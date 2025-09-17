Gaisras Klaipėdoje: nukentėjo žmogus

Apie tai pranešė Bendrasis pagalbos centras. Pranešime nurodoma, kad pranešimas gautas šiandien 18.48 val., pranešimo metu nurodyta, kad Klaipėdoje, Taikos pr. 78 kilo gaisras. Gaisro metu nukentėjo žmogus.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
