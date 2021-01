Patikslinti COVID-19 duomenys: nuo koronaviruso mirė 37 žmonės

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatytas 1001 naujas COVID-19 ligos atvejis, mirė 30 žmonių, šeštadienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką įtrauktos 7 mirtys nuo koronaviruso, kai faktinė mirties data yra ankstesnė.