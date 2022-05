Karas Ukrainoje. JAV skelbia apie dar vieną pagalbos paketą Ukrainai

Svarbiausi karo Ukrainoje šeštadienio įvykiai:

07:43 | Vakarai abejoja Rusijos galimybe panaudoti branduolinį ginklą

Vakarai jau abejoja Rusijos pasirengimu panaudoti branduolinį ginklą Ukrainoje, rašo „Financial Times“.

Vakarų vyriausybių pareigūnai ir analitikai mano, kad Rusija priėjo prie išvados, kad bet kokio tipo branduolinio ginklo panaudojimas jiems bus per didelė kaina dėl Vakarų reakcijos į tokią įvykių eigą. Kol kas Rusija siekia dar labiau eskaluoti įtampą, kad atgrasytų JAV ir Vakarų šalis nuo bandymų didinti pagalbą Ukrainai.

Leonoras Tomero, 2021 metais vadovavęs Pentagono Branduolinės politikos departamentui, teigia, kad JAV galėtų įsikišti, jei Rusija nuspręstų panaudoti taktinę branduolinę galvutę prieš civilius Ukrainoje.

Bet kuriuo atveju, anot jo, Rusijos panaudotas branduolinis ginklas privers visą pasaulį reaguoti „teisingai“.

Tuo pat metu Vakarų pareigūnai baiminasi, kad Rusija gali eskaluoti kitaip – ​​ypač naudojant cheminį ar biologinį ginklą.

07:31 | Ukrainiečiai atmušė 8 rusų atakas

Ukrainos ginkluotosios pajėgos atmušė 8 okupantų išpuolius Donbase, praneša Generalinis štabas, rašo „Unian“.

Mūšiuose su rusais sunaikinta:

– 3 priešo tankai; – 8 artilerijos sistemos; – 7 vnt. kovinės šarvuotos mašinos; – vienas automobilis; – 3 vnt. speciali inžinerinė įranga

07:12 | Taivanas skelbia sankcijas Baltarusijai dėl įsitraukimo į karą

Taivanas Baltarusijai įvedė sankcijas, nukreiptas į 57 aukštųjų technologijų prekių eksportą į šalį, motyvuodamas Baltarusijos „aktyviu dalyvavimu“ Rusijos invazijoje į Ukrainą, penktadienį rašoma Taivano ekonomikos ministerijos pranešime.

Tokios pat apimties sankcijas Rusijai Taipėjus įvedė balandžio pradžioje.

Atskirame pranešime Taivano užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad JAV, Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė ir Japonija jau paskelbė sankcijas Baltarusijai.

06:58 | Rusai apšaudė civilių koloną

Rusijos kariai Charkivo srityje atidengė ugnį į automobilių koloną su civiliais, rašo „Unian“.

Iš Rusijos okupuoto Volchansko miesto, Čugujevskio rajono, išvažiavo 15 automobilių. Kelyje netoli Stary Saltovo kaimo okupantai apšaudė automobilių koloną su civiliais.

Dėl išpuolių žuvo 4 žmonės ir apgadinti šeši automobiliai

06:42 | Zelenskis ragina neignoruoti oro sirenų

Karui besitęsiant jau daugiau negu 2 mėnesiai, prezidentui reikia priminti žmonėms tai, kam reikalingos oro pavojaus sirenos. Žmonės raginami jų neignoruoti. Taip pat – nesilankyti miškuose, nes tai ypač pavojinga.

„Rusijos kariuomenė tęsė mūsų teritorijos apšaudymą, įskaitant raketų ir oro antskrydžius. Prašau visų mūsų piliečių – ypač šiomis dienomis – neignoruoti oro antskrydžių sirenų. Prašau, tai jūsų gyvenimas, jūsų vaikų gyvenimas. Taip pat griežtai laikykitės viešosios tvarkos ir komendanto valandos miestuose.

Būtinai laikykitės draudimo lankytis miškuose tose teritorijose, kurios buvo užimtos. Yra didelė minų, likusių po Rusijos kariuomenės, grėsmė.“

06:30 | Sunaikintas muziejus Charkivo srityje

Orkai sunaikino Nacionalinį Grigorijaus Skovorodos muziejų Skovorodinovkos kaime, Charkivo srityje.

Gegužės 7-osios naktį įvyko Rusijos raketų bombardavimai, rašo „Unian“.

Po stogu praskriejo sviedinys ir kilo gaisras. Gaisras apėmė visą muziejų.

Nukentėjo vienas žmogus – 35 metų muziejaus direktoriaus sūnus, kuris liko saugoti pastatą. Jie ištraukė jį iš po griuvėsių. Vyriškis patyrė kojos traumą ir buvo nuvežtas į ligoninę.

06:27 | Įvyko apsikeitimas karo belaisviais

Daugiau nei 40 Rusijos į nelaisvę paimtų Ukrainos karių ir civilių, tarp jų 11 moterų ir dvasininkas, buvo išlaisvinti per apsikeitimą karo belaisviais, penktadienį pranešė Kyjivas.

„Įvyko dar vienas apsikeitimas kaliniais: 41 žmogus, įskaitant 11 moterų, buvo parvežti namo“, – sakoma ministro pirmininko pavaduotojos Irynos Vereshchuk pranešime per telegramą.

Tarp paleistiųjų buvo 28 kariai ir 13 civilių, iš kurių vienas buvo Ukrainos stačiatikių bažnyčios dvasininkų narys.

Ji nesakė, kiek rusų buvo paleista mainais.

06:20 | Civilių evakucija iš Mariupolio tęsiasi

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad civilių evakuacija iš apsiausto Mariupolio tęsiasi. Per penktadienį išlaisvinta 40 žmonių.

06:14 | Naujas pagalbos Ukrainai paketas

Baltieji rūmai paskelbė apie naują pagalbos Ukrainai paketą, kuris apims artileriją, amuniciją, radarus ir kitą įrangą, rašo BBC.

„Jungtinės Valstijos ir toliau tvirtai remia drąsius Ukrainos žmones, kurie gina savo šalį nuo vykstančios Rusijos agresijos“, – sakė prezidentas Joe Bidenas.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine.