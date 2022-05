Svarbiausi karo Ukrainoje šeštadienio įvykiai:

13:39 | Gindamas šalį fronte žuvo Ukrainos žurnalistas Maksimas Medinskis

Jis buvo kilęs iš Bolgrado, Odesos srities. Maksimas Medinskis išėjo į frontą 2014 m., o nedvejodamas vėl išvyko ginti šalies 2022 m., rašo „Unian“.

Jis užaugo karių šeimoje. Jo tėvas yra karo žurnalistas. Tarnavo ir mama, pagal išsilavinimą mokytoja. Todėl nuo vaikystės jis svajojo būti desantininku.

„Niekada nebijojau prarasti savo gyvenimo, tik bijojau jį prarasti kažkaip kvailai. Todėl nekilo klausimas: kariauti ar ne. Mano šalyje vyksta karas, todėl turiu jį ginti“, – dar anksčiau sakė Maksimas Medinskis.

13:34 | Luhansko karinės administracijos vadovas: situacija baisi, bet kariai laikosi

Pasak Luhansko karinės administracijos vadovo Serhiy Hayday, po kelias savaites besitęsiančios artilerijos ugnies ir oro antskrydžių Ukrainos kariai „laikosi“ Luhansko srities miestuose ir miesteliuose.

Serhiy Hayday per Ukrainos televiziją sakė, kad padėtis yra sudėtinga.

„Didžiausios priešo pastangos yra prasiveržti Popasnoje ir Severodonecko bei Voievodivkos kryptimis. Ten jie dislokavo daugiausiai savo kariuomenės ir įrangos.“

„Ten nuolat vyksta daugiausiai apšaudymų ir raketų, oro smūgių – tiesiog baisi situacija. Mūsų vaikinai laikosi, laukiame pagalbos, pastiprinimo", – sakė jis.

Hayday sakė, kad Rusijos apšaudymas padarė dar daugiau žalos penktadienį Hirske, Popasnoje ir Severodonetske.

Apytiksliai 15 000 žmonių vis dar gyvena Severodonetske, kur penktadienį nuo apšaudymo nukentėjo penki daugiaaukščiai namai, sakė Hayday. Pasak jo, smarkiai nukentėjo ir Zolotės miestas.

13:16 | Ukraina dar kartą smogė Rusijos pozicijoms Gyvačių saloje

Pranešama, kad penktadienį Ukrainos bepilotis lėktuvas smogė Rusijos pozicijoms Gyvačių saloje, esančioje 300 km į vakarus nuo Krymo.

Satellite photos analyzed by the @AP from @planet show the aftermath of a suspected Ukrainian drone strike Friday on Russian positions on Snake Island, with thick black smoke rising overhead. The Ukrainian military has been publishing videos of strikes there. pic.twitter.com/UD05siiusQ — Jon Gambrell | جون (@jongambrellAP) May 7, 2022

„Associated Press“ teigė, kad išanalizavo palydovines nuotraukas, kuriose matyti smūgio pasekmės, bet daugiau informacijos nepateikė.

13:05 | Pranešama apie atakas Uždniestrėje

Uždniestrės regione, kuris – atskilęs nuo Moldovos, pranešama apie naujas atakas.

Moldovos prorusiški separatistai šeštadienį pranešė, kad jų regionas keturis kartus buvo bombarduotas, įtariama, bepiločiai orlaiviais. Sprogimai įvyko netoli Ukrainos sienos, praneša „Reuters“.

Beveik dvi savaites trunkantys panašūs incidentai Uždniestrės regione sukėlė tarptautinį susirūpinimą, kad Rusijos karas Ukrainoje gali išplisti per sieną.

12:28 | Cichanouskaja: diversantai Baltarusijoje „privertė Rusiją atsisakyti bandymo užimti Ukrainos sostinę“

Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos teigimu, diversantai Baltarusijoje suvaidino svarbų vaidmenį privertę Rusiją atsisakyti bandymo užimti Ukrainos sostinę Kyjivą.

Ji BBC sakė, kad prieš mėnesį prieš jiems pasitraukiant iš Šiaurės Ukrainos buvo įvykdyta 80 sabotažo aktų prieš geležinkelius, kurie aprūpino Rusijos pajėgas.

Ji taip pat sakė, kad aktyvistai teikia Ukrainai žvalgybos informaciją apie kariuomenės judėjimą ir raketų paleidimą.

Didžioji dauguma – 86% – baltarusių buvo prieš karą, sakė ji.

Cichanouskaja sakė, kad Ukrainos ir Baltarusijos likimai yra tarpusavyje susiję ir Ukrainos pergalė gali padėti Baltarusijai išsivaduoti iš Aliaksandro Lukašenkos autoritarinio valdymo.

Dalis Rusijos invazinių pajėgų į Ukrainą pateko iš Baltarusijos, kuri laikoma Maskvos satelitine valstybe.

11:49 | Ukrainiečiai modifikuoja visureigius

Ukrainos kariai visureigį pavertė mobilia oro gynybos sistema, jame sumontavę prancūzišką nešiojamą priešlėktuvinių raketų sistemą „Mistral“.

Tokia nuotrauka dalijasi naujienų portalas „Unian“.

Jau ir anksčiau skelbta, kad ukrainiečiai modifikuoja visureigius ir naudoja juos krašto, oro gynybai.

11:30 | Rusija bando modernizuoti sovietinį paveldą

Rusija paskubomis modernizuoja „sovietų šiukšles“, skirtas kovai su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis, rašo „Unian“.

Šiuo metu nemažai Rusijos Federacijos gamyklų ieško tinkamų dalių senos įrangos remontui.

Taigi Jekaterinburge nori „modernizuoti“ šarvus apie 230 1970–1980 metų tankų.

Akivaizdu, kad rimti nuostoliai verčia modernizuoti pasenusias Krašto apsaugos ministerijos mašinas.

Beje, apie tai, kad kare su Ukraina rusai pradėjo prarasti modernią techniką, pranešė ir britų žvalgyba.

11:20 | Landsbergis: turime tiekti Ukrainai daugiau ginkluotės, galvoti apie atstatymą

Vakarų valstybės dar nepadarė dėl Ukrainos visko, ką galėjo, kalbant apie ginkluotę, sako Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Kartais gali atrodyti, kad Ukraina gavo labai daug ginklų, skraidinamą dar, tačiau atvirai tariant, karas dar nesibaigė“, – spaudos konferencijoje Kyjive penktadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

„Ukrainiečių pergalės diena yra kažkur kalendoriuje, tačiau ateityje. Norint tai pasiekti, turime daryti daugiau, reikia siųsti daugiau ginkluotės“, – kalbėjo jis.

„Nė viena šalis neturėtų manyti, kad jau padarė viską. Ne viskas buvo padaryta. Mes turime daryti daugiau“, – teigė G. Landsbergis.

Ukrainoje su Baltijos šalių kolegomis lankęsis Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat ragino pradėti planuoti Ukrainos atstatymą.

11:17 | Okupantai skleidžia naują melą

Zaporižės srityje rusų įsibrovėliai bando paskleisti naują melą. Jie meluoja apie tai, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadams buvo uždrausta iš mūšio lauko paimti žuvusių Ukrainos karių kūnus.

„Okupantai bando skleisti informaciją, kad neva Ukrainos vadams buvo uždrausta iš mūšio lauko paimti žuvusių karių kūnus. Kaip ir tokiu būdu Ukraina bando nuslėpti savo karinius nuostolius. Tiesą sakant, viskas yra veidrodinis vaizdas, priešingai “, – sakė Zaporižės OVA.

10:19 | Rusija bombarduoja Charkivo sritį

Rusijos kariuomenė pradėjo raketų ataką Krasnograde Charkivo srityje, praneša „Unian“.

Pirminiais duomenimis, žuvusiųjų ar sužeistųjų nebuvo, pranešė Charkivo srities karinė administracija.

Informacija tikslinama.

10:02 | Tiriama daugiau nei 10 tūkst. Rusijos pajėgų karo nusikaltimų

Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, šiuo metu tiriama daugiau nei 10 000 įtariamų Rusijos pajėgų įvykdytų karo nusikaltimų.

Iš viso buvo užregistruoti 10 257 atvejai ir 223 vaikai mirė Ukrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d., rašoma biuro atnaujintame pranešime šį rytą.

Pranešama, kad dar 633 vaikai buvo sužeisti.

09:34 | Virš pusės tūkstančio vaikų nukentėjo kare

Daugiau nei 633 vaikai Ukrainoje nukentėjo nuo okupantų.

Iki šiol žinomi 223 žuvę. Dar 410 sužeistų vaikų. Deja, tai tik oficialiai patvirtinti atvejai. Tikslus aukų skaičius nežinomas.

09:09 | Rusija patiria rimtus nuostolius

Karas Ukrainoje stipriai atsiliepia kai kuriems pajėgiausiems Rusijos padaliniams, savo naujausioje žvalgybos ataskaitoje nurodė JK gynybos ministerija.

Mažiausiai vienas pažangiausias Rusijos tankas T-90M buvo sunaikintas per mūšį, pridūrė ministerija. T-90M buvo pristatytas 2016 m., Jame yra patobulinti šarvai, patobulintas ginklas ir patobulintos palydovinės navigacijos sistemos.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4z2cRVCJpf May 7, 2022

Apytiksliai 100 tankų T-90M šiuo metu tarnauja tarp geriausiai aprūpintų Rusijos vienetų, įskaitant kariaujančius Ukrainoje, britų žvalgyba tvirtino ir pridūrė, kad sistemos patobulinti šarvai, skirti kovoti su prieštankiniais ginklais, lieka pažeidžiami, jei jų nepalaiko kiti jėgos elementai.

08:58 | Rusija bando stabdyti ukrainiečių kontrpuolimą

Pirmą kartą Ukrainos kariuomenė pareiškė, kad Rusijos pajėgos pradėjo sprogdinti tiltus, kad sulėtintų Ukrainos kontrpuolimą šiaurės rytuose, praneša CNN.

Paskutiniame operatyviniame atnaujinime Generalinis štabas šeštadienį pranešė, kad Cirkūnų ir Rusky Tyshky srityse į rytus nuo Charkivo „okupantai susprogdino tris kelių tiltus, siekdami sulėtinti gynybos pajėgų kontrpuolamuosius veiksmus“.

Per pastarąsias dvi savaites Ukrainos kariai atkovojo daugybę kaimų į šiaurę ir rytus nuo Charkivo, todėl rusams buvo sunkiau panaudoti artileriją prieš miestą.

Charkivas yra netoli Rusijos sienos ir buvo vienas iš pirmųjų miestų, kurie buvo užpulti Rusijai įsiveržus.

Kai kurie Ukrainos pareigūnai mano, kad Rusijos daliniai daro pauzę prieš pradėdami kitą etapą, kuriuo siekiama apsaugoti visą Donecką ir Luhanską.

08:28 | Luhansko sritis išgyveno dar vieną sunkią naktį

Rusijos kariai ir toliau apšaudo gyvenamuosius Luhansko regiono rajonus: daug žalos padaryta Gornajos, Popasnyanskajos bendruomenėse ir Severodonetske, sakė OVA vadovas Sergejus Gaidai, rašo „Unian“.

Severodonetske buvo apgadinta ligoninė.

Regione vis dar daug žmonių. Per naktį įsibrovėliai sugriovė arba apgadino 36 namus: 11 Zolote, 10 Popasnoje, 5 pastatus Severodonecke, kurie du kartus per dieną būdavo smarkiai apšaudomi, 4 Rubižnėje.

08:25 | Ukrainos kontrpuolimas išsiplėtė

JAV Karo studijų institutas praneša, kad Ukrainos kontrpuolimas plačiu lanku į šiaurę ir į rytus nuo Charkivo išsiplėtė, praneša „Unian“.

Institutas kelia hipotezę, kad artimiausiomis dienomis Ukrainos ginkluotosios pajėgos nustums Rusijos kariuomenę toliau nuo miesto, o Charkivas bus už pabūklų artilerijos diapazono.

08:24 | Kyjivas: iš „Azovstal“ evakuota 50 civilių

Iš metalurgijos gamyklos „Azovstal“ komplekso nuniokotame Mariupolio mieste penktadienį evakuota 50 ukrainiečių, pranešė Kyjivo pareigūnai.

„Šiandien mums pavyko iš „Azovstal“ evakuoti 50 moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių“, – platformoje „Telegram“ pranešė vicepremjerė Iryna Vereščuk.

Penktadienį toliau buvo evakuojami civiliai gyventojai, vis dar pasislėpę apsiaustoje gamykloje, kuri yra paskutinė Ukrainos pasipriešinimo Rusijos pajėgoms tvirtovė uostamiestyje, tačiau pranešimai apie atsinaujinusį apšaudymą sukėlė abejonių dėl rusų pažadėtų paliaubų.

I. Vereščuk apkaltino Rusiją pažeidus pažadėtas paliaubas.

„Konvojus visą dieną turėjo stovėti prie „Azovstal“. Ten vyko kovos ir provokacijos“, – rašė vicepremjerė.

„Priešas nuolat pažeidinėjo paliaubų susitarimą. Todėl evakuacija vyko labai lėtai“, – pridūrė ji.

Ji nurodė, kad dar vienas evakuacijos etapas numatytas šeštadienį.

Praėjus dešimčiai savaičių nuo Rusijos karo, per kurį žuvo tūkstančiai žmonių, buvo sugriauti miestai, o daugiau kaip 13 mln. žmonių buvo priversti palikti savo namus, pradžios, visiška strategiškai svarbaus Mariupolio kontrolė būtų didelis Maskvos laimėjimas.

08:09 | Sunaikintas amunicijos sandėlis ir karinės technikos vienetai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos Nikolajevo srityje sunaikino amunicijos sandėlį ir 20 Rusijos armijos karinės technikos vienetų, praneša Generalinis štabas.

07:43 | Vakarai abejoja Rusijos galimybe panaudoti branduolinį ginklą

Vakarai jau abejoja Rusijos pasirengimu panaudoti branduolinį ginklą Ukrainoje, rašo „Financial Times“.

Vakarų vyriausybių pareigūnai ir analitikai mano, kad Rusija priėjo prie išvados, kad bet kokio tipo branduolinio ginklo panaudojimas jiems bus per didelė kaina dėl Vakarų reakcijos į tokią įvykių eigą. Kol kas Rusija siekia dar labiau eskaluoti įtampą, kad atgrasytų JAV ir Vakarų šalis nuo bandymų didinti pagalbą Ukrainai.

Leonoras Tomero, 2021 metais vadovavęs Pentagono Branduolinės politikos departamentui, teigia, kad JAV galėtų įsikišti, jei Rusija nuspręstų panaudoti taktinę branduolinę galvutę prieš civilius Ukrainoje.

Bet kuriuo atveju, anot jo, Rusijos panaudotas branduolinis ginklas privers visą pasaulį reaguoti „teisingai“.

Tuo pat metu Vakarų pareigūnai baiminasi, kad Rusija gali eskaluoti kitaip – ​​ypač naudojant cheminį ar biologinį ginklą.

07:31 | Ukrainiečiai atmušė 8 rusų atakas

Ukrainos ginkluotosios pajėgos atmušė 8 okupantų išpuolius Donbase, praneša Generalinis štabas, rašo „Unian“.

Mūšiuose su rusais sunaikinta:

– 3 priešo tankai; – 8 artilerijos sistemos; – 7 vnt. kovinės šarvuotos mašinos; – vienas automobilis; – 3 vnt. speciali inžinerinė įranga

07:12 | Taivanas skelbia sankcijas Baltarusijai dėl įsitraukimo į karą

Taivanas Baltarusijai įvedė sankcijas, nukreiptas į 57 aukštųjų technologijų prekių eksportą į šalį, motyvuodamas Baltarusijos „aktyviu dalyvavimu“ Rusijos invazijoje į Ukrainą, penktadienį rašoma Taivano ekonomikos ministerijos pranešime.

Tokios pat apimties sankcijas Rusijai Taipėjus įvedė balandžio pradžioje.

Atskirame pranešime Taivano užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad JAV, Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė ir Japonija jau paskelbė sankcijas Baltarusijai.

06:58 | Rusai apšaudė civilių koloną

Rusijos kariai Charkivo srityje atidengė ugnį į automobilių koloną su civiliais, rašo „Unian“.

Iš Rusijos okupuoto Volchansko miesto, Čugujevskio rajono, išvažiavo 15 automobilių. Kelyje netoli Stary Saltovo kaimo okupantai apšaudė automobilių koloną su civiliais.

Dėl išpuolių žuvo 4 žmonės ir apgadinti šeši automobiliai

06:42 | Zelenskis ragina neignoruoti oro sirenų

Karui besitęsiant jau daugiau negu 2 mėnesiai, prezidentui reikia priminti žmonėms tai, kam reikalingos oro pavojaus sirenos. Žmonės raginami jų neignoruoti. Taip pat – nesilankyti miškuose, nes tai ypač pavojinga.

„Rusijos kariuomenė tęsė mūsų teritorijos apšaudymą, įskaitant raketų ir oro antskrydžius. Prašau visų mūsų piliečių – ypač šiomis dienomis – neignoruoti oro antskrydžių sirenų. Prašau, tai jūsų gyvenimas, jūsų vaikų gyvenimas. Taip pat griežtai laikykitės viešosios tvarkos ir komendanto valandos miestuose.

Būtinai laikykitės draudimo lankytis miškuose tose teritorijose, kurios buvo užimtos. Yra didelė minų, likusių po Rusijos kariuomenės, grėsmė.“

06:30 | Sunaikintas muziejus Charkivo srityje

Orkai sunaikino Nacionalinį Grigorijaus Skovorodos muziejų Skovorodinovkos kaime, Charkivo srityje.

Gegužės 7-osios naktį įvyko Rusijos raketų bombardavimai, rašo „Unian“.

Po stogu praskriejo sviedinys ir kilo gaisras. Gaisras apėmė visą muziejų.

Nukentėjo vienas žmogus – 35 metų muziejaus direktoriaus sūnus, kuris liko saugoti pastatą. Jie ištraukė jį iš po griuvėsių. Vyriškis patyrė kojos traumą ir buvo nuvežtas į ligoninę.

06:27 | Įvyko apsikeitimas karo belaisviais

Daugiau nei 40 Rusijos į nelaisvę paimtų Ukrainos karių ir civilių, tarp jų 11 moterų ir dvasininkas, buvo išlaisvinti per apsikeitimą karo belaisviais, penktadienį pranešė Kyjivas.

„Įvyko dar vienas apsikeitimas kaliniais: 41 žmogus, įskaitant 11 moterų, buvo parvežti namo“, – sakoma ministro pirmininko pavaduotojos Irynos Vereshchuk pranešime per telegramą.

Tarp paleistiųjų buvo 28 kariai ir 13 civilių, iš kurių vienas buvo Ukrainos stačiatikių bažnyčios dvasininkų narys.

Ji nesakė, kiek rusų buvo paleista mainais.

06:20 | Civilių evakucija iš Mariupolio tęsiasi

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad civilių evakuacija iš apsiausto Mariupolio tęsiasi. Per penktadienį išlaisvinta 50 žmonių.

06:14 | Naujas pagalbos Ukrainai paketas

Baltieji rūmai paskelbė apie naują pagalbos Ukrainai paketą, kuris apims artileriją, amuniciją, radarus ir kitą įrangą, rašo BBC.

„Jungtinės Valstijos ir toliau tvirtai remia drąsius Ukrainos žmones, kurie gina savo šalį nuo vykstančios Rusijos agresijos“, – sakė prezidentas Joe Bidenas.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2022

„Kongreso įgaliotus ginklus ir įrangą siunčiame tiesiai į priešakines kovų linijas“, – pridūrė jis.

Vienas JAV pareigūnas sakė, kad naujausias ginklų paketas buvo vertas 150 mln. USD (121,6 mln. GBP), praneša naujienų agentūra „Reuters“.

06:09 | Ragina neblokuoti Odesos uosto

JT Pasaulio maisto programa (WFP) paragino iš naujo atidaryti uostus pietų Ukrainos Odesos mieste, kad būtų galima eksportuoti maisto produktus.

Odesos ir kitų Ukrainos Juodosios jūros uostų uostai buvo užblokuoti dėl karo, todėl milijonai tonų grūdų liko neišgabenti.

Ukraina yra pagrindinis Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalių, kurios priklauso nuo importo, duonos tiekėjas; Per aštuonis mėnesius iki karo pradžios per Ukrainos Juodosios jūros uostus tranzitu plaukė beveik 51 mln. kubinių tonų grūdų, sakoma WFP penktadienio pranešime spaudai.

„Jei uostai neatsidarys, „grūdų kalnai“ nueis perniek, o „WFP ir pasaulis kovoja su jau katastrofiška pasauline bado krize“, – sakoma pranešime.

„Šiuo metu Ukrainos grūdų silosai yra pilni. Tuo pačiu metu 44 milijonai žmonių visame pasaulyje eina bado link. Turime atidaryti šiuos uostus, kad maistas galėtų judėti į Ukrainą ir iš jos. Pasaulis to reikalauja, nes šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje priklauso nuo šių atsargų“, – sakė WFP vykdomasis direktorius Davidas Beasley.

Svarbiausi penktadienio įvykiai:

– Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki penktadienį pareiškė, kad sekmadienį vyksiantis G7 šalių vadovų susitikimas prieš Rusijos pergalės dieną surengtas sąmoningai, rašo CNN.

– Ukrainos finansų ministras Serhijus Marčenka paragino įvesti visišką tarptautinį embargą Rusijos naftai ir dujoms.

– Nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios į Rusiją deportuota daugiau kaip 500 tūkst. ukrainiečių, penktadienį kreipdamasis į Islandijos parlamentą pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

– Vakarai įspėja, kad gegužės 9-ąją, per Rusijai svarbią Pergalės dieną, Rusija gali surengti provokacijų Ukrainoje. Be to, gali būti, kad Rusiją šią dieną paskelbs atvirą karą Ukrainai. Savo ruožtu Ukraina ragina gyventojus šią dieną būti atsargiais, rašo „24tv.ua“.

– JAV prezidentas Joe Bidenas ir kiti G7 šalių lyderiai sekmadienį virtualiai susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, praneša CNN.

– Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą žengti „ryžtingą žingsnį“ ir Kyjive apsilankyti gegužės 9 d.