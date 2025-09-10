Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Artimieji ir policija ieško 24-erių Pijaus: jaunuolis išėjo į Lenkijos pusę

2025-09-10 16:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 16:51

Vilniaus rajone, Rudaminoje, dingo 24 metų Pijus Švarcas. Vaikinas išėjo iš namų ir negrįžo. Jo artimieji turi žinių, kad jaunas vyras pėsčiomis eina Lenkijos link.

Dingo Pijus Švarcas (tv3.lt koliažas)

Vilniaus rajone, Rudaminoje, dingo 24 metų Pijus Švarcas. Vaikinas išėjo iš namų ir negrįžo. Jo artimieji turi žinių, kad jaunas vyras pėsčiomis eina Lenkijos link.

0

Kaip skelbia dingusiojo artimieji, P. Švarcas iš namų Rudaminoje išėjo rugsėjo 10 d. 5 val. 30 min. Vyras namuose paliko beveik visus savo daiktus ir laiškelį.

Paliko visus savo daiktus, telefonus, pinigus bei šunį. Parašė laiškelį, kad turi išvykti“, – skelbiama įraše feisbuke. 

Žmonės matė judantį Lenkijos link

P. Švarco artimieji gavo informacijos, kad vyras buvo du kartus pastebėtas – kaip nurodė jo sesuo, naktį ir ryte. Pirminiais duomenimis, P. Švarcas keliauja pėsčias, jis juda Lenkijos link.

„Atsirado žmogus, teigiantis, kad nakties metu (iš 9 į 10 d.) bendravo su Pijumi, jis turėjo ketinimų vykti link Lenkijos autostopu. Toliau prašome susisiekti, jei pastebėsite jį. Labai ačiū“, – kiek anksčiau rašė dingusiojo sesuo.

Paskutinį kartą jis pastebėtas Pagiriuose.

Nors iš pradžių skelbta, kad vyras nepasiėmė jokių daiktų, galimai jis su savimi kai ką turi.

„Sakė degalinėje, kad jis nusipirko pavalgyti, tai kažką turi“, – svarsto sesuo.

Jo teigimu, tai pirmas kartas, kai brolis dingsta nieko nesakęs. Artimieji neatmeta, kad jaunas vyras turi psichologinių problemų, tačiau apie ketinimus išvykti nebuvo užsiminęs.

Dingusiojo požymiai

Kaip nurodo artimieji, P. Švarcas galėjo būti apsirengęs tamsiais juodais arba pilkais šortais žemiau kelių, juodais sportbačiais, tamsiais marškinėliai, galbūt ir margu megztiniu.

Tatuiruota jo visa kairė ranka. Su savimi tikriausiai turi juodą kuprinę.

„Policija informuota ir daro viską, ką gali, tačiau prašome visuomenės pagalbos. Jeigu neseniai matėte, pavėžėjote ar kitaip su juo bendravote labai prašome visų susisiekti bendruoju pagalbos telefonu“, – pagalbos prašymu dalinasi dingusiojo sesuo. 

Ji taip pat nurodo, kad pastebėjus ar mačius dingusįjį susisiekti galima telefonais: +37061598615 ir +37067955016.

