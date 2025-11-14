Iš estų – kartūs klausimai Rugininei dėl Žemaitaičio

„Užsienio politiką formuoja prezidentas ir Vyriausybė. Mes turime aiškius tikslus ir aiškų darbo planą. Ukraina ir Ukrainos parama yra vienas iš prioritetų (…). Turime įvairių politikų. Man atrodo, ir Estija, ir Latvija Seime turi įvairaus lygio politikų, bet labai svarbu, kaip susišneka aukščiausi valstybės vadovai“, – Taline surengtos spaudos konferencijos metu kalbėjo I. Ruginienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!