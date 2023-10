Įspėja naudojančius „Messenger“: problema tarsi iš giedro dangaus – nebegali siųsti žinučių

Skaitytojas naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad buvo užblokuotas susirašinėjime 24 valandoms po to, kai parašė faktinio turinio žinutę ir sulaukė pranešimų:

„This message was removed because it didn't follow our Community Standards“ (liet. ši žinutė buvo pašalinta, nes ji neatitiko mūsų bendruomenės standartų).

„You can't send messages for 23 hours. Something you sent in a chat went against our Community Standards“ (liet. Jūs negalite siųsti žinučių 23 valandas. Kai kas, ką siuntėte susirašinėjime, neatitiko mūsų bendruomenės standartų).

Vartotojai praneša esantys blokuojami grupėse, kuriose galima prisijungti prie pokalbių kambarių skirtingomis temomis. Šiuo atveju susirašinėjimo nariai buvo blokuojami grupėje, kuri aptarinėjo konkretų įvykį feisbuke („Event“).

REKLAMA

REKLAMA

Skaitytojas negalėjo siųsti žinučių ne tik minėtoje susirašinėjimo grupėje, bet visų „Facebook Messenger“ žinučių.

Skaitytojas pasakoja, kad pats susidūrė su situacija, kai išsiųstos žinutės grupių chatuose (susirašinėjimuose) būdavo pašalinamos ir tada po kokios trečios žinutės susirašinėjimo dalyviai parai blokuojami nuo viso „Facebook Messenger“.

REKLAMA

Kai galimybė susirašinėti grįžo, taip ir liko neaišku, kodėl susirašinėjimas buvo blokuotas. Skaitytojas teigia nerašęs nieko, kas prieštarautų „Facebook“ standartams, ar turėtų politinę potekstę. Galimai tai buvo techninio pobūdžio gedimas.

Ekspertas pataria, ką daryti

Komunikacijos ekspertas Jaunius Špakauskas pažymi, kad apribojimai arba blokavimai socialiniame tinkle „Facebook“ nėra reti, o prasidėjus karui Ukrainoje jų dar padaugėjo.

REKLAMA

REKLAMA

„Kas yra gana dažna praktika, kad, ypač karo kontekste, dėl trolių ir kt. gali būti laikinai apribotas (kelioms dienoms, kartais savaitėms) naudojimasis feisbuku apskritai. Gali būti tik pasyviu stebėtoju, nieko negali post’inti, komentuoti ir t.t.“, – komentuoja J. Špakauskas.

Vis dėlto apriboti arba blokuoti paskyros be priežasties ir neinformavęs „Facebook“, anot komunikacijos eksperto, neturėtų. Antra vertus, bet kuris technologinis produktas nėra apsaugotas nuo sutrikimų ar gedimų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kadangi „Messenger“ yra „Facebook“ produktas, gali būti kažkokia sąveika dėl to. Pavyzdžiui, žmogus tiesioginės konferencijos metu parašė kažkokį komentarą, pažeidžiantį taisykles. Kas nors pareportino ir jis laikinai yra suspenduotas“, – teigia J. Špakauskas.

„Feisbukas niekada nesuspenduoja ir blokuoja vartotojų jų neinformavęs. Žmogus tikrai turi gauti pranešimą“, – priduria jis.

Anot pašnekovo, „Facebook“ informuoja vartotoją ir kitais atvejais, pavyzdžiui, jei kažkas parėmė paskyrą.

REKLAMA

Būna, kad socialinių tinklų paskyros užsikrečia virusais. Tiesa, pats „Facebook“ problemą dažniausiai sutvarko.

Vis dėlto šiuo atveju komunikacijos ekspertas nukentėjusiam vartotojui pataria apie problemą pranešti pačiam „Facebook“.

„Feisbukas turi live chat (liet. gyvo pokalbio) funkciją, kai gali gyvai kalbėtis su feisbuko pagalba ir pranešti apie paskyrą. Mano patarimas būtų tai daryti būtent iš savo paskyros. Žmogus, su kuriuo skaitytojas kalbės, iš karto matys, iš kokios paskyros jam rašo“, – pataria J. Špakauskas.

REKLAMA

Dar vienas būdas pranešti apie problemą

Suprasti, kad galėjote būti užblokuoti „Facebook Messenger“, galima keliais būdais, rašo tinklaraštis „MoreLogin“:

laikinai negali išsiųsti žinučių;

visiškai negalite siųsti žinučių per „Facebook“;

jums buvo apribota galimybė siųsti žinutes kitiems asmenims.

Tinklaraštyje taip pat siūloma išspręsti problemą, atlikus šiuos žingsnius.

Reikia nueiti į „Facebook“ programėlę. Paspausti „Helps and Support (liet. pagalba ir palaikymas). Paspausti „Report a Problem“ (liet. pranešti apie problemą). Pasirinkti „Messenger“ arba „CHat“ parinktį. Parašyti ir paaiškinti apie problemą arba prisegti ją įrodančią ekrano nuotrauką. Palaukti, kol „Facebook“ problemą pašalins.

Siekiant išvengti apribojimų ateityje, socialinių tinklų specialistai pataria susikurti stiprų „Facebook“ slaptažodį, nesijungti iš daugybės skirtingų vietovių, periodiškai atnaujinti programėlę ir, žinoma, laikytis bendruomenės standartų: nesiųsti žinučių su smurto, pornografijos ir kitu nepageidaujamu turiniu.