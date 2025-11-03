 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Druskininkų policija ieško dingusio vyro

2025-11-03 14:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 14:45

Druskininkų policija ieško dingusio be žinios Jono Molio (gim. 1962 m.).

Druskininkų policija ieško dingusio vyro (nuotr. Policijos)

Druskininkų policija ieško dingusio be žinios Jono Molio (gim. 1962 m.).

0

Kaip pranešė policija, artimieji su vyrui negali susisiekti nuo rugsėjo mėnesio pabaigos.

J. Molis yra apie 170 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, ant veido turi keletą pastebimų randų, buvo užsiauginęs trumpą barzdelę. Vyras, išeidamas, galimai vilkėjo tamsios spalvos drabužius ir nešiojo vasarinę kepurę.

Policijos pareigūnai apklausė šeimos narius, kaimynus, žvalgė miškingas teritorijas, vandens telkinių pakrantes, aplink esančius parkus su bepilote skraidykle (dronu) ir tarnybiniais šunimis.

Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, prašome skubiai informuoti Druskininkų PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liną Rupeikienę tel. nr. +370 600 56946, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

