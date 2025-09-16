Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Galiausiai pripažino: NATO naikintuvai Lietuvoje 5 kartus ieškojo neatpažinto objekto

2025-09-16 16:16 / šaltinis: BNS
2025-09-16 16:16

Praėjusią savaitę NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai Lietuvoje penkis kartus ieškojo neatpažintų objektų, dar keturis kartus kilo palydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

Rusijos oro erdvę sudrebino Ukrainos dronai: oro uostai turėjo apriboti veiklą (nuotr. SCANPIX)

Praėjusią savaitę NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai Lietuvoje penkis kartus ieškojo neatpažintų objektų, dar keturis kartus kilo palydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

6

Rugsėjo 9 dieną NATO naikintuvai kilo atpažinti nežinomo objekto, galimai įskridusio iš Baltarusijos ir skridusio vakarų kryptimi.

Naikintuvams nuvykus į nurodytą poziciją, jokio skraidančio objekto neaptikta – nei vizualiai, nei naikintuvų radarais.

Rugsėjo 10 dieną NATO orlaiviai tris kartus skrido išžvalgyti vietovę ir ieškoti neatpažinto objekto.

Remdamasis šaltiniais NATO, vokiečių leidinys „Bild“ pranešė, kad tądien du neatpažinti orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę. Be to, naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją į Lenkiją įskrido apie dvi dešimtys bepiločių orlaivių.

Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tvirtino, kad rugsėjo 10-osios rytą Lietuva oro erdvės pažeidimų nefiksavo. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė apie tai irgi neturintis informacijos bei pridūrė, kad net solidūs leidiniai kartais daro klaidų.

Rugsėjo 14 dieną NATO naikintuvai vėl kilo atpažinti galimai skraidančio objekto, įskridusio į Lietuvą iš Baltarusijos. Tuomet taikinio skrydžio rajone aptikti tik debesys.

KAM duomenimis, rugsėjo 8 –14 dienomis NATO lėktuvai dar keturis kartus lydėjo skrydžio taisykles pažeidusius rusų orlaivius.

Rugsėjo 9 dieną atpažintas ir palydėtas rusų transporto lėktuvas IL-76, keleivinis lėktuvas TU-154 bei žvalgybinis IL-20.

Rugsėjo 13 dieną NATO orlaiviai skrido atpažinti rusų naikintuvo SU-35S, keleivinio lėktuvo TU-154.

Dalis rusų lėktuvų skrido neįsijungę radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru dažniausiai palaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

.................... omg
.................... omg
2025-09-16 16:21
Čia pat tyliai ir kukliai paslėptas straipsnis TV3 kamputyje (kad niekas nematytų?) : Lenkijoje oficialiai paskelbta - „Rzeczpospolita“: namo stogą pramušė pačių lenkų F-16 paleista raketa, o ne rusų dronas", - bet mūsų tepilai ir tepilus apšildanti Padlauskaitės šutvė dar vis su rusų dronais kaunasi :DD
