėptuves, brangūs Kijevo žmonės", – rašė Geraščenka „Telegram" kanale.

Patikimi Kijevo žurnalistų pranešimai rodo, kad netrukus tikimasi oro antskrydžio. Ukrainoje artėja vidurnaktis, o pastarąsias dvi naktis piliečiai patyrė išpuolius naktį, skelbia theguardian.com.

22:40 | Pentagonas neigia Rusijos teiginius, esą JAV naudojo stebėjimo dronus, kad padėtų Ukrainos laivynui

Pentagonas atmetė Rusijos gynybos ministerijos teiginį, esą „labai tikėtina“, kad Jungtinės Valstijos panaudojo kai kuriuos savo stebėjimo dronus, skridusius virš Juodosios jūros, kad padėtų Ukrainos kariniam jūrų laivynui atakuoti jos laivus.

„Vasario 25 d. vakare, evakuojant 82 Ukrainos karius, kurie savanoriškai padėjo ginklus iš Zmeinių salos, 16 Ukrainos karinio jūrų laivyno katerių, taikydami „spiečiaus taktiką“, bandė atakuoti laivyną Juodojoje jūroje“, – šeštadienį išplatintame pranešime sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas generolas majoras Igoris Konašenkovas.

„Per Ukrainos laivų ataką virš provokacijos zonos virš galvos skriejo JAV strateginiai nepilotuojami orlaiviai RQ-4 „Global Hawk“ ir MQ-9A „Reaper“.

„Labai tikėtina, kad būtent amerikiečiai nukreipė ukrainiečių laivus į Rusijos Juodosios jūros laivyno laivus“, – sakė Konašenkovas.

Pentagono atstovas Johnas Kirby paneigė teiginius: „Rusijos teiginiai, kad Jungtinės Valstijos kaip nors buvo susijusios su Ukrainos karinio jūrų laivyno operacijomis netoli Zmiiny salos, yra klaidingi. Mes neteikėme jokios kitos paramos. Skaičiuokite tai kaip dar vieną Rusijos gynybos ministerijos melą“, – CNN sakė jis.

22:30 | Ukraina uždaro sienas su Rusija ir Baltarusija

Ukraina uždaro sienas su Rusija ir Baltarusija, šeštadienio vakarą paskelbė Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Shmyhalas.

„Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše Shmyhal teigė, kad iš Rusijos ir Baltarusijos į Ukrainą galės keliauti tik Ukrainos piliečiai. Kada įsigalios sienos uždarymas, jis nenurodė.

Ketvirtadienis

Dar ketvirtadienį Rusija užpuolė Ukrainą, autoritarinis prezidentas Vladimiras Putinas anksti ryte paskelbė pradedantis „karinę operaciją“.

Karinės Rusijos pajėgos Ukrainą užpuolė iš Baltarusijos pusės.

Ukrainos prezidentas Volodymiras Zelenskis šalyje įvedė karo padėtį ir paskelbė visuotinę mobilizaciją. Netrukus Ukraina su Rusija nutraukė diplomatinius santykius.

Ketvirtadienį Rusijai pavyko į šalį įsiveržti iš Krymo, sudėtinga padėtis buvo aplink Chersoną, Mariupolį ir Charkovą. Rusų pajėgos užėmė Černobylio atominės elektrinės teritoriją, taip pat įvyko kova dėl Gostomelio oro uosto, esančio vos 27 kilometrai nuo Kijevo.

Plačiau apie ketvirtadienio įvykius Ukrainoje galite paskaityti tv3.lt straipsnyje .

Penktadienis

Penktadienį nuo pat ryto buvo puolamas Kijevas, Rusijos sausumos pajėgos pradėjo veržtis į Ukrainos sostinę. Vyko kova prie Ivano-Frankivsko miesto Vakaruose bei ties Sumų miestu, kuris yra pakeliui į Kijevą iš Rytų.

Vaizdo įrašas, kaip į Ivano-Frankivsko oro uostą smogia raketa:

Bandydami patekti į KIjevą Rusijos kariai užgrobė kelias sunkiąsias ukrainiečių kovines mašinas ir apsimetę ukrainiečių kariais vyko į sostinės centrą, bet vėliau buvo neutralizuoti. Mūšiai vyko visą dieną miesto šiaurės vakarų dalyje. Netoli Mariupolio išsilaipino tūkstančiai Rusijos jūrų pėstininkų.

Ukrainos valdžia penktadienį ėmė į kovą kviesti visus žmones, pradėjo masiškai dalinti ginklus savanoriams. Ginti Kijevo su ginklu stojo ir buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka.

Dabartinis prezidentas V. Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą iš Kijevo ir užtikrino esantis kartu su Kijevo gynėjais.

Ukrainos atstovai antrą kartą užsiminė apie tai, kad galėtų derėtis dėl Ukrainos, kaip neutralios šalies statuso, bet Maskva pareikalavo atsisakyti pretenzijų į 2014 m. atplėštą Krymą bei nebesiekti tapti NATO nare.

Vėliau per televiziją V. Putinas paragino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas sukilti bei nuversti savo šalies vadovybę, kurios narius pavadino „teroristais“ ir „narkomanų ir neonacių šutve“.

Vakarai į Rusijos agresiją reagavo sankcijomis, tačiau tarp jų nėra Rusijos atjungimo nuo tarpbankinių atsiskaitymų sistemos SWIFT, nes tam nepritarė kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Vokietija, perkanti iš Rusijos gamtines dujas. ES pritaikė sankcijas autoritariniam Rusijos prezidentui V. Putinui ir užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui.

Kitos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos finansų, energetikos ir transporto sektorius, ribojama rusų galimybė laikyti dideles grynųjų pinigų sumas Europos sąjungos bankuose, taip pat gerokai išplečiamas rusų, kuriems įšaldomas turtas Bendrijoje ir draudžiama įvažiuoti į bloko teritoriją, sąrašas.

JAV įvedė blokuojančias sankcijas Rusijos bankams bei užkardė Rusijos organizacijų skolinimąsi ir akcinio kapitalo finansavimą iš JAV investuotojų.

Savo ruožtu NATO ne tik aktyvavo gynybos planus, bet ir stiprina atgrasymą ir siunčią į Rytines Aljanso valstybes greitojo reagavimo pajėgas.

Plačiau apie penktadienio įvykius Ukrainoje galite paskaityti tv3.lt.

Šeštadienis

Šeštadienį Rusija ir toliau vykdė karinę agresiją. Vis dėlto režimas sulaukė atsako. Į Rusijos vyriausybės svetaines šeštadienį įsilaužė „Anonymous“. Vengrija ir Vokietija pakeitė savo nuomonę dėl SWIFT ir paskelbė remiančios Rusijos atjungimą nuo sistemos. Vokietija į Ukrainą taip pat siunčia ginkluotės.

O Lietuva šeštadienį vakare uždarė oro erdvę Rusijos lėktuvams. Taip pasielgė ir kitos Baltijos šalys – Estija bei Latvija.

„The Guardian“ pranešė, kad Rusija apribojo socialinio tinklo „Twitter“ veikimą šalyje. Prieš tai žiniasklaidos priemonės šioje šalyje įspėtos nevadinti karo Ukrainoje karu arba invazija.

Taip pat šeštadienį Rytų Europoje buvo dislokuoti Karališkojo karinio jūrų laivyno laivai, Didžiosios Britanijos armijos kariai ir Karališkųjų oro pajėgų naikintuvai.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad jo šalies pajėgos atrėmė Kremliaus pastangas užimti Kijevą ir nuversti provakarietišką vyriausybę, taip pat paragino Rusijos žmones spausti savo lyderį V. Putiną sustabdyti invaziją.

„Mes sulaužėme jų užmojus. Jie neįgijo jokio pranašumo prieš mus“, – 44 metų lyderis sakė naujame vaizdo kreipimesi ir pabrėžė, kad Ukrainos kariuomenė kontroliuoja sostinę Kijevą ir kitus pagrindinius miestus aplink jį.

Šeštadienio vidurdienio duomenimis, Ukrainą paliko daugiau nei 120 tūkst. žmonių.

Vaizdai, kaip ukrainiečiai plūsta į Lenkiją:

Daugiau apie šeštadienio įvykius Ukrainoje galite paskaityti tv3.lt.