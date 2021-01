Miręs kiek jaunesnis nei 39 metų žmogus COVID-19 diagnozę išgirdo vos prieš 2 savaites

Kaip portalui pasakojo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovė Justina Petravičienė, kol kas nėra aišku, ar pacientas turėjo gretutinių susirgimų, kurie galėjo pabloginti ligos eigą.

„Matau, kad asmuo mirė Kauno klinikose, tačiau dar aiškinamasi, atliekama atvejo epidemiologinė diagnostika, nes anksčiau ne visai pavyko išsiaiškinti užsikrėtimo aplinkybes, nelabai noriai tą atlikinėjo. Todėl nelabai turime pirminės informacijos“, – aiškino NVSC specialistė.

J. Petravičienė tikslino, kad vyras buvo Marijampolės apskrities gyventojas, infekcija jam patvirtinta sausio 14, o mirties data – 26 d.

Kauno klinikų Komunikacijos skyriaus specialistė Eglė Audickaitė patvirtino, kad vyras gydytas šioje įstaigoje, tačiau dėl duomenų apsaugos jokių detalių apie paciento būklę teikti negalėjo.

1278 nauji atvejai

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 1278 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 24 žmonės, trečiadienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Trečiadienį tokių asmenų – 4, todėl bendras mirčių skaičius – 28.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 1533 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 179 tūkst. 212 žmonių, 123 tūkst. 562 pasveiko.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2716 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 60 tūkst. 352 žmonės, abiem dozėmis – 9666 žmonės.

Ligoninėse gydoma per 1,6 tūkst. COVID-19 pacientų, 176 iš jų – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1633 COVID-19 pacientai, 176 iš jų – reanimacijoje, trečiadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 1062 pacientams, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 100 žmonių.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyti 158 pacientai.

Iš viso koronavirusinei infekcijai gydyti skirtos 2722 lovos, 276 iš jų – reanimacijos intensyvios terapijos skyriuose.

Iš 8424 gydytojų, kurių darbovietės teikia paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams, šiuo metu dėl užsikrėtimo koronavirusu nedarbingų yra 110, izoliacijoje – 46.

Dėl kitų priežasčių laikinai nedirba 612 gydytojų.

Dėl COVID-19 laikinai nedarbingi 355 iš 13 tūkst. 327 slaugytojų, izoliacijoje yra 75.

Dėl kitų priežasčių laikinai nedirba 1074 slaugytojai.

