Bundesvero generolas: su DHL lėktuvo katastrofa Vilniuje gali būti susijusi Rusija

Tokią nuomonę Vokietijos televizijos kanalo ARD laidoje „Maischberger“ išsakė Bundesvero generalinis inspektorius Carstenas Breueris.

Į laidos vedėjos klausimą, ar šis incidentas gali būti testas ieškant silpnų, pažeidžiamų vietų, Breueris atsakė teigiamai: „Taip, visiškai“.

Anot generolo, Putinas sudaro hibridinę situaciją – „jau ne visai taika ir dar ne visai karas“. Jis „juda šioje pilkojoje zonoje“, tikrindamas, kiek toli gali nueiti, ir numatydamas žingsnius, kuriuos bus pasirengęs žengti, jei manys, kad tai būtina ar reikalinga.

Komentuodamas prognozę, pagal kurią Rusija gali užpulti NATO po 5-8 metų, generalinis inspektorius pažymėjo, kad tai – ekspertų išvados, grindžiamos įvairiais duomenimis.

REKLAMA

REKLAMA

Ankstų pirmadienio rytą netoli Vilniaus oro uosto nukrito ir sudužo Vokietijos įmonės DHL krovininis lėktuvas.

Per avariją žuvo 48 metų pilotas, Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atsitikimas. Bet policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsiminė, kad nereikėtų atmesti ir teroro akto versijos.