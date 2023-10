Aukščiausiasis Teismas imasi dar vienos Panevėžio mero bylos

Minėtus asmenis pirmosios instancijos teismas buvo pripažinęs kaltais dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi veikiant bendrininkų grupėje, o apeliacinės instancijos teismas – išteisinęs.

Kasaciniu skundu prašoma panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo išteisinamąjį nuosprendį bei palikti galioti pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį.

Šiaulių apygardos teismas 2022 metų sausio 24 dienos nuosprendžiu šiuos teisiamuosius pripažino kaltais dėl to, kad, būdami valstybės tarnautojais, veikdami bendrininkų grupėje, jie piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdami asmeninės naudos R. M. Račkauskui. Trečiojo kaltinamojo – reklamos agentūros vadovo Mariaus Vaupšo – atžvilgiu baudžiamoji byla buvo nutraukta jam mirus.

Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu buvo pripažinta, kad Panevėžio miesto meras, talkinant savo patarėjai G. Maskoliūnienei, davė neteisėtus nurodymus Panevėžio miesto savivaldybės administracijos tarnautojams.

Bylos duomenimis, buvo siekiama, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos organizuojamus viešinimo ir komunikacijos srities viešųjų pirkimų konkursus laimėtų su M. Vaupšu susijusi įmonė „Lukrecijos reklama“. Su M. Vaupšu iš anksto buvo suderintos perkamų paslaugų apimtys, techninės specifikacijos, paslaugų kainos.

Be to, bylos duomenimis, buvo susitarta ir dėl tolesnio bendradarbiavimo, tai yra, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir ateityje iš M. Vaupšo atstovaujamos bendrovės pirks konsultacines paslaugas. Be oficialiai savivaldybės nupirktų paslaugų, R. M. Račkauskui buvo suteikta ir asmeniškai, kaip politikui, naudingų konsultacijų ruošiantis 2019-ųjų metų savivaldybių merų rinkimams.

Praeitą savaitę LAT paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį Panevėžio merui byloje dėl prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo.