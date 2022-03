Karas Ukrainoje. CŽV įspėja dėl Putino veiksmų: jis piktas ir nusivylęs, bandys sutriuškinti Ukrainą, nepaisydamas civilių

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10.38 | Daugiau nei pusė pabėgėlių – Lenkijoje

Nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą iš Ukrainos į Lenkiją pabėgo apie 1,33 mln. žmonių, pranešė Lenkijos sienos apsaugos agentūra. Jos teigimu, 93 proc. atvykėlių yra Ukrainos piliečiai, 1 proc. Lenkijos piliečiai, o 6 proc. beveik 100 kitų tautų piliečiai.

Agentūra teigia, kad vien antradienį sieną kirto 125 800 žmonių, palyginti su sekmadienio dienos rekordu – 142 300.

Apskritai Ukrainą nuo karo pradžios paliko jau 2,1–2,2 mln. šalies gyventojų.

10.15 | 12 valandų žada nešaudyti

Ukraina patvirtino, kad Rusijos karinės pajėgos sutiko nuo 9 iki 21 val. nutraukti ugnį humanitariniuose koridoriuose.

Ukrainos vicepremjerė Irina Vereščuk patvirtino naujus humanitarinius koridorius, kuriais gali pasitraukti civiliai gyventojai:

10.00 | Skelbia naujus Rusijos pajėgų nuostolius

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad nuo karo pradžios nukovė daugiau nei 12 tūkst. Rusijos karių. Ukrainos kariai sunaikino 49 lėktuvus, 81 sraigtasparnį, 317 tankų, 1070 šarvuočių, 120 artilerijos pabūklų, 56 raketų sistemas, 2 laivus, 482 mašinas, 60 kuro cisternų, 7 bepiločius orlaivius, 28 priešraketinės gynybos sistemas.

09.47 | Išaugo aukų skaičius

Pirmadienį per Rusijos aviacijos ataką Sumuose žuvo 22 žmonės, tarp jų ir trys vaikai. Sumų regiono gubernatorius Dmitrijus Živytskis BBC sakė, kad Rusija naktį subombardavo gyvenamąjį kvartalą miesto šiaurės rytuose, apkaltindamas Rusijos pajėgas „masinėmis žudynėmis“.

BBC jis sakė: „Trys bombos per vieną vakarą... Tai buvo siaubinga naktis“.

Pranešama, kad subombardavus vieną pastatą žuvo devyni žmonės, šeši namai sugriauti visiškai, dar apie 20 – iš dalies. Iš miesto kol kas pavyko evakuoti 5000 žmonių.

09.43 | CVŽ įspėjo dėl Putino veiksmų

Invaziją į Ukrainą iniciavusios Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas planavo per dvi dienas užgrobti Ukrainos sostinę Kyjivą, teigia CŽV vadovas Williamas Burnsas.

Antradienį per Kongreso posėdį W. Burnsas perspėjo JAV įstatymų leidėjus: „Manau, kad Putinas šiuo metu yra piktas ir nusivylęs. Tikėtina, kad jis užsispirs ir bandys sutriuškinti Ukrainos kariuomenę, neatsižvelgdamas į civilių aukas“.

W. Burnsas pridūrė, kad Putinas „daugelį metų virė savo nuoskaudose ir ambicijose“.

Vasario 24-osios invaziją į Ukrainą jis apibūdino kaip Kremliaus lyderio „gilaus asmeninio įsitikinimo“ reikalą.

Savo ruožtu Didžiosios Britanijos Gynybos ministerija tvirtina, kad iki šiol Rusijos pajėgoms nepavyko padaryti reikšmingo proveržio į šiaurę nuo Kyjivo, o Ukrainos pajėgoms, atrodo, pavyksta numušti priešo lėktuvus.

„Kovos į šiaurės vakarus nuo Kyjivo tebevyksta, o Rusijos pajėgoms nepavyksta padaryti jokių reikšmingų proveržių. Atrodo, kad Ukrainos oro gynybai sekėsi kovoti prieš šiuolaikinius Rusijos kovinius lėktuvus, tai neleido jiems pasiekti visiškos oro kontrolės“, – „Twitter“ pranešė ministerija.

