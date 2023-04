Judrioje gatvėje sutrikus sveikatai vairuotoja atsitrenkė į stulpą

Avarija ties sankryža su Ukmergės gatve įvyko 18.40 val. Moters vairuojamas automobilis prie perėjos užlėkė ant saugumo salelės ir atsitrenkė į šviesoforo stulpą. Dėl avarijos buvo išsijungę visi šviesoforai judrioje sankryžoje.

Praeiviams kilo įtarimų, kad moteris gali būti apsvaigus nuo alkoholio, tačiau šie įtarimai atvykus policijai nepasitvirtino. Moteris buvo visai blaivi.

Vairuotojai prireikė medikų pagalbos. Pirminiais duomenimis, avarija įvyko sutrikus vairuotojos sveikatai. Be to per avariją moteris dar ir susižeidė – susitrenkė galvą.