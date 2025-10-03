Ignotas Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų

„Mačiau ir man labai gaila dėl tų pasisakymų. Manau, kad pats kultūros ministras praneš apie savo sprendimą labai greitai“, – žurnalistams penktadienį sakė premjerė.
„Tada nebereikės koalicinės tarybos. (...) Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas“, – pridūrė ji.
Sako, kad kalbos nepriimtinos
Politikė tvirtino, kad naujienų portalui „Lrytas“ išsakytos ministro mintys apie Ukrainą ir Rusijos aneksuotą Krymą yra nepriimtinos.
„Tai, kas įvyko šiandien ryte, yra visiškai nepriimtina nei man asmeniškai, nei visai koalicijai. Tai reiškia, kad bus atitinkami sprendimai“, – pabrėžė ji, pridurdama, kad penktadienį su „aušriečiu“ asmeniškai dar nesikalbėjo.
I. Adomavičiui traukiantis iš pareigų, Vyriausybės vadovė nurodė, kad bus skiriamas laikinasis ministras ir ieškoma naujos kandidatūros į šį postą.
„Dabar kalbėsime apie, turbūt, kas laikinai galės vadovauti ministerijai“, – nurodė I. Ruginienė.
I. Ruginienė taip pat patvirtino, kad naują kultūros ministrą siūlys „Nemuno aušra“: „O aš rinksiuos“.
Pasisakė apie Krymą, kelia klausimą dėl kompetencijų
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
