Biudžeto dotaciją gaus 11 partijų, didžiausios – konservatoriams ir valstiečiams

Šių metų pirmojo pusmečio dotaciją Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) planuoja paskirstyti ketvirtadienį, valdantieji konservatoriai gaus per 812 tūkst. eurų. Opoziciniams valstiečiams teks per 518 tūkst. eurų, opoziciniams socialdemokratams – per 399 tūkst. eurų.

Valdantysis Liberalų sąjūdis pretenduoja į daugiau kaip 239 tūkst. eurų dotaciją, opozicinė Darbo partija – per 226 tūkst. eurų, valdančioji Laisvės partija – per 149 tūkst. eurų.

Seime kelis vienmandatėse apygardose išrinktus atstovus turinti Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga gaus per 147 tūkst. eurų, Lietuvos regionų partija – per 98 tūkst. eurų, partija „Laisvė ir teisingumas“ – per 81 tūkst. eurų. Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) gaus 77 tūkst. eurų dotaciją.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ buvo įkurta jau po Seimo rinkimų 2020 metais ir dotaciją ji gauna pagal kitą straipsnį – kaip turinti Seimo frakciją. Demokratai gaus 176 tūkst. eurų dotaciją.

Partijos gaus analogiškas sumas kaip ir praėjusių metų antrą pusmetį, nes naujausi savivaldos rinkimai dotacijų skaičiavimo dar nepakoregavo. Įstatymas numato, kad dotacijos skaičiuojamos pagal Seimo, savivaldybių tarybų rinkimų, Europos Parlamento rinkimų, kuriuose išrinktų kandidatų įgaliojimai nėra nutrūkę, rezultatus:

Savivaldybių tarybų rinkimai vyko kovo 5 dieną, tačiau senosios tarybos dar dirba iki balandžio vidurio. Naujai išrinktos tarybos į posėdžius rinksis nuo balandžio 11 dienos iki mėnesio pabaigos.

Iš viso partijoms biudžete šiemet skirta 5,8 mln. eurų, vienas balsas per praėjusius Seimo, savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimus 2 proc. barjerą rinkimuose perkopusioms partijoms atneš 0,59 euro.

Demokratams pinigai skiriami pagal kitą įstatymo straipsnį, kuris numato, kad po Seimo rinkimų įregistravus naują partiją, kuri turi frakciją Seime, jai skiriami biudžeto asignavimai. Jie paskaičiuojami pagal specialią formulę: pernykštę mažiausią partijai tekusią asignavimų dalį ir frakcijos narių skaičių.