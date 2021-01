„Sodra“: trečdalis bedarbių iki karantino nedirbo

Daugiau nei pusė šiemet registruotų bedarbių negavo nedarbo išmokos, nes per pastaruosius dvejus su puse metų nėra dirbę nė 12 mėnesių. Be to, trečdalis – apie 95 tūkst. – apskritai per šį laiką nėra dirbę samdomo darbo ir neturi jokio socialinio draudimo stažo, rodo „Sodros“ analizė.

„Per metus – 2020 metų trečiąjį ketvirtį, palygini su tuo pačiu 2019 metų laiku – registruotų bedarbių skaičius išaugo 106 tūkst., tačiau Lietuvoje apdraustųjų skaičius tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo tik 21 tūkst., o trečdalis bedarbių apskritai pastaruosius kelerius metus nebuvo samdomi Lietuvoje“, – pranešime teigė „Sodros“ direktorė Julita Varanauskienė.

Nedarbo išmokų gavėjų skaičius, pradėjęs augti per pirmąjį karantiną, antroje 2020 metų pusėje stabilizavosi ir pasiekė 90 tūkst. – apie 30 tūkst. daugiau nei tuo pat laiku 2019-aisiais.

Vidutinė išmoka paskutinį praėjusių metų ketvirtį siekė 350 eurų, o vidutinė jos mokėjimo trukmė – beveik penki mėnesiai – panaši, kaip užpernai. Tai reiškia, kad žmogus išmoką gauna ne visą maksimalų devynių mėnesių laiką, o vidutiniškai per penkis mėnesius susiranda darbą.

Praėjusių metų pabaigoje mažėjo ir gyventojų,prašančių išmokos. Spalį „Sodra“ gavo 39 tūkst., lapkritį – 32 tūkst., o gruodį – beveik 26 tūkst. naujų prašymų, tuo metu piko metu – liepą – gauta 61 tūkst.

Nedarbo išmokas „Sodra“ skiria praradusiems samdomą darbą ir dirbusiems bent 12 mėnesių per pastaruosius 30 mėnesių.

Nedarbo draudimu nedraudžiami individualia veikla ar su verslo liudijimu dirbantys gyventojai – jie nemoka nedarbo socialinio draudimo įmokų, kitaip nei individualių įmonių savininkai ar mažųjų bendrijų nariai.