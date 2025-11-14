 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Aliarmas Alytuje – dingo moteris: policija prašo pagalbos

2025-11-14 11:40 / šaltinis: ELTA
Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško Miglės Merkininkaitės (gim. 1996 m.), kuri lapkričio 13 d. apie 16 val. išėjo iš namų, esančių Vidzgirio mikrorajone ir iki šiol negrįžo.

Alytaus policija ieško dingusios moters (tv3.lt fotomontažas)

0

Moteris yra apie 152 cm ūgio, šviesių plaukų, stambaus kūno sudėjimo. Išeidama iš namų galimai vilkėjo chaki spalvos ilgą žieminę striukę, juodos arba tamsiai mėlynos spalvos džinsus, dėvėjo pilką megztą kepurę, avėjo juodus sportinius batus. M. Merkininkaitė su savimi gali turėti rožinę kuprinę.

Asmenis, žinančius apie moters buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, mob. tel. +370 601 22150, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

