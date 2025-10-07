Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja visus: antradienį visoje Lietuvoje kauks sirenos

2025-10-07 06:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 06:16

Antradienį visoje Lietuvoje kauks sirenos –  bus tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Šis sistemos testavimas yra dalis šalyje vykstančių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas“.

Perspėjimo sistema (tv3.lt koliažas)

0

Anot PAGD, garsinis signalas bus įjungtas 11.52 val. ir truks 3 minutes. Sirenoms nustojus kaukti, per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei per regionines ir vietines radijo stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos.

Vykdant Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą, gyventojams taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus.

Departamento duomenimis, šiuo metu šalyje yra 1163 perspėjimo sirenos. Sirenomis perspėjami 69 proc. visų Lietuvos gyventojų.

ELTA primena, kad pirmadienį Lietuvoje prasidėjo beveik savaitę truksiančios didžiausios Nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.

Antrus metus vyksiančias pratybas koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas.

Šių pratybų metu bus tikrinama, kaip valstybės institucijos yra pasiruošusios veikti mobilizacijos metu.

Pratybose dalyvaus apie 1,2 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių atstovų bei apie 1 tūkst. savanorių.

