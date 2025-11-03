 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytaus policija prašo pagalbos – vidury dienos dingo paauglė: išėjo su draugais ir negrįžo

2025-11-03 16:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 16:31

 Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško Kamilės Jurkšaitytės (gim. 2008 m.), kuri lapkričio 1 d. apie 12 val. 30 min. ėjo susitikti su draugais iš Alytaus miesto šeimos centro globos namų iiki šiol negrįžo.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

 Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško Kamilės Jurkšaitytės (gim. 2008 m.), kuri lapkričio 1 d. apie 12 val. 30 min. ėjo susitikti su draugais iš Alytaus miesto šeimos centro globos namų iiki šiol negrįžo.

0

K. Jurkšaitytė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų akių, tamsių pečius siekiančių plaukų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išeidama ji vilkėjo raudonos spalvos striukę, juodos spalvos sportines kelnes, avėjo baltos spalvos sportinius batus.

Asmenis, žinančius apie merginos buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 6731, mob. tel. +370 601 22150el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

