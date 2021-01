Šimonytė – apie tolimesnį karantino planą: didelių atlaisvinimų sausį nebus

Apie tai ministrė pirmininkė antradienį ryte kalbėjo LRT radijo laidoje „Ryto garsai“.

„Dabar mūsų pagrindinis uždavinys yra – kaip valdomai pakeisti apribojimus į švelnesnius. Čia nėra vien Lietuvos problema, daugelis valstybių, kurios atlaisvino karantinus per anksti, per staigiai, susidūrė su trečios bangos problema. To mes norėtume išvengti“, – teigė I. Šimonytė.

Ji pripažino, kad į karantino atlaisvinimus Vyriausybė kol kas žiūri nuosaikiai:

„Iki sausio 31 dienos jokių radikalių pasikeitimų nebus. Bus tie pasikeitimai, apie kuriuos keletą savaičių diskutuojame, bet jie tokio ribinio poveikio. {...} Toliau stebėsime situaciją ir tikiuosi, kad mums pavyks neprarasti pagreičio“.

Iki vasario esą nebus atšauktas ir judėjimo tarp savivaldybių ribojimas. Dėl to, kaip karantinas atrodys kitą mėnesį Vyriausybė tarsis kiek vėliau.

I. Šimonytė laidoje „Ryto garsai“ taip pat kalbėjo ir apie be eilės nuo koronaviruso pasiskiepijusius asmenis. Premjerės nuomone, jiems gal ir nereikėtų suteikti antrojo skiepo, tačiau tai šiuo metu nėra pats svarbiausias klausimas.

„Manau, kad čia yra klausimas, kurį turbūt daug kas mato, kaip labai svarbų. Galime nesuteikti to antro skiepo, būsime tiesiog iššvaistę tą vieną skiepą. Bus kaip pamoka tiems žmonėms. Bet man atrodo, kad visame paveiksle skiepijimo tai yra, kad ir neskanūs, bet marginalūs pavyzdžiai”, – kalbėjo ministrė pirmininkė I. Šimonytė.

Sveikatos ekspertų siūlomi karantino pokyčiai

Pirmadienį vykusiame Vyriausybės pasitarime ekspertų taryba pristatė pasiūlymus, nuo kurių turėtų prasidėti karantino atlaisvinimai šalyje. Ekspertai pirmiausia Vyriausybei siūlo atverti mokyklas, tačiau prieš tai mokytojams ir mokiniams turėtų būti atlikti koronaviruso testai, siūloma, jog vėliau galėtų būti skiepijami pedagogai ir vyresnių klasių moksleiviai.

„Pradėti nuo ugdymo įstaigų, o ne nuo kitų laisvinimų. Darželiai ir mokyklos turėtų būti prioritetas. Žinoma, tam prioritetui ne tiesiog reikia atidaryti, o ruoštis vakcinuojant mokytojus, vyresnių klasių moksleivius ir paraleliai vykdant mokytojų ir mokinių testavimą.

Suprantama, kad toks atidarymas vyktų palaipsniui. Iš pradžių turėtų pradėtų pradinukai, abiturientai, o tada jau – visi kiti“, – sakė Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentas Paulius Skruibis.

Taip pat Vyriausybei siūloma jau dabar leisti taikyti socialinius burbulus, kad galėtų bendrauti du namų ūkiai. Jei Vyriausybė pritartų, tai būtų leidžiamas vieno asmens namų ūkio bendravimas su kitu namų ūkiu, siekiant suteikti emocinę ir praktinę pagalbą didesnį izoliacijos stresą patiriantiems žmonėms.

Abu palaikymo burbulai įpareigotų neturėti jokių kitų artimų kontaktų už jų ribų. Taip pat turėtų patalpose dėvėti kaukes ir būtų įpareigoti laikytis saugių atstumų.