Augienė: nesiskiepyti nuo COVID-19 svarsto apie penktadalį globos įstaigų gyventojų

„Šiandien atsisakiusiųjų skiepytis arba dar neapsisprendusiųjų – geriau būtų taip sakyti, nes įstaigų vadovai ir specialistai nuolatos bendrauja ir tikslina šiuos duomenis, – yra apie 8 proc. darbuotojų ir iki 20 proc. gyventojų“, – per spaudos konferenciją pirmadienį teigė viceministrė.

„Yra įvairios baimės ar įsivaizdavimai tam tikri, išankstinės nuostatos. Ne paslaptis, kad nemažai ir visoje internetinėje erdvėje yra informacijos ir melagingų sąmokslo teorijų, kurios turėjo tam tikros įtakos“, – pridūrė ji.

Antradienį Lietuvoje bus pradėti skiepyti slaugos ir globos įstaigų gyventojai bei darbuotojai.

Šalies globos ir slaugos įstaigose, anot viceministrės, šiuo metu gyvena apie 13 tūkst., o dirba per 8 tūkst. žmonių. Maždaug 40 proc. iš jų jau yra persirgę COVID-19, todėl skiepijami nebus.

Be to, prieš vakcinavimą bus atliekami antikūnų greitieji testai, siekiant nustatyti, ar žmogus šia liga nepersirgo to nežinodamas.

„Preliminariai prireiks iki 20 tūkst. skiepų globos įstaigoms, čia abiem dozėms“, – kalbėjo V. Augienė.

Pirmąja doze globos įstaigos gyventojus ir darbuotojus planuojama paskiepyti per penkias dienas. Anot viceministrės, skiepijimą organizuoja savivaldybių pirminės sveikatos priežiūros centrai.

„Jie pasiima ir priemones, ir pačius skiepus, priklausomai nuo pakuotės dalomumo – jei reikia visos skiepų pakuotės, ji pasiimama tiesiai iš Ekstremalių situacijų sandėlio, jei reikia ją dalinti, tuomet – iš pagrindinių penkių centrų Vilniuje, Kaune Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje“, – kalbėjo ji.

Pirmadienio Statistikos departamento duomenimis, iš viso Lietuvoje jau paskiepyta per 22,5 tūkst. žmonių.

Lietuvoje gruodžio pabaigoje pradėta vakcinacija „BioNTech“ ir „Pfizer“ sukurta vakcina.

Trečiadienį Europos vaistų agentūra patvirtino antrąją vakciną, pagamintą JAV kompanijos „Moderna“.