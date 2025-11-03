Futbolininko Chveduko mirties aplinkybės toliau bus nagrinėjamos Kauno teisme

Marijampolės apylinkės teismas kaltu dėl neatsargaus 33 metų K. Chveduko gyvybės atėmimo buvo pripažinęs kitą futbolininką 23 metų Edą Lietuvininką. Tuo metu žuvusiojo artimieji prašė kaltininko veiksmus vertinti kaip tyčinį nužudymą.
Dabar visus klausimus spręs Kauno apygardos teismas, prieš tai buvęs nuosprendis dėl neatsargaus gyvybės atėmimo panaikintas. Juo E. Lietuvininkas buvo nubaustas lygtine laisvės atėmimo bausme.
K. Chvedukas yra buvęs Lietuvos rinktinės futbolininkas, paskutiniaisiais metais jis rungtyniavo savo gimtojo miesto „Marijampolė City“ komandoje, buvo jos kapitonas. K Chvedukas didelę karjeros dalį praleido „Sūduvos“ ekipoje, su ja 2017-aisiais tapo Lietuvos čempionu, 2009-aisiais iškovojo LFF taurę bei LFF supertaurę.
Per savo karjerą jis taip pat žaidė Lenkijos, Kroatijos, Maltoje, Suomijos, Airijos klubuose.
Mirtimi pasibaigęs dviejų jaunų vyrų konfliktas įvyko 2023 m. birželio 18-osios rytą, gatvėje Marijampolėje.
Kaip skelbė prokuratūra, kaltinamasis, nukentėjusiojo necenzūriniais žodžiais ir išsireiškimais išprovokuoto konflikto metu, ranka sudavė vieną smūgį jam į veido sritį.
Po suduoto smūgio marijampolietis pargriuvo, susitrenkė galvą į šaligatvio trinkeles ir prarado sąmonę. Manoma, kad kaltinamasis nukentėjusiojo žodžius suprato kaip realią grėsmę, todėl smūgiuodamas bandė gintis.
Atvykus greitajai medicinos pagalbai nukentėjusysis atgavo sąmonę ir į gydymo įstaigą vykti atsisakė. Marijampolietis grįžo namo, tačiau jo gyvybė dėl kritimo metu patirtų sužalojimų tą pačią dieną užgeso.
Prokuratūra teigė, kad ikiteisminis tyrimas buvo sudėtingas, tyrimo metu ne kartą keitėsi inkriminuojamos nusikalstamos veikos kvalifikacija. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas mirties priežasčiai nustatyti, kiek vėliau nusikalstama veika buvo kvalifikuojama kaip nužudymas. Dar vėliau, galutinai įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis, baudžiamoji byla teismui perduota smūgį sudavusį vyrą kaltinant neatsargiu gyvybės atėmimu.
