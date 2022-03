Karas Ukrainoje. Charkove girdėti galingi sprogimai, oro pavojus paskelbtas bent penkiuose Ukrainos miestuose

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:39 | Beveik 6000 tūkst. žuvusių Rusijos karių

Ukraina skelbia naujausius, jos teigimu, Rusijos kariuomenei padarytus nuostolius per visą karo eigą nuo vasario 24-osios.

Žuvo 5840 Rusijos kareivių, sunaikinta 30 lėktuvų, 31 sraigtasparnis, 211 tankų, 862 šarvuočių, 85 artilerijos sistemų, 9 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 40 salvinės ugnies paleidimo sistemų, 60 kuro cisternų, 3 bepiločiai orlaiviai, 2 laivai, 355 mašinos, skelbia Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

09:16 | Ginkluotės papildymas Ukrainoje

Ukraina netrukus turėtų gauti daugiau „Stinger“ ir „Javelin“ raketų iš užsienio, taip pat dar vieną Turkijos bepiločių orlaivių „Bayraktar“ siuntą, praneša Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.

„Pagalbos, kurią gauname, kiekis didėja. Šią pagalbą teikiančių šalių skaičius auga. Prisijungia net tie, kuriems tai buvo laikoma neįmanoma. Bus daugiau „Stinger“ ir „Javelin“ raketų. Kelios Vakarų šalys įsipareigojo aprūpinti Ukrainą ginklais, kad atremtų Rusijos invaziją“, – „Facebook“ rašė O. Reznikovas.

08:54 | Beveik pusė milijono pabėgėlių Lenkijoje

Nuo Rusijos invazijos pradžios praėjusį ketvirtadienį į Lenkiją iš Ukrainos atvyko daugiau nei 450 000 žmonių, trečiadienį Lenkijos žiniasklaidai sakė Lenkijos vidaus reikalų viceministras Pawelas Szefernakeris.

Tai 100 000 daugiau pabėgėlių nei skelbta antradienį.

08:45 | Bent 21 žuvęs žmogus

Mažiausiai 21 žmogus žuvo ir 112 buvo sužeisti per apšaudymą Charkove, pranešė miesto meras.

Naktį Ukrainos gynybos pozicijos buvo „nuolat puolamos priešo ugnies, aviacijos, artilerijos ir šaunamųjų ginklų“, – šį rytą savo oficialiame „Facebook“ puslapyje sakė Olehas Sinehubovas.

Anton #Gerashchenko, an advisor to the head of #Ukraine's Ministry of Internal Affairs, published footage in which, according to his information, the building of the regional police department in #Kharkiv is being attacked. pic.twitter.com/pH10cb6rpH — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

08:24 | Stipriai apšaudomas Charkovas

Iš pat ryto antrame pagal dydį Ukrainos mieste Charkove girdėti stiprūs sprogimai. Miestas stipriai apšaudomas jau kelias dienas, ataka nesiliovė ir antradienio naktį.

08:06 | Oro pavojus Kijeve

Kijeve 8 val. ryto skamba oro pavojaus sirenos. Miestas naktį iš antradienio į trečiadienį buvo bombarduojamas.

Nuo pat ryto oro pavojaus aidi ir Prilukuose ir Žitomyre Černigovo regione, bei Piriatine, Poltavos regione, taip pat Dnipre.

07:59 | Baltarusija siunčia daugiau karių prie Ukrainos sienos

Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka antradienį paskelbė įsakęs nusiųsti daugiau karių į šalies pietus, prie sienos su Ukraina. Tačiau jis pridūrė, kad Baltarusijos – artimos Rusijos sąjungininkės – pajėgos esą nedalyvaus puolime Ukrainoje. Jo žodžius cituoja valstybinė naujienų agentūra BelTA.

Šeštą Rusijos invazijos į Ukrainą dieną A. Lukašenka per savo saugumo tarybos posėdį sakė, kad saugoti pietinių rajonų nusiųs penkias taktines kovos grupes.

Šiose grupėse bus šimtai karių, aprūpintų šarvuotosiomis transporto priemonėmis ir artilerija. Sraigtasparniai ir karo lėktuvai jau saugo pietinę sieną, per posėdį informavo A. Lukašenka.

Aiškindamas savo sprendimą nesiųsti karių į pačią Ukrainą, jis pasakė: „Tai ne mūsų darbas.“

A. Lukašenka taip pat sakė, kad siunčia karių į šalies vakarus, prie sienos su Lenkija.

Praėjusią savaitę A. Lukašenka leido Rusijos pajėgoms naudotis Baltarusijos teritorija įsiveržimui į Ukrainą iš šiaurės.

07:41 | Birža lieka uždaryta

Maskvos akcijų birža trečiadienį bus uždaryta trečią dieną iš eilės, praneša „Moscow Times“.

Rusijos brokeriams buvo liepta atmesti užsienio investuotojų pardavimo pavedimus, kol galiausiai birža vėl atsidarys.

07:21 | Chersono meras: vyksta miesto okupacija

Trečiadienį ryte pranešta apie galimai Rusijos kariuomenės užimtą Ukrainos pietinį miestą Chersoną. Kokia tiksli padėtis Chersone, neaišku, tačiau vietos pranešimuose teigiama, kad Rusijos kariuomenė yra gatvėse.

Miesto meras Igoris Kolychajevas vietos radijui sakė, kad Rusijos pajėgos antradienio vakarą užėmė miesto geležinkelio stotį ir uostą, skelbia BBC.

„Dabar vyksta mūšiai ir vyksta mūsų miesto okupacija“, – sakė I. Kolychajevas.

Jo teigimu, per šturmą žuvo daug žmonių, įskaitant Ukrainos karius ir civilius, o vyriausybės pareigūnai dabar stengiasi užtikrinti, kad žmonės galėtų išvykti arba patekti į slėptuves.

07:04 | Susišaudyme pavyko išvengti aukų

Per susišaudymą Rusijos kariams užpuolus Charkovą bei per gaisrą Charkovo ligoninėje pavyko išvengti aukų, praneša Charkovo srities policijos vadas Volodymyras Tymoško. Jo teigimu, per susišaudymą trečiadienį nežuvo nė vienas Ukrainos karys.

„Šiuo metu situacija prie ligoninės kontroliuojama, saugumas sustiprintas“, – sakė jis, praneša Ukrainos žiniasklaida.

Charkovas suniokotas po Rusijos raketų antskrydžio (24 nuotr.) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) +20 Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX) Charkovas (nuotr. SCANPIX)

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Charkovas suniokotas po Rusijos raketų antskrydžio

⚡️This is how #Kharkiv looks in the morning after a hard night under the massive shelling of #Putin's occupiers. pic.twitter.com/pcIkE4rx7s — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

06:36 | Ukrainos ir Rusijos karių kontroliuojamos teritorijos

JAV Karo studijų institutas skelbia žemėlapį, kuriame matyti, kurias Ukrainos teritorijas vis dar kontroliuoja ukrainiečiai, o kurias (pažymėtas raudonai), kaip skelbiama, šiuo metu kontroliuoja į šalį įsiveržę Rusijos kariai.

Assessment of control over the territories of #Ukraine and the main trajectories of military forces as of March 1 3:00 Eastern Time pic.twitter.com/fntl6u1BSR — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

05:43 | Turtus privertė palikti šalyje

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsakymą, draudžiantį rusams išvykti iš šalies su daugiau nei 10 000 JAV dolerių užsienio valiuta, praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida TASS.

Remdamasi dekretu, naujienų agentūra pranešė:

„Nuo kovo 2 dienos bus uždraustas eksportuoti grynuosius užsienio valiuta ir užsienio valiutos priemones, kurių vertė viršija 10 000 USD, skaičiuojant pagal oficialų Rusijos centrinio banko nustatytą valiutos kursą eksporto dieną“.

Šiuo žingsniu bandoma „užtikrinti Rusijos finansinį stabilumą“, teigiama Kremliaus spaudos tarnybos pranešime. Tai Rusijos atsakas į griežtas Vakarų sankcijas Rusijai inicijavus karą Ukrainoje.

05:38 | Puolamas Charkovas

Rusijos kariai nusileido Charkove, antrame pagal gyventojų skaičių Ukrainos mieste, pranešė Ukrainos saugumo tarnyba. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad maždaug 3 valandą nakties vietos laiku Rusijos oro desantininkai nusileido ir pradėjo intensyvias kautynes su Ukrainos pajėgomis.

„Rusijos desantas nusileido Charkove“, – pranešė Ukrainos Valstybinė specialiosios komunikacijos agentūra.

Agentūra nurodė, kad kariai užpuolė karo medicinos klinikinio centro ligoninę ir pridūrė, kad „tarp įsibrovėlių ir Ukrainos gynėjų kilo mūšis“.

2:53 EET❗ Russian paratroopers have landed in Kharkiv. The occupiers attacked the hospital - the Military Medical Clinical Center of the Northern Region. A battle broke out between the invaders and the Ukrainian defenders - SBU. — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 2, 2022

Miestas, kuriame gyvena apie 1,5 milijono gyventojų, buvo apsuptas kelias dienas ir jame žuvo mažiausiai šeši žmonės, kai į regiono administracinį pastatą Laisvės aikštėje antradienį buvo pataikyta, kaip manoma, raketa.

Išpuolis Laisvės aikštėje – didžiausioje Ukrainos aikštėje ir miesto viešojo gyvenimo centre – daugelio ukrainiečių buvo laikomas įžūliu įrodymu, kad Rusijos invazija buvo ne tik smogta kariniams taikiniams, bet ir jų dvasios palaužimas, rašo The Guardian.

05:18 | Stebi suaktyvėjusias Baltarusijos pajėgas

Baltarusija vis aktyviau įsitraukia į Rusijos karą prieš Ukrainą, praneša Ukrainos gynybos ministerija. Ji sako pastebinti sudidėjusį Baltarusijos orlaivių aktyvumą.

„Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iš Baltarusijos teritorijos sistemingai pradėti raketų smūgiai į karinius ir civilinius objektus. Šiandien pažymima, kad Baltarusijos kariai yra kovinėje parengtyje ir yra sutelktose vietose kuo arčiau Ukrainos valstybės sienos. Šią dieną, žvalgybos duomenimis, užfiksuotas didelis orlaivių aktyvumas“, – savo „Facebook“ paskyroje skelbė ministerija.

Be to, ministerijos duomenimis, Rusijos pajėgos artimiausiu metu ruošiasi pradėti plataus masto informacinę ir psichologinę operaciją.

„Jos tikslas – melo pagalba palaužti Ukrainos žmonių ir Ukrainos kariuomenės pasipriešinimą. Naudodamas visiškos dezinformacijos ir civilių gyventojų bauginimo taktiką, priešas bandys sėti paniką ir chaosą“, – įspėjo Gynybos ministerija.

05:10 | Apsuptas Mariupolis

Po antradienio nakties pranešama, kad Rusijos karinės pajėgos apsupo Ukrainos uostamiestį Mariupolį. Jungtinės Karalystės gynybos ministerija taip pat anksčiau pareiškė mananti, kad miestas prie Azovo jūros yra apsuptas kartu su Charkovu šiaurės rytuose ir Chersonu.

Mariupol surrounded, defenders holed up for a last stand. Was there just three weeks ago. Now it's about to be destroyed. https://t.co/tyREVyWQtD — Neil Hauer (@NeilPHauer) March 1, 2022

Kaip teigia Mariupolio meras Vadimas Boychenka, šiuo metu uostamiesčio ligoninėse yra 128 sužeisti asmenys.

04:42 | Smūgiai Ukrainos miestams

Mažiausiai du žmonės žuvo ir trys buvo sužeisti per Rusijos karinių pajėgų antskrydį karinėje bazėje Žitomyre, šiaurės vakarų Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad raketų smūgiai apgadino netoliese esančius gyvenamuosius namus, kai kurie iš jų užsiliepsnojo. Išpuolis įvyko vėlų antradienio vakarą.

Be to, Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka teigia, kad Rusijos karinės pajėgos paleido sparnuotąją raketą į daugiabutį netoli Žitomyro Pavlušenkos ligoninės.

⚡️Russian forces fired a cruise missile at an apartment building nearby Zhytomyr’s Pavlusenko hospital. 2 people are confirmed to have been killed & 3 injured.



Adviser to the Interior Minister Anton Herashchenko says the missile was aimed at the base of Zhytomyr’s 95th Brigade. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Rusijos pajėgos antradienio naktį nusiaubė ir nedidelio Ukrainos miestelio Borodjankos, esančio apie 56 km nuo Kijevo, daugiabučius. Borodjanka – naujausia civilių gyvenama užpulta vieta.

04:34 | JAV uždaro oro erdvę Rusijai

JAV prezidentas Joe Bidenas patvirtino, kad JAV Rusijai uždaro oro erdvę. Tai prezidentas pareiškė antradienio vakarą (ankstyvą trečiadienio rytą Lietuvos laiku) savo kalboje Kapitolijuje, JAV.

J. Bideno teigimu, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turi „sumokėti kainą“ už savo veiksmus Ukrainoje.

„Per savo istoriją mes išmokome šią pamoką – kai diktatoriai nemoka už savo agresiją, jie sukelia dar didesnį chaosą. Jie juda toliau. Be to, išlaidos ir grėsmės Amerikai ir pasauliui nuolat auga.

Štai kodėl buvo sukurtas NATO aljansas, siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą Europoje po Antrojo pasaulinio karo. Jungtinės Valstijos yra Aljanso narė kartu su 29 kitomis valstybėmis. Tai svarbu. Amerikos diplomatija yra svarbi.

Putino karas buvo iš anksto apgalvotas ir neišprovokuotas. Jis atmetė pastangas diplomatijoje. Jis manė, kad Vakarai ir NATO neatsakys. Ir jis manė, kad galėtų mus padalinti čia, namuose. Putinas klydo. Buvome pasiruošę.

Putinas sukėlė smurtą ir chaosą. Nors jis gali gauti naudos mūšio lauke, ilgainiui jis už tai mokės vis didesnę kainą“, – patikino J. Bidenas.

04:21 | Rusijos invazija pereina į naują etapą

Pasak Vakarų kariuomenės pareigūnų, Rusijos invazija į Ukrainą pereina į naują etapą, žadančią mirtinesnes atakas šalies civiliams ir nepaprastai ryžtingai armijai.

Matyti, kad Rusijos vadai atsisako pirmosiomis karo dienomis vyravusio požiūrio žaibiškai smūgiuoti miestus, kurių, jų manymu, ukrainiečiai nebūtų stipriai gynę, teigiama Vašingtone, JAV, įsikūrusio Karo studijų instituto ataskaitoje.

Po daugybės nesėkmių JAV ir sąjungininkių šalių pareigūnai numato, kad Rusija naudos beatodairiškesnę taktiką pasipriešinimui slopinti.

Taip pat numatoma, kad kelias artimiausias dienas Rusijos karinės pajėgos bandys suduoti didžiausius smūgius Ukrainos sostinei Kijevui.

Svarbiausi antradienio įvykiai

► Rusija dvi dienas iš eilės bombardavo antrą pagal dydį Ukrainos miestą Charkovą. Viena rusų raketa pataikė į Charkovo regiono administracijos pastatą. Skelbiama, kad atakos metu žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 35 sužeisti.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Europos Parlamentą. Jis sakė, kad ukrainiečiai moka „didžiausią kainą“, gindami savo laisvę nuo Rusijos agresijos.

► Baltarusijos kariuomenė įžengė į šiaurinį Ukrainos Černigovo regioną.

► Europos Sąjunga antradienį uždraudė Rusijos valstybinės žiniasklaidos priemonėms RT ir „Sputinik“ transliuoti Bendrijoje, taip pat atjungė nuo tarpbankinio susirašinėjimo sistemos SWIFT kai kuriuos šios šalies bankus.

► Rusijos pajėgoms antradienį smogus pagrindiniam televizijos bokštui Ukrainos sostinėje Kijeve žuvo penki žmonės ir dar tiek pat buvo sužeista, pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerija.

► Lenkijoje viešintis Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pareiškė, kad Vakarų šalys neribotą laiką sankcijomis spaus Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimą, šiam įsiveržus į Ukrainą.

► Daugelis diplomatų antradienį išėjo iš salės per Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo kreipimąsi Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje, prisijungdami prie panašaus jo kalbos boikoto per Nusiginklavimo konferenciją Ženevoje.

► Dalijimosi vaizdo įrašais platforma „YouTube“ antradienį pranešė užblokavusi Rusijos žiniasklaidos priemonių RT ir „Sputnik“ kanalų veikimą Europoje, „atsižvelgdama į vykstantį karą Ukrainoje“.

► Kinija pradėjo evakuoti savo piliečius iš Ukrainos, antradienį pranešė valstybinė žiniasklaida, kilus susirūpinimui dėl jų saugumo, tęsiantis Pekino sąjungininkės Rusijos invazijai.

► Per Rusijos inicijuotą karą iš Ukrainos išvyko daugiau nei 500 000 pabėgėlių. 350 000 iš jų šiuo metu yra Lenkijoje.

► Rusijos cenzorius „Roskomnadzor“ ėmė blokuoti puslapius, rašančius apie Rusijos invaziją į Ukrainą. Tarp užblokuotų puslapių – Sibiro naujienų puslapis Taiga.info, Rusijos vadinamą „karinę operaciją“ įvardijęs plataus masto karu.

► Skirtinguose Ukrainos miestuose iš pat ankstaus ryto aidėjo oro pavojaus sirenos. Vietos žiniasklaida praneša apie sirenas, skambančias Vinicoje, Rivnėje, Ternopilyje ir Voluinės srityje. Gyventojai įspėti slėptis.

► Rusijos invazija į Ukrainą atsilieka nuo plano dėl nuožmaus Ukrainos karinių pajėgų ir gyventojų pasipriešinimo, be to, dėl Rusijos įrangos ir logistikos nesklandumų, teigia su JAV žvalgybos duomenimis susipažinęs JAV senatorius Chrisas Murphy.

► Rusijos karinės pajėgos puolė Ukrainos pietuose esantį miestą Chersoną. Miesto meras Igoris Kolykhayevas pranešė, kad miestą blokuoja Rusijos kariuomenė.

► Iš Kijevo šiaurės juda maždaug 64 km ilgio Rusijos karinės technikos konvojus, rodo JAV kompanijos „Maxar“ padarytos nuotraukos. Jis reikšmingai ilgesnis nei 17 km konvojus, apie kurį buvo pranešta anksčiau pirmadienį.