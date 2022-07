Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:32 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 38 550 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 220 lėktuvų, 188 sraigtasparnius, 1691 tanką, 3892 šarvuočius, 851 artilerijos pabūklą, 248 raketų sistemas, 15 laivų, 2767 mašinas, 693 bepiločius orlaivius, 113 priešraketinės gynybos sistemų, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas, 70 specialiosios įrangos vienetų bei 167 sparnuotąsias raketas.

09:57 | Ukrainos atsargos generolas įvardijo svarbiausią strateginę rusų klaidą

Interviu leidiniui „Obozrevatel“ Ukrainos atsargos generolas leitenantas, buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko pavaduotojas Igoris Romanenka pakomentavo Didžiosios Britanijos žvalgybos pareiškimą apie lėtėjantį Rusijos pagreitį. Jo manymu, nors Rusijos puolimo tempas tikrai lėtėjas, tuo dar anksti džiaugtis.

„Kita mūsų užduotis gynybinėje operacijoje – sustabdyti priešą visoje fronto linijoje. Tai labai svarbu. Jeigu galėtume tai padaryti, pastatyti juos į gynybą per visą frontą, tada galėtume kalbėti apie etapo pabaigą“, – sakė atsargos generolas.

Jei JAV Ukrainai tiektų ne tik trumpo nuotolio, bet ir ilgesnio nuotolio – 300 km – raketų sistemas HIMARS, Ukrainos ginkluotosios pajėgos galėtų dar efektyviau pataikyti į rusų pajėgų sandėlius, akcentavo I. Romanenka. Tai, jo teigimu, turėtų strateginės reikšmės.

„Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl priešas pralaimėjo pirmąją strateginę puolimo operaciją, buvo valdymo ir logistikos klaidos. Buvo daug kariuomenės grupuočių, kurios įsiverždavo į Ukrainos teritoriją, ir visomis jomis vadovavo generalinis štabas Maskvoje. Tai neteisinga, tarsi mušti išskėstais pirštais.

Logistikos problemų kilo dėl to, kad šioms grupuotėms buvo išduota amunicija, kuras ir kt., kad visus klausimus jie galėtų išspręsti per savaitę. Bet kadangi blickrygas žlugo ir nepavyko, tolesnis aprūpinimas – kuru, maistu, amunicija – nebuvo vykdomas. Logistika buvo nepatenkinama“, – sakė atsargos generolas.

I. Romanenka pažymėjo, kad Rusijos Federacijos problemos su logistika padėjo Ukrainos kariuomenei. Ukrainos ginkluotosios pajėgos privertė užpuolikus pasitraukti iš šalies šiaurinių regionų. Po to priešas turėjo persigrupuoti ir eiti iš rytų ir pietų.

„Dabar su savo didelio tikslumo HIMARS trikdome priešo vadovavimo ir valdymo sistemą bei logistiką, prasidėjus plataus masto karui, patys rusai šiose srityse nedirbo gerai, tačiau padarė išvadas ir pataisė“, – sakė I. Romanenka.

09:20 | JK žvalgyba: Rusijai tenka rinktis tarp Donbaso ir Chersono

Didžiosios Britanijos karinės žvalgybos duomenimis, Rusijai sunkiai sekasi išlaikyti veiksmingą puolamąją kovinę galią ir problema greičiausiai tampa vis opesnė.

Rusijos karinės pajėgos susiduria ne tik su rimtu personalo trūkumu, bet ir su dilema – dislokuoti atsargas Donbase ar mėginti apsiginti nuo Ukrainos kontratakų pietvakarių Chersono srityje.

JK gynybos ministerija pridūrė, kad Rusijos tikslas yra užgrobti visą Donecką ir nors jos pajėgos vis dar gali įgyti daugiau teritorinių laimėjimų, rusų „operacijos tempas ir pažangos greitis greičiausiai bus labai lėtas“.

