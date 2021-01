Pirmoji savivaldybė, „telpanti“ į Dulkio rodiklius, kad karantinas jau laisvėtų

Naujausiais statistikos departamento duomenimis, 14 d. sergamumas šioje savivaldybėje siekia 193,3.

Tuo metu karščiausiu koronaviruso tašku Lietuvoje išliekančioje Visagino savivaldybėje šis rodiklis yra 1,584.

Antirekordų gretose toliau rikiuotųsi Kazlų Rūdos (970,1), Trakų rajono (851,2), Utenos rajono (771,8), Ukmergės rajono (770,6) savivaldybės.

Po Jurbarko mažiausias siekiantis sergamumas fiksuojamas Rietavo savivaldybėje (220,4), toliau rikiuojasi Šakių (250,9), Šilalės (251,2), Tauragės (283) rajonų savivaldybės.

Kaip įvardijo sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, pagrindinis rodiklis kalbant apie galimus karantino ribojimų švelninimus konkrečiose srityse – 14 d. sergamumo 100 tūkst. gyventojų vertinimas.

Portalas tv3.lt primena rašęs, kad laisvinimų konkrečiose srityse galima tikėtis pasiekus 200, 150, 100 atvejų sergamumą. Jam mažėjant toliau, apribojimų visai neliktų.

„Kalbant apie tam tikrus atpalaidavimus – ar tai būtų prekyba, ar paslaugų sektorius, tai matytume, kad turėtų būti mažiau kaip 150 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Galbūt tai galėtų būtų kovo pradžia, jei pavyks su tais skaičiais“, – pavyzdį pateikė A. Dulkys.

686 nauji atvejai

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 686 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 14 žmonių, antradienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Antradienį tokių asmenų – 10, todėl bendras mirčių skaičius – 24.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 2462 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 177 tūkst. 934 žmonės, 121 tūkst. 907 pasveiko.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2688 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 58 tūkst. 599 žmonės, abiem dozėmis – 9021 žmonės.

Aiškėja mirusiųjų amžius

Praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 14 žmonių, jiems buvo nuo 60 iki 99-erių metų, rodo antradienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Iš viso praėjusią parą mirė septynios moterys ir tiek pat vyrų.

Daugiausia mirusiųjų – šeši – priklausė 80–89 metų grupei.

Keturiems mirusiesiems buvo nuo 60 iki 69-erių, trims – nuo nuo 70 iki 79-erių, vienam – nuo 90 iki 99-erių metų.

Statistikos departamentas atkreipia dėmesį, kad „per praėjusią parą mirusiųjų skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas padidėja apie 20–40 procentų“.

Be to, į bendrą mirčių statistiką įtraukta dar 10 mirčių nuo koronaviruso, kai faktinė mirties data yra ankstesnė.

Tai – septyni vyrai ir trys moterys. Po tris mirusiuosius priklausė 50–59 ir 80–89 metų grupėms, du – 90–99 metų grupei, po vieną – 60–69 ir 70–79 metų grupėms.

Iš viso šalyje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 177 tūkst. 934 žmonės, 121 tūkst. 907 asmenys pasveiko, 51 tūkst. 291 – tebeserga.

Ligoninėse gydoma per 1,6 tūkst. COVID-19 pacientų, 173 iš jų – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 1647 COVID-19 pacientų, 173 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 1090 pacientų, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 102 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyti 124 pacientai.

Iš viso koronavirusinei infekcijai gydyti skirtos 2788 lovos, 282 iš jų – reanimacijos intensyvios terapijos skyriuose.

Iš 8424 gydytojų, kurių darbovietės teikia paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams, šiuo metu dėl užsikrėtimo koronavirusu nedarbingi yra 117, izoliacijoje – 47.

Dėl kitų priežasčių laikinai nedirba 612 gydytojų.

Dėl COVID-19 laikinai nedarbingi 370 iš 13 tūkst. 328 slaugytojų, izoliacijoje yra 93.

Dėl kitų priežasčių laikinai nedirba 1071 slaugytojas.

Nuo koronaviruso mirė 2688 žmonės.