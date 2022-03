Karas Ukrainoje. Iš naujo bandoma evakuoti Mariupolio gyventojus, Irpinės mieste – apšaudyti civiliai žmonės

„Nexta“ praneša, kad praėjusią naktį artilerijos ugnimi buvo atakuojamas Charkovas, keli pastatai užsidegė.

Generalinio štabo informacijoje, kuri publikuota naktį iš šeštadienio į sekmadienį, rašoma, jog koviniai orlaiviai, kylantys iš Baltarusijos oro uostų, atakavo karinę ir civilinę infrastruktūrą Kijeve ir Žitomyre. Tai miestas Šiaurės Vakaruose, apie 130 kilometrų nuo Kijevo.

Ukrainiečiai taip pat pasidalijo žvalgybos informacija, kad Rusijos pajėgos ketina perimti Kanivo hidroelektrinę prie Dniepro upės. Ši hidroelektrinė nutolusi daugiau nei 100 kilometrų.

Rusijos pajėgos toliau blokuoja Mariupolį pietinėje šalies dalyje: atakuoja artilerijos smūgiais į civilinę infrastruktūrą. Rusai ir ukrainiečiai anksčiau tarėsi dėl civilių evakuacijos iš Mariupolio ir Volnovachos, bet dėl to, kad atakos iš Rusijos pusės nesiliovė, to padaryti nepavyko. Mariupolio meras Vadymas Boičenko sako, kad miestas paliktas be vandens, elektros, o apie 400 tūkst. miesto gyventojų laikomi įkaitais, rašo „The Kyiv Independent“. Gydytojai be sienų teigia, kad humanitarinė padėtis Mariupolyje yra katastrofiška.

Tačiau sekmadienį sutarta, kad vidurdienį gyventojų evakuacija vyks iš naujo.

Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, svarbių netekčių buvo patirta Mikolajeve, mieste pietinėje šalies dalyje, kur Rusijos pajėgos bando judėti Odesos link.

Tačiau per šeštadienį Ukrainos pajėgos nukovė vieną naikintuvą Su-25, du bombonešius Su-34, du kovos lėktuvus Su-30, keturis straigtasparnius ir vieną nepilotuojamą droną.

Gynybos ekspertas dr. Egidijus Papečkys, vertindamas šiuos nuostolius socialiniame tinkle „Facebook“, pavadino juos pribloškiamais. Pasak jo, tai akivaizdžiai rodo, kad Ukrainą pasiekė ir paplito Vakarų valstybių perduoti priešlėktuviniai ginklai. Tai lems, jog rusai turės veikti iš didesnio aukščio ir stengtis neįeiti į šių raketų veikimo zoną, bet tada bus sunku atakuoti taikinius žemėje.

Rusija Ukrainą užuolė vasario 24 dieną, o Vakarai į tai atsakė gausiomis ir skausmingomis ekonominėmis bei finansinėmis sankcijomis Rusijai. Sekmadienis yra vienuoliktoji karo siena.

12.01 | Ukrainą paliko 1,5 mln. gyventojų

Iš Rusijos pajėgų užpultos Ukrainos bėgančių žmonių skaičius viršijo 1,5 mln. ir tai yra „sparčiausiai auganti pabėgėlių krizė“ Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, sekmadienį pranešė Jungtinės Tautos.

10.54 | Apšaudomi evakuotis bandantys žmonės iš Irpinės

„Nexta“, ramdamasi Radio Svoboda, praneša, kad buvo bandoma gyventojus evakuoti iš Irpinės miesto Kijevo srityje, bet prasidėjo apšaudymas.

Really heavy fighting in Irpin right now amid evacuation of residents. Hardly a minute without an explosion. Locals say Russian tanks rolled in overnight. People are desperately scrambling to flee. ~20 buses arrived to take ppl to central railway after Irpin railway was damaged. pic.twitter.com/iS4eP474es