Karas Ukrainoje. Per Rusijos pajėgų surengtą apšaudymą apgadintas branduolinis objektas – specialistai nerimauja

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

05:33 | Nukautas dar vienas Rusijos generolas

Per kautynes Charkive, antrame pagal dydį Ukrainos mieste, buvo nukautas aukštas Rusijos generolas, praneša Ukrainos gynybos ministerija.

Ministerijos teigimu, Ukrainos ginkluotosios pajėgos nukovė Rusijos generolą majorą Vitalijų Gerasimovą. Jis buvo pirmasis Rusijos 41-osios armijos vado pavaduotojas.

05:17 | Optimizmas dėl stojimo į ES

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba tvirtina, kad Ukraina yra gerokai arčiau įstojimo į Europos Sąjungą nei bet kada anksčiau. Po pokalbio su ES užsienio politikos vadovu Josepu Borrelliu, jis pasakė, kad nors praėjusią savaitę atstumas iki narystės ES buvo kaip iki Mėnulio, dabar jis – tik nuo Kijevo iki Ukrainos miesto Vinycios – vos per 262 km.

„Situacija pasikeitė. Nekalbėsiu apie tai, kurios konkrečios šalys dabar yra skeptiškos, bet kai kurios šalys, kurios dabar buvo neigiamai nusiteikusios, dabar mus tikrai palaiko. Kai kurios vis dar ne. Bet palaukime. Šią savaitę bus rimtų naujienų, susijusių su mūsų naryste Europos Sąjungoje“, – „Twitteryje“ rašė D. Kuleba.

Call with @trussliz on practical steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. I underscored the urgent need to impose new sanctions on Russia for its continued barbaric war crimes in Ukraine. Grateful to the UK for standing by Ukraine at this critical time.