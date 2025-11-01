Jonavoje dingo moteris: sūnus prašo pagalbos

Kaip nurodo jonavietis Erikas Vaikšnoras, jo mama turi sveikatos problemų, dėl ko gali kalbėti nebūtus dalykus, kabinėtis prie žmonių.
R. Vaikšnorienė, gimusi 1965 m., apsirengusi juodai, gali vilkėti striuke su gobtuvu, juodomis kelnėmis.
Su savimi gali turėti mažą pilką rankinę.
Moters buvimo vieta gali būti Jonavos, Ukmergės apylinkės.
Mačiusių ar ką nors žinančių prašoma pranešti „Facebook“ žinute E. Vaikšnorui.
