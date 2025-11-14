 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš estų – kartūs klausimai Rugininei dėl Žemaitaičio

2025-11-14 12:03 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 12:03

Taline viešinti ministrė pirmininkė Inga Ruginienė iš Estijos žurnalistų sulaukė klausimo apie vieno iš koalicijos partnerių, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su Vengrijos užsienio reikalų ministru. Premjerė patikino, jog Lietuvos užsienio politiką formuoja prezidentas ir Vyriausybė. Tuo metu įvairaus lygio politikų, Vyriausybės vadovės teigimu, yra visose šalyse. 

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Roberto Riabovo)

Taline viešinti ministrė pirmininkė Inga Ruginienė iš Estijos žurnalistų sulaukė klausimo apie vieno iš koalicijos partnerių, „Nemuno aušros" lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su Vengrijos užsienio reikalų ministru. Premjerė patikino, jog Lietuvos užsienio politiką formuoja prezidentas ir Vyriausybė. Tuo metu įvairaus lygio politikų, Vyriausybės vadovės teigimu, yra visose šalyse. 

0

„Užsienio politiką formuoja prezidentas ir Vyriausybė. Mes turime aiškius tikslus ir aiškų darbo planą. Ukraina ir Ukrainos parama yra vienas iš prioritetų (…). Turime įvairių politikų. Man atrodo, ir Estija, ir Latvija Seime turi įvairaus lygio politikų, bet labai svarbu, kaip susišneka aukščiausi valstybės vadovai“, – Taline surengtos spaudos konferencijos metu kalbėjo I. Ruginienė. 

