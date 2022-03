Karas Ukrainoje. Kyjivą pažadino raketos: nuaidėjo bent du stiprūs sprogimai

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06.12 | Kyjive girdėti stiprūs sprogimai

Ukrainos žiniasklaida praneša apie sprogimus, girdimus sostinėje Kyjive nuo pat 5 val. ryto.

Vietinis kanalas „Ukraina 24“ pranešė, kad vakariniame miesto pakraštyje – Borščiagovkos rajone – įvyko du dideli sprogimai. Kitų vietos žurnalistų teigimu, sostinėje buvo girdėti trys sprogimai.

Kaip teigiama kanalo pranešime, raketos buvo paleistos iš Baltarusijos pusės.

Oro antskrydžio sirenos aidėjo Kyjive, taip pat Odesoje, Chmelnickio regione vakaruose.

#Russia is now hitting residential areas of #Kyiv with what is believed to be cruise missiles. #PuckFutin #StandWithUkraine #UkraineWar #UkraineWillResist #Ukraine️ #kyiv pic.twitter.com/bStgTOTWmx

06.03 | Atsiliepė 40 tūkst. sirų

Į Rusijos kvietimą kariauti prieš Ukrainą jau atsiliepė daugiau nei 40 tūkst. Sirijos milicininkų, skelbia Sirijos žmogaus teisių stebėjimo organizacija. Tiesa, pažymima, kad tai nėra savanoriai kariai – jie samdiniai, kuriems pažadėti atlyginimai.

Organizacijos teigimu, kol kas dar nė vienas kovotojas iš Sirijos nepasiekė fronto, tačiau apie 400 jų dabar yra apmokomi Rusijos stovyklose netoli sienos su Ukraina.

05.47 | Išpuolis Charkive

Antradienio naktį Rusijos karinės pajėgos stipriai bombardavo antrą pagal dydį Ukrainos miestą Charkivą, kur dominuoja rusakalbių populiacija. Netoli sienos su Rusija esantis Charkivas stipriai atakuojamas nuo pat karo pradžios.

#Kharkiv was heavily shelled this night. It is the second most populous city in #Ukraine . pic.twitter.com/MUoj0xPI1z

05.33 | Černobylyje atstatytas elektros tiekimas

Ukrainos Černobylio atominėje elektrinėje buvo atkurtas išorinis elektros tiekimas, skelbia Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA).

Pirmadienį perdavimo sistemos operatorius „Ukrenergo“ skelbė, kad dėl Rusijos karinių pajėgų padarytos žalos elektrinėje vėl nutrūko elektros tiekimas. Jis prieš tai buvo atstatytas sekmadienį.

Galiausiai dar kartą nutrauktą maitinimą pavyko atstatyti.

TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi pabrėžia, kad būtina skubiai sudaryti Rusijos ir Ukrainos susitarimą dėl jos branduolinių objektų reguliavimo.

#Ukraine has informed IAEA that external power had again today been restored to the #Chornobyl Nuclear Power Plant after line had been again damaged “by the occupying forces”. Staff had restarted operations to reconnect the plant to the electricity grid. https://t.co/WIgM7U7Vmh pic.twitter.com/NnBLAVetOu