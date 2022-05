Kviečiame svarbiausias sekmadienio karo naujienas sekti tv3.lt:

09:14 | Lvive smogta karinei infrastruktūrai

Pateikiama šiek tiek daugiau informacijos apie rusų ataką Lvivui. UNIAN praneša, kad Rusijos pajėgos smogė Lvive esančiai karinei infrastruktūrai.

„Lvovo srities gyventojai! Šiandien, gegužės 15 d., apie 04.30 val. buvo suduotas raketinis smūgis vienam iš karinės infrastruktūros objektų. Kol kas informacijos apie žuvusiuosius ir sužeistuosius nėra. Naikinimo faktas ir pobūdis yra aiškinamasi“, – cituojamas Lvovo srities karinės administracijos vadovas Maksimas Kozickis.

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lvive nugriaudėjo keli sprogimai. Pranešama, kad paryčiais mieste ėmė kaukti oro pavojaus sirenos.

Liudininkai teigė danguje užfiksavę pėdsakus, panašius į priešlėktuvinių gynybos sistemų darbą.

08:52 | JK žvalgyba: nuo karo pradžios Rusija, tikėtina, neteko trečdalio sausumos pajėgų

Tikėtina, kad Rusija prarado trečdalį sausumos pajėgų, kurias skyrė invazijai į Ukrainą, praneša JK gynybos ministerija.

Naujausioje ataskaitoje ministerija pranešė, kad Rusijos puolimas Donbase „prarado pagreitį ir smarkiai atsilieka nuo grafiko“, rašo „Sky news“.

Žvalgyba priduria, kad per pastarąjį mėnesį Rusijai nepavyko pasiekti jokių „reikšmingų teritorinių laimėjimų“.

„Rusijos pajėgas vis labiau riboja sumažėję pajėgumai, vis dar žema moralė ir sumažėjęs kovinis efektyvumas“, – teigiama pranešime.

„Mažai tikėtina, kad per artimiausias 30 dienų Rusija smarkiai paspartins savo judėjimo į priekį tempą“, – priduria JK gynybos ministerija.

Maskva į Donbasą nusitaikė po nesėkmingo bandymo užimti Kyjivą.

Penktadienį Ukraina ir vienas amerikiečių analizės centras pareiškė, kad Rusija pralaimėjo mūšį dėl Charkivo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/VBPIqyrgA5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos