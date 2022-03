Karas Ukrainoje. Kariuomenė skelbia, kad rusai planuoja perimti Kanivo hidroelektrinę, apšaudytas Charkovas

REKLAMA

„Nexta“ praneša, kad praėjusią naktį artilerijos ugnimi buvo atakuojamas Charkovas, keli pastatai užsidegė.

Generalinio štabo informacijoje, kuri publikuota naktį iš šeštadienio į sekmadienį, rašoma, jog koviniai orlaiviai, kylantys iš Baltarusijos oro uostų, atakavo karinę ir civilinę infrastruktūrą Kijeve ir Žitomyre. Tai miestas Šiaurės Vakaruose, apie 130 kilometrų nuo Kijevo.

Ukrainiečiai taip pat pasidalijo žvalgybos informacija, kad Rusijos pajėgos ketina perimti Kanivo hidroelektrinę prie Dniepro upės. Ši hidroelektrinė nutolusi daugiau nei 100 kilometrų.

Rusijos pajėgos toliau blokuoja Mariupolį pietinėje šalies dalyje: atakuoja artilerijos smūgiais į civilinę infrastruktūrą. Rusai ir ukrainiečiai anksčiau tarėsi dėl civilių evakuacijos iš Mariupolio ir Volnovachos, bet dėl to, kad atakos iš Rusijos pusės nesiliovė, to padaryti nepavyko. Mariupolio meras Vadymas Boičenko sako, kad miestas buvo paliktas be vandens, elektros, o apie 400 tūkst. miesto gyventojų laikomi įkaitais, rašo „The Kyiv Independent“.

Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, svarbių netekčių buvo patirta Mikolajeve, mieste pietinėje šalies dalyje, kur Rusijos pajėgos bando judėti Odesos link.

Tačiau per šeštadienį Ukrainos pajėgos nukovė vieną naikintuvą Su-25, du bombonešius Su-34, du kovos lėktuvus Su-30, keturis straigtasparnius ir vieną nepilotuojamą droną.

Gynybos ekspertas dr. Egidijus Papečkys, vertindamas šiuos nuostolius socialiniame tinkle „Facebook“, pavadino juos pribloškiamais. Pasak jo, tai akivaizdžiai rodo, kad Ukrainą pasiekė ir paplito Vakarų valstybių perduoti priešlėktuviniai ginklai. Tai lems, jog rusai turės veikti iš didesnio aukščio ir stengtis neįeiti į šių raketų veikimo zoną, bet tada bus sunku atakuoti taikinius žemėje.

Rusija Ukrainą užuolė vasario 24 dieną, o Vakarai į tai atsakė gausiomis ir skausmingomis ekonominėmis bei finansinėmis sankcijomis Rusijai. Sekmadienis yra vienuoliktoji karo siena. Nuo karo pradžios Ukrainą paliko daugiau nei 1,3 mln. ukrainiečių.

08.34 | Britai: rusai siekia paveikti ukrainiečių valią priešintis

Britų Gynybos ministerija praneša, kad, jos vertinimu, Ukrainos gynybos mastas ir jėga labai stebina Rusiją, todėl ji taikosi į žmonių gyvenamas vietoves, įskaitant Chkarkovą, Černigovą ir Mariupolį. Brtai daro išvadą, kad taip rusai siekia paveikti ukrainiečių valią priešintis. Panašią taktiką anksčiau Rusija taikė Čečėnijoje 1999 metais ir Sirijoje 2016 metais.

Rusijos tiekimo linijos yra tapusios gerais taikiniais, o tai labai sulėtina Rusijso puolimą. Pasak britų Gynybos ministerijos, gali būti, kad Rusija dabar bandys slėpti savo transporto priemones, gabenančias degalus. Apie tai Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija paskelbė kovo 6 dieną socialiniuose tinkluose.

08.21 | JAV pareigūnai bandys įtikinti Venesuelą neremti Rusijos

JAV pareigūnų delegacija išvyko į Venesuelą susitikti su prezidento Nicolas Maduro vyriausybe bandydami suvokti, ar Venesuelna pasirengusi nutraukti ryšius su Rusija, kai ši užpuolė Ukrainą. Tai aukščiausio lygio kelionė į Venesuelą per kelerius metus, nes šalys buvo nutraukusios diplomatinius santykius, kadangi JAV pritaikė Venesuelai ekonomines sankcijas, bandydama priversti pasitraukti N. Maduro, ilgametį Vladimiro Putino draugą.

08.11 | Negali atkurti dujų tiekimo kai kuriems Ukrainos gyventojams

Ukrainos dujų perdavimo operatorius turėjo uždaryti 16 dujų perdavimo stočių šešiose Ukrainos administracinėse srityse: Charkovo, Mikolajevo, Zaporožės, Kijevs, Donecko ir Luhansko. Pranešama, kad dėl Rusijos atakų operatorius negali atkurti dujų tiekimo kai kuriose vietose.

07.58 | Kinija nėra patenkinta

Kinijos užsienio reikalų ministras Wangas Yi sako, kad Kinija nenorėtų matyti tolesnės Ukrainos situacijos evoliucijos. Tai jis pareiškė pokalbyje su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, rašo CNN. Pasak Wango Yi, Ukrainos krizė turėtų būti sprendžiama dialogo ir derybų būdu bei pakvietė JAV, Europos Sąjungą ir NATO palaikyti lygiavertį dialogą su Rusija. Kinijos ministras atkreipė dėmesį, kad NATO plėtimasis į Rytus turi neigiamų saugumo pasekmių Rusijai.

Rusijos karą prieš Ukrainą „krize“ vadina tik Maskva arba gerus santykius su Rusija palaikyti norinčios valstybės. Rusija dar tai vadina „specialiąja karine operacija“. Kinija kartu su Rusija abi priešinasi JAV lyderystei pasaulyje, tačiau Rusijos karas prieš Ukrainą šių valstybių sąjungą pastatė į keistą padėtį, nes Kinija visuomet agituoja už teritorinį vientisumą ir nesikišimą į kitų valstybių vidaus reikalus.

07.49 | Zelenskis kalbėjosi su Bidenu

JAV prezidentas Joe Bidenas kalbėjosi su Ukrainos valstybės vadovu Volodymyru Zelenskiu bei aptarė sankcijas Rusijai ir galimybes pagreitinti JAV karinę, humanitarinę bei ekonominę paramą Ukrainai. Per pokalbį buvo aptartos ir Ukrainos bei Rusijos derybos.

07.45 | Pirmadienį – naujas Ukrainos ir Rusijos derybų raundas

Pirmadienį Ukrainos ir Rusijos delegacijos planuoja naują, jau trečiąjį, derybų raundą, nors ankstesnis susitarimas dėl paliaubų, kol bus evakuoti gyventojai, nepavyko, nes rusai tęsė savo atakas.

07.41 | Analitikai prognozuoja naują puolimų bangą per 24-48 valandas

JAV įsikūręs Karo studijų institutas paskelbė savo analizę, iš kurios seka išvada, jog Rusijos pajėgos Ukrainoje daro šiokią tokią aktyvių veiksmų pauzę ir galimai ruošiasi vėl pradėti atakas prieš Kijevą, Charkovą, Mikolajevą bei, galimai, Odesą per ateinančias 24-48 valandas.

07.34 | Britų premjeras sudarė 6 punktų planą

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas sudarė 6 punktų veiksmų planą, kaip sureguliuoti situaciją po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą, ir prašo tarptautinės bendruomenės paramos, rašo BBC.

(1) Pasaulio lyderiai turi suburti tarptautinę humanitarinę koaliciją vardan Ukrainos.

(2) Pasaulio valstybės turi paremti Ukrainos pastangas gintis.

(3) Ekonominis spaudimas Rusijai turi būti sustiprintas.

(4) Tarptautinė bendruomenė turi priešintis Rusijos pastangoms tyliai normalizuoti savo veiksmus Ukrainoje.

(5) Diplomatinių sprendimo priemonių turi būti imamasi, bet tik visiškai dalyvaujant legitimiai Ukrainos vyriausybei.

(6) Būtini greiti veiksmai sustiprinti NATO šalių saugumą ir atsparumą

07.19 | Laisvasis Europos radijas traukiasi iš Rusijos

Radio Free Europe/Radio Liberty nebeveiks Rusijoje po to, kai Rusijos institucijos inicijavo bankroto procedūrą prieš šią žiniasklaidos priemonę bei suintensyvino spaudimą žurnalistams.

07.16 | Apie 3000 amerikiečių savanorių nori padėti Ukrainai kautis

Apie 3000 savanorių JAV atsiliepė į Ukrainos kvietimą prisijungti prie Ukrainos ginkuotųjų pajėgų užsieniečių bataliono, praneša Voice of America. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas anksčiau platino informaciją, kad visi, kurie nori prisidėti prie Ukrainos gynybos nuo Rusijos, turi kreiptis į savo šalyse esančias Ukrainos ambasadas

07.11 | JAV dirba su Lenkija dėl naikintuvų perdavimo Ukrainai

„The Wall Street Journal“ rašo, kad JAV tariasi su Lenkija dėl galimybės, kad ši perduotų Ukrainai savo turimus naikintuvus MiG-29 mainais į amerikiečių F-16. Tokiam sandoriui reiktų pritarimo Baltuosiuose Rūmuose ir Kongrese. Kiek anksčiau, Lenkija. Bulgarija ir Slovakija viešai atmetė galimybę perduoti naikintuvus Ukrainai, rašė „Politico“. Ukrainiečių pilotams labiau reikia MiG-29, nes jie pratę jais skraidyti. Diskusija dėl naikintuvų perdavimo Ukrainai vyksta po to, kai tai viešai pažadėjo Europos Sąjungos įgaliotinis užsienio ir saugumo reikalams Josepas Borrelis.

07.02 | TVF perspėja dėl karo pasekmių globaliai ekonomikai

Tarptautinis valiutos fondas perspėja, kad karas Ukrainoje turės esminių ekonominių pasekmių globaliu mastu, ypač atsižvelgianį į tai, jog baigiantis COVID-19 pandemijai pasaulio valstybių ekonomika kenčia dėl sutrūkinėjusių tiekimo grandinių ir didelės infliacijos. Ukraina kreipėsi į fondą prašydama 1,4 mlrd. dolerių.

06.57 | Papildoma Starlink palydovinė sistema

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pokalbio su Elonu Musku pranešė, kad kitą savaitę į Ukrainą bus pristatytas papildoma Starlink palydovinė sistema.

06.54 | „Shell“ toliau pirks rusišką naftą, bet ieško alternatyvų

Reaguodama į Ukrainos užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos kritiką, kad įmonė po Rusijos invazijos Ukrainoje toliau perka rusišką naftą, „Shell“ paskelbė pranešimą, kad bandys surasti alternatyvų kaip galima greičiau, bet pokytis neįvyks iškart. Tačiau įmonė pažadėjo skirti lėšų palengvinti Ukrainos žmonių kančias.

06.49 | Ukrainiečiai gausiai jungiasi prie savanorių pajėgų

Nuo karo pradžios apie 100 tūkst. ukrainiečių prisijungė prie Ukrainos kariuomenės savanorių pajėgų, pranešė Ukrainos Nacionalinė gvardija.

06.45 | Rusijoje nebeveiks Visa ir Mastercard kortelės

Visa pranešė artimiausiomis dienomis nutrauksianti visas transakcijas Rusijoje, kas reiškia, jog Rusijoje išduotos banko kortelės neveiks už šalies ribų, o už Rusijos ribų finansinių institucijų išduotos kortelės neveiks Rusijoje. Tokiu pavyzdžiu pasekė ir MasterCard, rašo „The Kyiv Independent“.

Kaip vystėsi padėtis Ukrainoje kovo 5 dieną, skaitykite čia.

