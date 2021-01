NVSC vadovas Petraitis: „Galvų kapojimas nėra pagrindinė infekcijų valdymo priemonė“

Įstaigos vadovas teigė, kad ministerijos nurodyti jo veiklos trūkumai nėra pagrįsti, o spaudimą trauktis iš pareigų laiko politiniu sprendimu.

„SAM viešai pateikta nuomonė apie mano kaip NVSC direktoriaus veiklos trūkumus yra nepagrįsta. Pagrindimo neišgirdau nei iš ministro, nei kitų atsakingų atstovų. Labai aiškus politinis pasisakymas, kad kažkas turi būti paaukotas siekiant „nunulinti“ situaciją, kad ji taptų ramesnė.

Jokių argumentų dėl savo veiklos neišgirdau. Ir to, kas kalbama viešai, labai aišku, kad jų ir nėra. Yra tik politinis sprendimas nukreipti visų dėmesį nuo esamų problemų. Be to, kad argumentų nėra, galiu pasakyti labai aiškiu pavyzdžiu. Gavau pasiūlymą palikti NVSC vadovo pareigas susitarimo būdu, numatant tam tikras susitarimo sąlygas, kurių nedetalizuosiu. Tą, mano nuomone galėtų padaryti SAM, kuri galėtų ir paaiškinti tokio sprendimo motyvus“, – sakė R. Petraitis.

Jis teigė, kad pateikus argumentuotus jo arba jo vadovaujamos įstaigos sisteminius veiklos trūkumus, jis atsakomybę prisiims.

Gynėsi dėl atvejų ištyrimo

Tuo metu komentuodamas skandalą dėl neapskaitytų mirčių R. Petraitis sakė jau ne kartą aiškinęs, kad situacija susidarė ne dėl jo vadovaujamos įstaigos kaltės, o dėl ligoninių laiku nepateikiamos informacijos.

„Tikriausiai visiems aišku, kad šioje situacijoje negali būti kaltas NVSC, kai neveikia tam tikros sistemos grandys“, – sakė jis.

R. Petraitis, atsakydamas į priekaištus, neva NVSC epidemiologiškai neištiria atvejų laiku, pabrėžė, kad specialistai darbą atlieka pagal nurodytus Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro terminus:

„Noriu priminti, jog epidemiologiškai ištirtų atvejų procentas Lietuvoje yra labai aukštas. Europos užkrečiamųjų ligų centras yra nustatęs, kad geras rezultatas, jeigu epidemiologiškai ištiriama bent 70 proc. atvejų, o NVSC ištiria beveik 90 proc. užsikrėtimo atvejų.

Gruodžio mėnesį specialistai susisiekė su 9 iš 10 koronavirsusine infekcija užsikrėtusių žmonių. Tai rodo, kad viešai pateikiama informacija apie tai, kad NVSC netiria atvejų nuo vasaros yra melaginga.“

Anot jo, nepaisant to, kas šiandien vyksta politikoje, svarbiausias žmonių susitelkimas ir ragino nepamiršti laikytis infekcijų kontrolės priemonių.

„Galvų kapojimas nėra pagrindinė infekcijų valdymo priemonė. Nes jei taip būtų, būtų labai lengva suvaldyti pandemiją“, – pridūrė jis.

A. Dulkys siūlė trauktis iš pareigų

Portalas tv3.lt primena, kad penktadienį sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pasiūlė R. Petraičiui pačiam trauktis iš posto.

Ministras teigė, kad situacijos valdymas jau paleistas iš rankų ir prieita riba, kada reikia imtis tokių sprendimų:

„Aš labai gerai apgalvojau ir šiandien akcentuoju, kad visa organizacijos istorija, ypač krizės metu, yra kupina pačių įvairiausių situacijų, bet manau, kad šiuo metu pasiekėme tokį mastą, kad turime perkirsti Gordijaus mazgą. Čia ir yra lyderių ir vadovų atsakomybė esant tokioms situacijoms vertinti, o ne žiūrėti sausau teisiškai, sausai biurokratiškai.“

Jei R. Petraitis pareiškus, kad trauktis nenori, A. Dulkys tuo metu priminė, kad tolimesni veiksmai bus nulemti valstybės tarnyboje veikiančių atitinkamų įstatymų.

„Tada žiūrėtume kitus kelius. Kadangi turiu specialistų išvadą, ji yra įvertinta, labai tikėtina, kad tada imčiausi labiau biurokratinių veiksmų numatyta tvarka. (...) Medžiaga rodo, kad yra tokia tikimybė, jog buvo padaryta tam tikrų darbo klaidų, kurias reikėtų įvertinti jau tarnybinio tyrimo metu“, – sakė A. Dulkys, bet į konkretesnes detales, kokios tos klaidos, leistis nenorėjo.