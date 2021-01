Vilniuje judrioje gatvėje BMW partrenkė senutę

Gauti net keli pranešimai, esą viena netoli kitos įvyko net dvi panašios avarijos, tačiau atvažiavus tarnyboms paaiškėjo, kad ties Pašilaičiais yra tik vienas eismo įvykis, partrenktas vienas žmogus.

Anot liudininkų, partrenkta senyva moteris, po avarijos ji prarado sąmonę. Moterį greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.

(18 nuotr.) FOTOGALERIJA. Avarija Ukmergės gatvėje Vilniuje

Pirminiais duomenimis, senutė į perėją sankryžoje įžengė degant raudonam šviesoforo signalui. Ukmergės gatvę nuo centro pusės atvažiavęs BMW vairuotojas sako, kad per sankryžą važiavo tiesiai, jam degė žalia. Be to jis nematė per raudoną einančios moters – ją užstojo kažkoks kitas automobilis. Vairuotojas buvo blaivus.

Avarijos aplinkybes dar aiškinasi policija. Jei buvo taip, kaip sako vairuotojas, dėl įvyko kalta tik pėsčioji.