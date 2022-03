Karas Ukrainoje. JAV įspėja Ukrainą: Rusija gali imtis biologinių ir cheminių ginklų

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

04.52 | Atvyko į derybas

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba atvyko į Turkiją taikos deryboms su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.

Pokalbiai vyks ketvirtadienį Antalijoje Turkijos užsienio reikalų ministro Mevluto Cavusoglu kvietimu.

04.41 | JAV perspėja, kad Rusija gali panaudoti biologinį ginklą Ukrainoje

Jungtinės Valstijos perspėja, kad Rusija netrukus gali panaudoti biologinį ginklą kare Ukrainoje, ir atmetė Maskvos teiginius, kad JAV remia biologinio ginklo programą. JAV valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price’as sakė:

„Kremlius tyčia skleidžia atvirą melą, kad JAV kartu su Ukraina Ukrainoje vykdo cheminio ir biologinio ginklo veiklą.

Ši Rusijos dezinformacija yra visiška nesąmonė ir ne pirmas kartas, kai Rusija sugalvoja tokias melagingas pretenzijas kitai šaliai. Be to, šie teiginiai buvo įtikinamai ir pakartotinai paneigti daugelį metų.

Kaip mes visą laiką sakėme, Rusija sugalvoja melagingus pretekstus, bandydama pateisinti savo siaubingus veiksmus Ukrainoje.

Rusija turi patirties kaltindama Vakarus tais pačiais nusikaltimais, kuriuos daro pati. Ši taktika yra akivaizdus Rusijos triukas, bandant pateisinti tolesnius iš anksto apgalvotus, neprovokuojamus ir nepagrįstus išpuolius prieš Ukrainą. Mes visiškai tikimės, kad Rusija ir toliau padvigubins tokio pobūdžio pretenzijas ir pateiks papildomų nepagrįstų kaltinimus“, – sakė N. Price’as.

False claims from Kremlin officials about alleged U.S. chemical and biological weapons labs in Ukraine are total nonsense. It is exactly the kind of disinformation we've seen Russia use repeatedly to attempt to justify its horrific actions in Ukraine. https://t.co/UBBX26mhaO

REKLAMA