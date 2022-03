Karas Ukrainoje. Katastrofiška situacija dalyje Ukrainos miestų – Rusijos pajėgos stiprina puolimą

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

05:04 | Smūgiai Odesoje

Rusijos kariai pradėjo išpuolį raketomis netoli Tuzlos kaimo Odesos srityje, nukreipdami jas į svarbiausią infrastruktūrą, sakė Odesos regioninės karinės administracijos operatyvinio štabo atstovas Serhii Bratchukas.

⚡️Russian troops launch a missile strike near the village of Tuzla in Odesa Oblast targeting critical infrastructure, spokesman of Operational Headquarters of the Odesa Regional Military Administration Serhii Bratchuk said.