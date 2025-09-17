Kalendorius
Lietuva > Kriminalai

Gaisras Klaipėdoje: nukentėjo žmogus

2025-09-17 19:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-17 19:12

Ketvirtadienį vakare Klaipėdoje kilo gaisras, kurio metu nukentėjo žmogus.

Ketvirtadienį vakare Klaipėdoje kilo gaisras, kurio metu nukentėjo žmogus.

0

Apie tai pranešė Bendrasis pagalbos centras. Pranešime nurodoma, kad  pranešimas gautas šiandien 18.48 val., pranešimo metu nurodyta, kad Klaipėdoje, Taikos pr. 78 kilo gaisras. Gaisro metu nukentėjo žmogus.

Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

