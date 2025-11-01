 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jonavoje dingo moteris: sūnus prašo pagalbos

Papildyta 22.29 val.
2025-11-01 22:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 22:21

Jonavoje dingo Rūta Vaikšnorienė. Apie jos dingimą žinią socialiniuose tinkluose pasidalino sūnus.

Jonavoje dingo moteris. BNS Foto

Jonavoje dingo Rūta Vaikšnorienė. Apie jos dingimą žinią socialiniuose tinkluose pasidalino sūnus.

REKLAMA
0

Kaip nurodo jonavietis Erikas Vaikšnoras, jo mama turi sveikatos problemų, dėl ko gali kalbėti nebūtus dalykus, kabinėtis prie žmonių.

R. Vaikšnorienė, gimusi 1965 m., apsirengusi juodai, gali vilkėti striuke su gobtuvu, juodomis kelnėmis.

Su savimi gali turėti mažą pilką rankinę.

Moters buvimo vieta gali būti Jonavos, Ukmergės apylinkės.

Mačiusių ar ką nors žinančių prašoma pranešti „Facebook“ žinute E. Vaikšnorui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų