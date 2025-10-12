80 eurų didesnės pensijos senjorų nedžiugina: „Atprantam ir nuo valgymo“

J. Zailskienė sako, kad pensijoms didinti panaudos ir dalį „Sodros“ rezervo perviršio.
Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Panevėžietė Angelė į vaistinę atėjo eilinės dozės rūgštingumą mažinančių vaistų. 450 eurų pensiją gaunanti moteris atsakingai planuoja savo pirkinius ir svarsto, pirkti vieną dėžutę už 7 eurus, ar iškart sumokėti 14 eurų už dvi, kad užtektų mėnesiui.
„Ne vien tokie, o dar nuo širdies, receptiniai, dar nuo depresijos geriu ištisai, susidaro daug“, – daug išleidžianti vaistams TV3 Žinioms tikino senjorė Angelė.
Moteris nekantriai laukia naujųjų metų, kuomet kaip ir kasmet „Sodra“ padidins pensijas, mat viliasi gauti bent 50 eurų didesnę pensiją, kad galėtų lengviau atsikvėpti.
„Taip ir gyvenu, kur akcijos, kur pigu, atprantam ir nuo valgymo, viskas be perstojo brangsta“, – neslėpė panevėžietė.
Pensijos didės vidutiniškai 12 procentų, tačiau naikinama PVM lengvata
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė skelbia, kad vidutinė pensija, šiuo metu siekianti 670 eurų, nuo kitų metų padidės 80 eurų iki 750-ies.
„Vidutiniškai žmogui gali padidėti 80-90 eurų, gal kam 70 eurų priklausomai nuo darbo stažo. Bet pensijos didės ženkliai. Tai džiugi naujiena“, – optimizmu tryško ministrė J. Zailskienė.
Kitąmet padidintos pensijos sudarys 47 proc. vidutinio darbo užmokesčio „į rankas“, o turinčių būtinąjį darbo stažą – 51 proc. vidutinio atlyginimo.
Tačiau mūsų kalbintiems senjorams tai įspūdžio nedaro. Jie piktinasi be perstojo kylančiomis maisto ir vaistų kainomis. Be to, nuo sausio dar dešimtadaliu brangs ir centralizuotas šildymas, o rūpesčių pridės ir Seimo naikinamos PVM lengvatos.
Ministrė skelbia, kad tiems, kas turi būtinąjį stažą, vidutinė pensija padidės 90 eurų iki 810-ies. Ir taip esą įvykdys premjerės Ingos Ruginienės pažadą pensijas didinti labiau nei numato įstatymas, mat pensijoms skirs dešimtadalį „Sodros“ rezervo perviršio.
„Šitam pensijų didinimui iš viršplaninių rezervo lėšų skirta apie 10 proc. Kas yra apie 90 mln. eurų“, – sakė naujoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Prezidentas norėtų dar didesnių pensijų senjorams
Prezidentas Gitanas Nausėda ragina bent dvigubai didesnę rezervo perviršio dalį skirti pensijoms, tokiu atveju jos būtų vidutiniškai dar 10 eurų didesnės, tačiau socialdemokratai tvirtina kitąmet to padaryti dar negalintys.
„Valstybės skolos rodikliai labai prasti, praeita Vyriausybė skyrė dar mažiau lėšų, kad subalansuotų biudžetą, kad atitiktų Mastrichto kriterijus EK reikalavimus“, – tvirtino Seimo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Tokiam pensijų didinimui kitais metais neprieštarauja ir koalicijos partneriai, beje, dar ieškantys galimybių pensijas padidinti šiek tiek daugiau..
„Mano skaičiavimais, 15 eurų turėtų dar prisidėti. Klausimas, ar galime daugiau atidaryti, Sodros rezervą panaudoti ar apsiriboti su 80 eurų. O 5 eurus skirti prie vaiko pinigų“, – sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
„Visada mūsų norai yra, kad didėtų sparčiau, bet manau, šiandien tai yra sprendimas, kurį priimame, kad didėtų“, – pridūrė „Valstiečių“ frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.
Senjorai didelio skirtumo nepajus
Visgi valdančiųjų kitais metais planuojamas pensijų didinimas 12 proc. skurstančių senjorų padėties, anot ekspertų, beveik nepakeis.
„Su skurdo rizika susiduria 40 proc. senjorų, labai didelė dalis jų moterys, ženkliai daugiau moterų. Tai didelė parama, palengvins, bet problemos neišspręs“, – įsitikinusi Skurdo mažinimo tinklo vadovė Aistė Adomavičienė.
Kitąmet didindami senatvės pensijas, valdantieji dešimtadaliu planuoja padidinti ir vienišo asmens išmoką – pridės 4 eurus, tad išmoka sieks 46,50 eurų.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.