  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytaus policija ieško dingusios moters

2025-08-20 10:21 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-08-20 10:21

Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško dingusios Jadvygos Gecevičienės (gim. 1946 m.).

Alytaus policija ieško dingusios moters (nuotr. Policijos)

Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško dingusios Jadvygos Gecevičienės (gim. 1946 m.).

0

Anot policijos, moteris išėjo iš namų, esančių Alytuje, Jonyno gatvėje, ir iki šiol negrįžo. 

Sūnus nuo rugpjūčio 17 d. negali susisiekti su motina. Pirminiais duomenimis, moteris išėjo pasivaikščioti Alytaus mieste ir dingo be žinios.

J. Gecevičienė yra apie 1,70 metro ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, šviesių žilų plaukų. Kaip buvo apsirengusi dingimo dieną, nėra žinoma.

Asmenis, žinančius apie moters buvimo vietą ar ją mačiusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Mindaugą Zenkevičių telefonu +370 700 65 715, mob. tel. +370 601 19657 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

