TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ignotas Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų

2025-10-03 13:51 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-03 13:51

 Premjerė Inga Ruginienė sako, kad kultūros ministras Ignotas Adomavičius netrukus turėtų pranešti apie sprendimą trauktis iš pareigų.

Ignotas Adomavičius BNS Foto
8

 Premjerė Inga Ruginienė sako, kad kultūros ministras Ignotas Adomavičius netrukus turėtų pranešti apie sprendimą trauktis iš pareigų.

33

„Mačiau ir man labai gaila dėl tų pasisakymų. Manau, kad pats kultūros ministras praneš apie savo sprendimą labai greitai“, – žurnalistams penktadienį sakė premjerė.

„Tada nebereikės koalicinės tarybos. (...) Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas“, – pridūrė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sako, kad kalbos nepriimtinos

Politikė tvirtino, kad naujienų portalui „Lrytas“ išsakytos ministro mintys apie Ukrainą ir Rusijos aneksuotą Krymą yra nepriimtinos. 

„Tai, kas įvyko šiandien ryte, yra visiškai nepriimtina nei man asmeniškai, nei visai koalicijai. Tai reiškia, kad bus atitinkami sprendimai“, – pabrėžė ji, pridurdama, kad penktadienį su „aušriečiu“ asmeniškai dar nesikalbėjo.

I. Adomavičiui traukiantis iš pareigų, Vyriausybės vadovė nurodė, kad bus skiriamas laikinasis ministras ir ieškoma naujos kandidatūros į šį postą.

„Dabar kalbėsime apie, turbūt, kas laikinai galės vadovauti ministerijai“, – nurodė I. Ruginienė.

I. Ruginienė taip pat patvirtino, kad naują kultūros ministrą siūlys „Nemuno aušra“: „O aš rinksiuos“.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais

Pasisakė apie Krymą, kelia klausimą dėl kompetencijų

ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

durnynas vyksta konkretus
durnynas vyksta konkretus
2025-10-03 13:57
tai streikas bus ar nebus dabar, kaip gi čiurlionio jūra?
Atsakyti
Skystimas
Skystimas
2025-10-03 13:57
Išėdė pilkoji masė...
Atsakyti
Ministrlgbt+
Ministrlgbt+
2025-10-03 14:02
Siulau ta ciles vaiku myletoja barstoskeviciu, pqts tinkamiausias, o jei ir kalejime dabar tai praeitoj konservu kadencijoj vienas dirbo is kalejimo, bus pirmas is kalejimo ministras
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (33)
